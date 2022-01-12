У «Куньлуня» 14 поражений подряд в КХЛ. Через месяц этой команде позориться на Олимпиаде

В 2016 году в лигу вошёл максимально странный проект под названием «Куньлунь Ред Стар». Основная его цель – подготовка достойной (ну или хотя бы похожей на такую) сборной к Олимпиаде. И пока можно сделать вывод и, к сожалению, вряд ли можно будет привести контраргументы к нему: китайская сборная опозорится на домашней Олимпиаде. Если она случится, конечно, но это уже другая история.

Пока мы все дружно отдыхали на новогодних каникулах, «Куньлунь» официально лишился плей-офф. Да ещё и разгромно проиграв «Северстали». И хотя Череповец уже второй год показывает невероятные результаты, назвать его топ-клубом пока сложно. Но мы говорим всё-таки здесь о Китае. И теперь представьте, как будет играть вот такой «Куньлунь», у которого сейчас 14(!) подряд поражений в КХЛ, встретившись с топ-топ-топ-сборной России или Канады. Счёт матча с «Северсталью» окажется ежедневной реальностью, а то и мечтой. Потому китайцы единственные, кто радуется отсутствию игроков НХЛ на Олимпиаде. Не то Овечкин точно обновил бы какой-нибудь рекорд.

Китай – редкая страна, где женский хоккей развит лучше мужского. «КРС Ванке Рэйз» в 2020 году выиграл Женскую лигу, а год назад забрал серебряные медали. А на пути к высотам обыграли сильнейших хоккеисток России, многие из которых отправятся на Олимпиаду наравне с мужской сборной. Что касается мужского китайского хоккея, то «Куньлунь» — единственный клуб, его олицетворяющий. Когда-то вместе с ним образовались поднебесные молодёжка, две «вышки» и ещё один клуб в Чехии. Если использовать такое богатство по назначению, то вполне можно было бы вырастить неплохих игроков. Не Канада, конечно, но и не нулевой уровень. Только вот ключевое слово здесь «бы» — потому что за несколько лет этого так и не случилось.

Первоначальный план подготовки к Олимпиаде включал в себя игру одним составом до дедлайна КХЛ и другим – после него. Но на одной из декабрьских послематчевых пресс-конференций мир узнал: план изменился и «Куньлунь» будет доигрывать сезон тем же составом. Проще говоря: как минимум несколько раз в неделю любители хоккея наблюдают игру сборной Китая, ибо она никак не отличается от «Куньлуня». Пока состав китайцев на Олимпиаду выглядит так.

Вратари: Пэрис О’Брайен, Пэнфэй Хань

Защитники: Джо Колин –Тай Шульц, Жуйнань Янь – Джейсон Фрэм, Пэнфэй Чжан – Цзымэн Чэнь, Зак Юйэнь, Миша Сонг, Юлиус Чжан.

Нападающие: Спенсер Фу – Люк Локхарт – Паркер Фу, Цзюньчэн Янь – Кори Кейн –Чэн Чжан, Брэндон Ип – Тайлер Вон –Алекс Рич, Вэй Чжун – : Пэрис О’Брайен, Пэнфэй Хань: Джо Колин –Тай Шульц, Жуйнань Янь – Джейсон Фрэм, Пэнфэй Чжан – Цзымэн Чэнь, Зак Юйэнь, Миша Сонг, Юлиус Чжан.: Спенсер Фу – Люк Локхарт – Паркер Фу, Цзюньчэн Янь – Кори Кейн –Чэн Чжан, Брэндон Ип – Тайлер Вон –Алекс Рич, Вэй Чжун – Руди Ин –Цзянин Го, Стив Го, Вейлин Вон.

