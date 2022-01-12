КХЛ может завершить регулярный чемпионат? Что будет с сезоном. Онлайн

«Ситуация в КХЛ стремительно меняется, количество положительных тестов растет. Лига может пересмотреть решение и приостановить регулярный чемпионат до олимпийской паузы. Этим может объясняться и то, что сегодня «Ак Барс» не улетел на игру в Ярославль, хотя в казанском клубе прямо сейчас только два положительных теста.

Также регулярный чемпионат может быть полностью завершён, а очки будут считаться по некой странной системе. Понятно, что с такой идеей согласны далеко не все. Все клубы находятся в ожидании решений лиги. Пока очевидно только то, что количество отменённых матчей продолжает расти», – приводит «Р-Спорт» сообщение источника, знакомого с ситуацией.