Первое поражение Ротенберга! СКА бился с «Ак Барсом», но всё решила спорная отмена гола

Новоиспечённый главный тренер армейцев набирается опыта, а момент с Бобковым и Кетовым будут обсуждать ещё долго.

Отчётный матч с «Ак Барсом» стал для Романа Ротенберга уже третьим в качестве официального главного тренера армейской команды. Ранее его хоккеисты оказались сильнее «Куньлуня» (5:1) и «Торпедо» (3:0). Проверку первым по-настоящему серьёзным соперником можно было пройти и ранее, однако встречу СКА – ЦСКА лига отменила из-за большого числа заболевших игроков в московской команде. Поэтому проверку на прочность пришлось проходить в схватке с «Ак Барсом» — ещё одним топ-клубом.

«Важнейший аспект тренерской работы – влияние и лидерство. Наблюдал за Романом на Олимпиаде-2018 – это энергичный человек, который знает ценность работы в команде тренеров. Он привнёс новое в процесс развития игроков и их подготовки. Время покажет. Думаю, что у него всё будет хорошо», – заявил в интервью известный североамериканский специалист Дэйв Кинг, комментируя назначение Ротенберга в СКА.

Действительно, время покажет, а пока же петербуржцы возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, в то время как «Ак Барс» нынче лишь третий на Востоке. При этом, что важно, обе команды пока избегают массовых положительных тестов на ковид, а это значит, что в коллективах ведут себя дисциплинированно и слаженно. Но неизвестно, что будет дальше.

В первом периоде команды сначала обменялись классными кистевыми бросками. У гостей отличился Линдхольм, а у хозяев мастерством в очередной раз блеснул Гусев. При этом армейцы забросили первым броском! Никита выиграл борьбу у борта, сместился в сторону и от синей линии нанёс бросок в нижний угол — Бобков не успел среагировать.

Гусев наряду с Кузьменко – один из сильнейших российских крайних форвардов на сегодняшний день. И явный претендент на попадание в топ-6 атаки команды Алексея Жамнова на Олимпиаде. Если, конечно, эту Олимпиаду в итоге не отменят. Учитывая происходящее в последнее время, ожидать можно чего угодно. Главное, не превратить Игры в фарс, как это случилось на недавнем МЧМ.

Возвращаясь к нашему матчу, отметим, что на первый перерыв соперники ушли с преимуществом казанской команды. Галимов набросил от синей линии — шайба после рикошета отскочила к Дыняку, который подстроился и с острого угла расстрелял ворота СКА! Юханссон не успел переместиться, слишком быстро всё было сделано.

А вот во второй двадцатиминутке зрители заброшенных шайб не увидели, хотя скучной игру точно не назовёшь. При этом обе команды вели себя очень дисциплинированно, почти не удаляясь. Всего по две минуты штрафа за 40 минут у каждого – это для такого матча сущие пустяки. При этом обоим тренерам было над чем подумать в перерыве. Дмитрий Квартальнов наверняка хотел нанести Роману Ротенбергу первое поражение в его тренерской карьере. Два очка, положенных за победу, тоже никто не отменял.

В третьем периоде случился интересный и спорный момент. Началось с того, что Цицюра с правого края вылез на ворота, но не сумел переиграть Бобкова — Кетов опередил голкипера и добил шайбу в сетку. Но судьи определили, что была помеха вратарю.

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Да, Бобков в том эпизоде ошибся и сыграл неуверенно – шайбу нужно было накрывать ловушкой сильнее и надёжнее. Но и Евгений играл на грани, задев клюшкой ловушку голкипера. В результате главным победителем из истории вышел видеотренер «Ак Барса», который и посоветовал тренерскому штабу брать повтор на помеху. А ведь реши судьи иначе – «барсам» бы выписали две минуты штрафа за затяжку игры. В таком случае странно, почему Кетову сразу не дали две минуты, так как после повтора этого сделать уже было нельзя согласно правилам.

СКА отчаянно пытался сравнять счёт, бился на каждом участке льда, но в результате пропустил от Уила уже в пустые ворота после замены Юханссона на шестого полевого. Таким образом, Роман Ротенберг потерпел первое поражение в качестве главного тренера СКА, но молодой специалист только набирается опыта. В таких матчах обычно и набивают шишки. А «Ак Барс» после этой победы официально вышел в плей-офф.