Через несколько лет после образования китайской команды на помощь в строительстве новой хоккейной страны подоспели клубы низших лиг. Молодёжный клуб, просуществовавший три года и регулярно менявший своё название, появился буквально через год после основания «Куньлуня». И два клуба ВХЛ. На постоянной основе существовал только «Ценг Тоу», и даже немного радовал результатами. Второй клуб «КРС»/ «КРС-ОРДЖИ»/ «ОРДЖИ» — название тоже каждый год менялось – выступал намного хуже и чаще полировал нижнюю строчку таблицы. Конечно, сложно представить сразу несколько клубов, наполненных китайцами. Потому оба клуба играли в основном русским составом. Но при этом китайцев там было гораздо больше, чем в основном клубе страны. Если вы хотите представить именно китайский клуб, то стоит мысленно перенестись в Чехию и в сезон-2019/2020. Целый год в третьей чешской лиге существовал такой самородок, как «Голден Драгон», почти полностью состоявший из игроков с китайским паспортом: 27 (!) представителей Поднебесной и 6 чехов. Но разочаруем: из 42 игр этот клуб одержал… ноль побед. Сейчас где-то на фоне могла бы прозвучать барабанная отбивка. Большое количество клубов может дать огромное количество возможностей. Воспользовался ли ими «Куньлунь»? Ответ вы найдёте в турнирной таблице КХЛ за любой год.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Можно решить, что созданию хорошей и сильной команды помешал ковид. Нет: удивительно, но это единственная сторона, которую ковид не задел. Да, он буквально уничтожил четыре фарм-клуба китайцев. Но кто мешал генеральному менеджеру команды подобрать тех ребят, которые благодаря ковиду остались без работы и хоккея? Тогда на улице осталось 64 некогда потенциальных игрока сборной Китая. Но нет, Скотти Макферсон, который на тот момент был генеральным менеджером клуба, решил набить состав русскими, канадцами, американцами – только не китайцами. Придя в поисках лучшей хоккейной жизни, китайцы, сами того не ведая, подхватили любимую русскую лихорадку и забыли про основную задачу. Теперь расплачиваются: 13 нынешних игроков «Куньлуня» провели прошлый год на диванах. Почти все они как раз потомки исчезнувших фарм-клубов. Из нынешнего состава примерно половина команды, в основном игроки с двойным гражданством, имели практику и в прошлом сезоне.

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Основного вратаря на предстоящую Олимпиаду китайцы вырастили сами в прямом смысле. Пэрис О’Брайен – воспитанник «КРС Хейлунцзян», перешедший чуть позже в «КРС-ОЭРДЖИ». Но, как ни прискорбно, он всё же входит в число пролежавших год на диване. Видимо, китайцы были слишком заняты оформлением гражданства Александру Лазушину и Дмитрию Шикину и как-то забыли, что бывают отказы. Теперь поднебесные ворота на Олимпиаде будет защищать 21-летний О’Брайен, который относительно недавно вернулся в хоккей. В плюс ему: тренировка со сборной Канады на Кубке Первого канала. Есть, конечно, 30-летний Пэнфэй Хань, но у него дела с игровой практикой ещё хуже. В этом сезоне всего одна игра, пусть и очень солидная, но за карьеру всего один полноценный сезон в третьей чешской лиге. Так что ему основным делать точно нечего. Хотя есть шанс, что против топовых команд они с О’Брайеном таки будут делить место в воротах: обыграть Канаду или Россию даже в их ослабленном варианте сборная Китая вряд ли сможет. Сейчас, накануне Олимпиады, единственный вопрос: а кто не давал Китаю развиваться раньше? Денег на клуб китайские ханы давали прилично. Стоит вспомнить хотя бы, как легко «Куньлунь» подписывает и расторгает игроков.

