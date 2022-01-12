Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Нефтехимик» — «Трактор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Что будет с сезоном КХЛ-2021/2022, онлайн, регулярный чемпионат и плей-офф, последние новости и подробности

КХЛ может завершить регулярный чемпионат? Что будет с сезоном. Онлайн
Денис Лутченко Егор Торишный
,
Что будет с сезоном КХЛ-2021/2022
Комментарии
Есть вероятность, что следующие матчи состоятся уже в плей-офф Кубка Гагарина.

События в Континентальной хоккейной лиге разворачиваются абсолютно стремительным образом. Только вчера, 11 января, президент организации Алексей Морозов провёл брифинг с журналистами, на котором заявил, что лига не намерена останавливать регулярный чемпионат, а уже сегодня в прессе прошла информация, что подобное решение всё-таки последует в ближайшее время. «Чемпионат» запускает лайв, в котором будет следить за развитием ситуации.

Что будет с сезоном и почему играли в Казахстане. Морозов — о последних событиях в КХЛ Что будет с сезоном и почему играли в Казахстане. Морозов — о последних событиях в КХЛ
13 января КХЛ примет решение о дальнейшем проведении регулярки и формате плей-офф
Live Сергей Емельянов

«Чемпионат» предлагает принять участие в нашем опросе: «Как КХЛ следует поступить с регулярным чемпионатом?».

Опрос можно пройти на сайте Quiz.

15:18 Сергей Емельянов

«Ситуация в КХЛ стремительно меняется, количество положительных тестов растет. Лига может пересмотреть решение и приостановить регулярный чемпионат до олимпийской паузы. Этим может объясняться и то, что сегодня «Ак Барс» не улетел на игру в Ярославль, хотя в казанском клубе прямо сейчас только два положительных теста.

Также регулярный чемпионат может быть полностью завершён, а очки будут считаться по некой странной системе. Понятно, что с такой идеей согласны далеко не все. Все клубы находятся в ожидании решений лиги. Пока очевидно только то, что количество отменённых матчей продолжает расти», – приводит «Р-Спорт» сообщение источника, знакомого с ситуацией.

15:17 Сергей Емельянов

13 января КХЛ примет решение о дальнейшем проведении регулярки и формате плей-офф

Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», после вчерашнего совещания с клубами лига проработает все варианты продолжения сезона и предложит их участникам чемпионата.

Завтра, 13 января, состоится ещё одно совещание, на котором будет принято решение о дальнейшем проведении регулярки и формате плей-офф.

15:17 Сергей Емельянов

Здравствуйте, уважаемые читатели. Начинаем наш лайв, посвящённый возможной приостановке сезона КХЛ, о которой может быть объявлено уже 13 января.

Поделиться
Теги Хоккей КХЛ КХЛ •••

Заглавное фото: hc-avto.ru

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022