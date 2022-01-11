Овечкин догоняет легенд и идёт на мощный рекорд. Он собрался выбить 115 очков за сезон!

В то же время у Ови худшая в сезоне серия без голов, а его «Вашингтон» дома «сгорел» «Бостону».

У «Вашингтона» идёт не слишком удачная полоса. «Столичные», которых судьба постоянно испытывает травмами и ковид-протоколами, потерпели три поражения подряд и опустились на третье место в Столичном дивизионе. В нескольких шагах от них набравший ход «Питтсбург», и чтобы избежать неприятностей, «Вашингтону» нужно вернуть победный настрой.

И домашний матч с «Бостоном» начался для «Вашингтона» как нельзя лучше. Уже к 13-й минуте форвард «Кэпиталз» Коннор Шири оформил дубль, при этом оба раза «мишки» буквально подарили американцу две возможности забить. Тот воспользовался, обеспечив своей команде удачный дебют.



У «Бостона» долгое время ничего не получалось, но под занавес периода «Брюинз» на опыте и как-то буднично дважды пробили новоиспечённого рекордсмена «Вашингтона» Зака Фукале и сравняли счёт. Сперва забил Пастрняк, через 40 секунд Маршан — 2:2, а «Вашингтон» в 10-й раз за сезон умудрился упустить преимущество в две шайбы. По этому печальному показателю «столичные» лидируют в НХЛ.

Но на этом кошмар для «Кэпиталз» только начался. В самом начале второго периода Грызлик вывел «Бостон» вперёд, застав Фукале врасплох несложным броском.

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А через 5 минут случился, возможно, ключевой момент матча. Евгений Кузнецов запорол изумительный момент — точнее говоря, «Бостон» выручил ветеран Патрис Бержерон, закрывший собой опустевшие ворота.

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В ответной же атаке четвёртый гол «Бостона» провёл Крэйг Смит, а Фукале отправился на скамейку запасных. Но смена голкипера «Вашингтон» в чувство не привела. Витек Ванечек пропустил после первого же броска по своим воротам — в быстрой атаке дубль оформил Пастрняк. А ещё через четыре с небольшим минуты чеха пробил Эрик Хаула.



6:2 к середине встречи — «Вашингтон» буквально громили на домашней площадке. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин был как-то не заметен, а редкие реальные моменты для взятия ворот у Ови нейтрализовывал Линус Улльмарк.

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Однако через минуту после шайбы Хаулы именно Овечкин помог «Вашингтону» быстро отыграть хотя бы один гол: россиянин разогнал атаку, отдал зовущую передачу на ход Оши, и американец ногой (но по правилам) отправил шайбу в ворота.

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Ови набрал 52-е очко в сезоне, вплотную подобравшись к Макдэвиду и Драйзайтлю — от лидеров бомбардирского списка сезона Овечкина теперь отделяло всего одно очко. Занятно, что Овечкин по-прежнему сохраняет темп набора очков, согласно которому он может набрать по итогам сезона 115 результативных баллов. В таком случае Ови не только добьётся лучшего в карьере показателя, но и установит рекорд НХЛ по количеству очков за сезон для хоккеистов в возрасте 36 лет и старше.

Кроме того, Александр до минимума сократил отставание от Сергея Зубова в топе российских ассистентов за всю историю НХЛ, а также приблизился к Майку Модано в списке бомбардиров всех времён.

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Но «Вашингтону» от того, что капитан клуба приблизился по личной статистике к очередным легендам, было не легче. «Бостон» играл строго и жёстко, ничего не позволяя «столичным», а гол Оши никак не изменил расклад на площадке.



Забить ещё и помечтать о камбэке «Вашингтон» не смог ни в конце второго периода, ни в первой половине третьего, а потом ситуацию окончательно успокоил дубль Брэда Маршана, выглядевшего сегодня особенно свирепо с расквашенным носом.

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3:7 — «Вашингтон» потерпел безоговорочное поражение, ставшее для «столичных» уже четвёртым подряд. Это худшая серия «Кэпиталз» в сезоне. Символично, что во всех этих играх не может забить Овечкин, для которого четыре матча без голов — это тоже худшая серия в нынешнем чемпионате.



Болельщикам «Кэпиталз» остаётся только ждать, когда их капитан вернётся в форму и вновь потащит команду за собой.