В китайской команде только один пункт не вызывает вопросов: роль капитана. Как и «Куньлунь», с большой вероятностью выводить сборную на лёд будет Брэндон Ип. Он не первый год выходит с капитанской литерой на груди, а олимпийский состав явно будет копировать базового клуба сборной. Но если случится что-то невероятное и Ип каким-то образом (например, коронавирусным) не доберётся до родины в самый ответственный момент, то на роль капитана может вполне подойти и Руди Ин. Некогда он хотел быть идолом для китайского хоккея. В составе нынешнего «Куньлуня» он один из самых талантливых игроков.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Единственное, что точно известно про китайскую сборную – главный тренер. То, что сейчас Айван Занатта везёт Китай на Олимпиаду, иначе как чудом и невероятным везением не назвать. Он начал тренировать в далёком 1996 году: тогда под руку попался «Кортина» из второй итальянской лиги. На международном уровне тренер дебютировал в 2003 году, возглавляя сборную Хорватии. Успехом там не пахло вообще: хорваты заняли последнее место на чемпионате мира (не на основном, не переживайте) и вылетели из первого дивизиона во второй. «Куньлунь» — не первый заход Занатты в КХЛ. В 2008 году он пришёл в лигу в качестве ассистента в СКА, а в 2010 году уже поднялся до уровня главного тренера. Но ненадолго: в середине сезона СКА попросил итальянца с должности. Через пару лет был второй заход: в 2012 году Занатта стал одновременно командным консультантом и ассистентом тренера в пражском «Льве». Тогда же случилась и вторая попытка на международной арене – правда, уже в другом статусе.

Видимо, Италия настолько впечатлилась Занаттой в качестве консультанта «Льва», что решила пригласить бывшего тренера Хорватии на роль генерального менеджера. Волшебного успеха не произошло, но и понижения в лиге тоже. Поболтавшись немного по швейцарским лигам, Занатта опять вернулся в КХЛ, попробовал себя в роли ассистента тренера «Сочи», потом оказался в ВХЛ на той же должности, и только прошлым летом судьба вознаградила его за долгие скитания и назначила главным тренером сборной Китая и в придачу «Куньлуня». Должность главного тренера КХЛ у него уже провалилась вместе с шансами мытищинских китайцев на плей-офф. Но кто знает: вдруг на Олимпиаде ему получится одержать хотя бы одну победу.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Как бы странно ни звучало, но у Китая есть варианты усиления. Казалось бы, все, кто более-менее умеет держать клюшку, уже собраны в «Куньлуне», но это не так. За океаном есть небольшой список из тех, кто может усилить сборную перед домашней Олимпиадой.

Главный претендент – Андонг Сонг. Или, на более привычный манер, Миша. Он в своём роде настоящая легенда китайского хоккея. Единственный китаец, когда-либо выбранный на драфте НХЛ (братьев Фу не берём – всё-таки они рождены в Канаде, это совсем другое). Правда, Миша был выбран невысоко: счастье улыбнулось Китаю только в шестом раунде стараниями «Айлендерс». Но современные юниоры Поднебесной по большей части равняются на него, чем на Руди Ина. Хотя в карьере Миша ему порядком уступает: до КХЛ не добрался, зато увяз в «Университете Корнелла», где у этого защитника проблемы с игровой практикой. Но даже у него плюсов больше, чем у год лежавших на диване игроков.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Ещё один вариант: выходец из китайских юниоров – Юлиус Чжан. После ликвидации фарм-клубов он, как и многие, год не играл. Но уже в этом сезоне взял карьеру в свои руки и отправился в Финляндию. Теперь он вспоминает основы владения клюшкой в третьей лиге Финляндии. И, несмотря на весь сарказм, довольно успешно.

Если сборная России подумывает вызвать Мичкова, то почему бы сборной Китая не взять пример со старших? Тем более им терять нечего. На этот случай у китайцев есть целый список игроков 16-19 лет. И, конечно же, все играют в Северной Америке – после развала фарм-клубов «Куньлуня» в Европе места для них не нашлось. Первый претендент – Стив Го из «Коннектикута», что в Восточной лиге США. Нападающему 19 лет, но в команде он основной и один из самых стабильных игроков. Следующий вариант – Вейлин Вон. Этот форвард из юниорской лиги Канады вполне способен удивить.