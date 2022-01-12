КХЛ может завершить регулярный чемпионат? Что будет с сезоном. Онлайн

События в Континентальной хоккейной лиге разворачиваются абсолютно стремительным образом. Только вчера, 11 января, президент организации Алексей Морозов провёл брифинг с журналистами, на котором заявил, что лига не намерена останавливать регулярный чемпионат, а уже сегодня в прессе прошла информация, что подобное решение всё-таки последует в ближайшее время. «Чемпионат» запускает лайв, в котором будет следить за развитием ситуации.
«Чемпионат» предлагает принять участие в нашем опросе: «Как КХЛ следует поступить с регулярным чемпионатом?».
Опрос можно пройти на сайте Quiz.
«Ситуация в КХЛ стремительно меняется, количество положительных тестов растет. Лига может пересмотреть решение и приостановить регулярный чемпионат до олимпийской паузы. Этим может объясняться и то, что сегодня «Ак Барс» не улетел на игру в Ярославль, хотя в казанском клубе прямо сейчас только два положительных теста.
Также регулярный чемпионат может быть полностью завершён, а очки будут считаться по некой странной системе. Понятно, что с такой идеей согласны далеко не все. Все клубы находятся в ожидании решений лиги. Пока очевидно только то, что количество отменённых матчей продолжает расти», – приводит «Р-Спорт» сообщение источника, знакомого с ситуацией.
13 января КХЛ примет решение о дальнейшем проведении регулярки и формате плей-офф
Как сообщает издание «Спорт-Экспресс», после вчерашнего совещания с клубами лига проработает все варианты продолжения сезона и предложит их участникам чемпионата.
Завтра, 13 января, состоится ещё одно совещание, на котором будет принято решение о дальнейшем проведении регулярки и формате плей-офф.
Здравствуйте, уважаемые читатели. Начинаем наш лайв, посвящённый возможной приостановке сезона КХЛ, о которой может быть объявлено уже 13 января.
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