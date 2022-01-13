Дела государственной важности. КХЛ сломала себе сезон, но у лиги, похоже, не было выбора

Печальные новости — КХЛ всё-таки приостановила регулярный чемпионат. Ещё пару дней назад лига бодрилась и обещала продолжать турнир среди команд, где нет тяжёлой ситуации с положительными тестами на ковид. Позавчера КХЛ на специальном совещании поддержали клубы, выступившие за то, что надо играть дальше. Но вчера лига вдруг решила тормознуть регулярный сезон с 15 января, увеличив и без того гигантскую паузу под Олимпийские игры почти на неделю.

Новость по теме КХЛ с 15 января приостановит проведение регулярного чемпионата

Что случилось? Честно говоря, прямого ответа нет. Да, за несколько дней, прошедших после первого «ковидного» совещания, в КХЛ добавилось больных (точнее говоря, не больных, а людей с положительными тестами), а ещё несколько клубов ушли на карантин. Но ведь в лиге, говоря о продолжении сезона, наверняка понимали, что эпидемия (по-прежнему считаю её «бумажной») не остановится. Ведь в лиге обещали реагировать на ситуации в «заражённых» клубах, но не запрещать играть остальным, которых до сих пор большинство.

Однако решение было вынесено — регулярка приостанавливается с 15 января. Почему именно с этой даты? Почему 13-го и 14-го играть ещё можно, а 15-го — нельзя? Неизвестно. Президент КХЛ Алексей Морозов попытался объяснить.

Алексей Морозов президент КХЛ «Скорость распространения заболевания, а также оперативная информация об эпидемиологической ситуации в стране и мире указывают, что в ближайшие три дня количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом возрастёт многократно. Именно поэтому было принято решение о переносе четырёх игровых дней».

Знаете, это уже не смешно. Да что же это за вирус такой, распространяющийся по расписанию и поддающийся таким точным прогнозам? Россия и КХЛ ждут «омикрон», и будьте уверены — он обязательно придёт. Так же, как приходили предыдущие волны «ковида», после того, как об их приближении начинали говорить элитные спикеры.

Вот только в КХЛ раньше особого внимания на всю эту возню, искусственное происхождение которой с каждым днём всё очевиднее, не обращали. То есть, конечно, лига соблюдала все правила Роспотребнадзора и властей, то же самое делали и клубы, но игра на опережение с жёсткими превентивными мерами — это что-то новенькое для нашего хоккея. С чего это вдруг КХЛ стала такой осторожной?

В лиге запаниковали? Вполне возможно. Непоследовательность решений говорит об этом. Вчера одно решение, сегодня — другое. То играем, то не играем. Понятно, что новые случаи ковидных вспышек в клубах пугают, но ведь те, кто заболел в числе первых, уже выходят с карантина! Тот же «Автомобилист» оправился от коронапотрясений и сыграет сегодня с «Северсталью». Чтобы потом снова уйти на бессрочную паузу…

Но вряд ли всё стоит валить на панику. Даже, скорее всего, паника тут ни при чём. Странные решения в вопросах ковида КХЛ принимает уже давно — на протяжении всего сезона. Во-первых, лига в нынешнем чемпионате выбрала путь отмены, а не путь замены. То есть КХЛ отменяет матчи регулярки вместо того, чтобы обязывать клубы с большим количеством заболевших в составе играть резервом. Про аффилированные клубы из ВХЛ и МХЛ никто не вспоминает, словно их и нет вовсе. А они есть, просто варятся в этом сезоне в собственном соку, при этом практически не соприкасаясь с коронавирусом.

Почему-то в прошлом чемпионате все команды с ковидными проблемами под страхом технических поражений выставляли на матчи резервистов и молодняк, и всё было прекрасно. Сейчас же КХЛ стала излишне лояльно реагировать на информацию из команд о массовых положительных тестах, отменяя матчи практически по первому зову. При этом не имея ни малейшего представления, когда эти отменённые матчи проводить. Думается, если бы КХЛ выписала несколько технарей в самом начале «волны», то никакой волны бы и не было вовсе.

И вот к чему эта лояльность привела. Маховик был запущен и ожидаемо привёл сезон в тупик. Практически на ровном месте. При этом клубы в абсолютном большинстве на недавнем совещании чётко обозначили позицию: чемпионат тормозить нельзя, надо играть тем, кто может это делать, и стараться максимально сокращать количество отменённых матчей. В лиге согласились, пообещали прислать варианты концовки регулярки и провести опрос, а потом просто взяли и остановили регулярку.

Парадокс: клубы хотели играть дальше, Роспотребнадзор не вынес ни одного нового запрета о проведении массовых мероприятий, но КХЛ решила остановить сезон, прикрывшись тревогой об эпидемиологической ситуации и заботой о здоровье игроков. Напомню, это та самая КХЛ, которая весной 2020-го в начале пандемии, в самый разгар общемировой паники до последнего собиралась продолжать плей-офф Кубка Гагарина, невзирая на то, что из числа участников второго раунда не по спортивному принципу «отвалились» два клуба.

Нет уж, вряд ли всё стоит валить на панику. Да и откуда этой панике взяться? К ковиду мы все уже привыкли, а никакого прироста реально больных в лиге нет и в помине. Все тяжёлые ситуации лишь на тестах, на бумаге.

Убеждён, здесь дело в другом, и КХЛ, принявшая решение тормозить сезон вразрез мнению клубов, здесь лишь исполнитель чужой воли. Для меня очевидно, что приказ останавливать чемпионат был спущен в лигу сверху, и она просто не могла поступить иначе. Вопрос только в том, с какого именно «верха»? С самого-самого? Вполне возможно. Россиян буквально на днях начали готовить к тому, что вот-вот злобный «омикрон» прибудет в наши края из Америки, приведя за собой новую волну запретов, ограничений и прочих радостей жизни. И продолжение хоккейного сезона вряд ли укладывается в эти очередные коронавирусные будни, наступающие аккурат после новогодних праздников.

Впрочем, может быть, всё дело в предстоящей Олимпиаде. Руководству сборной России сейчас максимально выгодно тормознуть турнир, чтобы пораньше загнать всех сборников в новогорский «пузырь» и спокойно, в изоляции, готовиться к Пекину. И если вспомнить, что КХЛ чудит весь олимпийский сезон, то вполне можно предположить, что в национальной команде изначально планировали цепляться за любую возможность сорвать регулярку. Потому что Олимпиада — дело государственной важности, а КХЛ потерпит, получив подачку в виде разрешения проводить матчи в олимпийскую паузу.

Наверняка кто-то обвинит автора этих строк в поисках теорий заговора. Пускай, но не верю я в то, что КХЛ, до сих пор прекрасно лавировавшая между айсбергами ковидной эпохи, вдруг споткнулась на почти ровной поверхности и самостоятельно разрушила себе концовку сезона. Именно разрушила, потому что тяжело представить, как сейчас лиге поступить с остатком регулярки и плей-офф — что-то из этого точно будет выглядеть максимально нелепо.