Овечкин отомстил американцу за Капризова. Фредерик взбесился и пытался сломать клюшку

Локальный кризис, в который угодил «Вашингтон» на старте нового года, продолжился минувшей ночью. Команда Питера Лавиолетта на домашней арене принимала «Бостон», и начало этой встречи не предвещало никакой беды для «Кэпиталз». К середине первого периода «столичные» повели с преимуществом в две шайбы благодаря дублю американского форварда Конора Шири.

Но на перерыв соперники отправились при равном счёте – 2:2. «Вашингтон» очень сильно подвели удаления – сначала двойной штраф заработал Ник Дауд, а затем в штрафной бокс отправился и Джон Карлсон. В интервале между этими нарушениями удалился и лидер «мишек» Патрис Бержерон, но его штраф не помешал «Бостону» дважды использовать лишнего. Сначала «Брюинз» отличились в формате «пять на три», а затем забили «пять на четыре».

Начало второго периода обернулось форменной катастрофой для вратарской бригады «Кэпиталз». В течение 13 минут со старта отрезка гости отправили по две шайбы в ворота Зака Фукале, а затем сменившего его Витека Ванечека. Окончательный счёт на табло зафиксировал уверенную победу «Бостона» – 7:3.

Новость по теме «Вашингтон» пропустил 7 шайб в матче впервые с апреля прошлого года

Это поражение стало четвёртым кряду в нынешнем сезоне для команды Лавиолетта, что является её худшим отрезком в текущей регулярке. В начале ноября 2021 года (02.11-07.11) столичные проиграли три матча кряду, набрав на том отрезке только одно очко за поражение в овертайме. Сейчас «Кэпиталз» уступили в четырёх встречах подряд, лишь однажды добравшись до серии буллитов и ещё однажды уступив в овертайме.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин провёл далеко не самый яркий матч в нынешнем сезоне, записав на свой счёт только одну результативную передачу. Это очко стало для 36-летнего российского нападающего 52-м в сезоне. Таким образом, он до минимума сократил отставание от нападающих «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля. В активе обоих «нефтяников» по 53 результативных действия

При этом безголевая серия Александра впервые в этой регулярке достигла четырёх матчей. Тех самых четырёх матчей, на протяжении которых не знает побед его команда. Нет голов Овечкина – нет успеха и для всего «Вашингтона». Один из самых примечательных эпизодов прошедшего матча с участием россиянина произошёл в конце второго периода, когда он применил силовой приём против форварда «Бостона» Трента Фредерика.

ВИДЕО

На первый взгляд, силовой приём Овечкина никак нельзя записать в разряд устрашающих. Все мы знаем, как умеет хитовать 36-летний нападающий, и этот приём явно нельзя отнести к настоящим образцам его силовой игры. Александр умеет бить куда сильнее и мощнее. Однако факт остаётся фактом – перед началом третьего периода в «твиттере» «Бостона» появилась надпись следующего содержания. «Трент Фредерик получил травму верхней части тела и на лёд сегодня не вернётся».

В принципе, проходной силовой приём и довольно рядовой игровой эпизод, если бы не целая серия очень любопытных «но». У Александра и Трента тянется давняя история личного противостояния. Всё началось ещё в феврале 2021 года, когда для начала Фредерик впервые подрался с нападающим «Вашингтона» Томом Уилсоном. Спустя месяц имя Трента запомнилось многим любителям хоккея в России, ведь он стал участником первого инцидента с Овечкиным.

В марте прошлого года между игроками возник первый конфликт, в результате которого россиянин ударил выбесившего оппонента клюшкой между ног. На протяжении всего матча американский нападающий провоцировал россиянина. В одном из эпизодов Трент даже вызывал Александра на драку, хватая за свитер. В итоге Ови не сдержался и засадил сопернику по тому самому месту.

Уже на следующий день «Бостон» и «Вашингтон» встречались вновь, и Фредерик во второй раз в карьере подрался с Уилсоном. В результате кулачного поединка хоккеист «Вашингтона» оказался на льду, хотя в начале драки ему удалось нанести несколько точных ударов в голову оппоненту, после которых у Фредерика слетел шлем. Но в завершении боя Тренту удалось борцовским приёмом опрокинуть Тома на лёд. Фредерик получил 2+10, а Уилсон — 5 минут штрафа. Тогда Овечкин с нескрываемым интересом наблюдал за дракой парней из первого ряда.

Новость по теме Игрок «Бостона», который в прошлой игре провоцировал Овечкина, подрался с Уилсоном

Несколько дней назад Фредерик снова напомнил о себе российским поклонникам хоккея, когда «сломал» форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова. Российский нападающий начал терять равновесие ещё после хита от защитника «Бостона» Мэтта Грызлика, но окончательно Кирилла отправил в борт именно Фредерик. После завершения встречи главный тренер «дикарей» Дин Эвасон бушевал на пресс-конференции и требовал для американского нападающего дисквалификации, но Департамент по безопасности игроков НХЛ не углядел в действиях игрока «Брюинз» серьёзного правонарушения. Кирилл отправился в список травмированных, а его обидчик спокойно продолжил играть в хоккей.

Продолжил до сегодняшнего дня, когда нарвался на силовой приём от Овечкина. По сути, получилось так, что Александр отомстил Тренту за своего соотечественника, хотя в момент проведения хита, понятное дело, даже и не помышлял об этом. Пропущенный хит привёл Фредерика в настоящую ярость, и, уходя в раздевалку, он несколько раз ударил клюшкой о борт, едва не сломав свой игровой инвентарь. То ли в нём взыграла обида от самого факта, что Овечкин сумел подловить его на хит, то ли молодой американец уже понимал, что получил серьёзное повреждение, которое не даст ему возможности вернуться на лёд. Пока что информации о степени тяжести травмы 23-летнего нападающего нет, но можно не сомневаться в том, что продолжение истории противостояния Овечкина и Фредерика обязательно последует в следующих матчах «Вашингтона» и «Бостона».