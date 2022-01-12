«Джино, ты серьёзно?» Малкин вернулся монстром, сразу повторив достижение Лемье

В своём первом матче за семь месяцев россиянин набрал три очка и вышел на второе место в истории клуба по победным голам.

Перенести операцию на колене, восстанавливаться более семи месяцев, чтобы вернуться монстром, сделав дубль в первом же матче? Раз плюнуть для Евгения Малкина! В своём первом же матче в сезоне Джино напомнил всем, что он – по-прежнему один из столпов, на котором стоит «Питтсбург». Клуб не торопился с возвращением нападающего в состав, терпеливо ждал, когда россиянин будет чувствовать себя на все сто, и это стоило того. «Он выглядит очень сильно, находится в великолепной форме. Здорово катается. Он такой талантливый парень, игрок, который способен сразу же оказать влияние на игру. Уверен, он это и сделает в этом матче», — прозорливо сказал перед игрой с «Анахаймом» главный тренер Майк Салливан.

Новость по теме Малкин, Кросби и Летанг играют вместе уже 16 сезонов подряд — это рекорд НХЛ

Лучшего возвращения 35-летней легенды «Питтсбурга» нельзя было и придумать. Малкин стал четвёртым игроком в истории «пингвинов» после Лемье, Кросби и Летанга, который сыграл как минимум в 16 сезонах за команду. В первом периоде россиянин был не сильно заметен, однако в первой же смене нанёс свой первый бросок – простой и совершенно неопасный, но то была только пристрелка. В той же первой смене Малкин отметился и первым «плюсиком» — Джефф Картер открыл счёт с передачи Петтерссона.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Ко второму периоду Малкин окончательно вкатился и, как и предсказывал Салливан, начал оказывать влияние. Да ещё как! Сначала он расчехлил свою мега-пушку в большинстве, а Сидни Кросби в это время обеспечил идеальный трафик и подпрыгнул, освобождая линию для броска.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Питтсбург Пингвинз».

«Питтсбург» сейчас набрал отличный ход, но большинство, пожалуй, оставалось единственным аспектом игры, которому нужна дополнительная помощь. Малкин стал той самой искрой, которая расшевелила розыгрыш лишнего.

Вскоре «Анахайм» смог отквитать одну шайбу, Якоб Сильверберг сработал на добивании, но Малкин-то уже разыгрался и не собирался останавливаться на одном голе. В концовке периода он оказался в самой гуще событий – на пятачке — откуда мастерски подправил шайбу после наброса Джона Марино.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Питтсбург Пингвинз».

«Он в огне!», — бился в экстазе «Питтсбург» в «Твиттере», а видео гола снабдил радостной подписью «Джино, ты серьёзно? Дубль в дебюте сезона?» и хлопающим эмодзи.

Игру Евгений завершил результативной передачей на Картера, который поразил пустые ворота, а первый гол россиянина стал для него 74-м победным в карьере. По этому показателю сравнялся с великим Марио Лемье, больше победных голов в истории «Питтсбурга» забил только Яромир Ягр (78). Естественно, Малкин был признан первой звездой встречи, и такое мощное начало сезона намекает на то, что Евгений вполне может оказаться прав в своём предположении, которое сделал в конце декабря: «Знаете, что обнадёживает? В прошлый раз, когда у меня была травма колена, я вернулся и провел свой лучший сезон в карьере. Моё колено сейчас на 200% сильнее, чем раньше».

Та травма колена – это разрыв связок и операция в 2011 году, когда в следующем сезоне Евгений был абсолютно лучшим хоккеистом планеты. В НХЛ он завоевал «Арт Росс», «Харт» и «Тед Линдсей Эворд», набрав 109 очков в 75 матчах, а на чемпионате мира привёл сборную России к золоту, а сам стал самым ценным игроком турнира.

За 100 очков в этом сезоне Малкин, конечно, уже не наберёт, времени не хватит. Но и для него, и для всей команды сейчас главное – постараться выиграть ещё один Кубок Стэнли. И с таким Малкиным шансы «Питтсбурга» серьёзно возрастают.