Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Барыс». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Почему КХЛ решила приостановить регулярный чемпионат, сезон, причины, что будет дальше

Дела государственной важности. КХЛ сломала себе сезон, но у лиги, похоже, не было выбора
Лев Лукин
Почему КХЛ решила приостановить чемпионат
Комментарии
Худшее решение, принятое на фоне желания клубов играть дальше. Что-то здесь не сходится.

Печальные новости — КХЛ всё-таки приостановила регулярный чемпионат. Ещё пару дней назад лига бодрилась и обещала продолжать турнир среди команд, где нет тяжёлой ситуации с положительными тестами на ковид. Позавчера КХЛ на специальном совещании поддержали клубы, выступившие за то, что надо играть дальше. Но вчера лига вдруг решила тормознуть регулярный сезон с 15 января, увеличив и без того гигантскую паузу под Олимпийские игры почти на неделю.

Новость по теме
КХЛ с 15 января приостановит проведение регулярного чемпионата

Что случилось? Честно говоря, прямого ответа нет. Да, за несколько дней, прошедших после первого «ковидного» совещания, в КХЛ добавилось больных (точнее говоря, не больных, а людей с положительными тестами), а ещё несколько клубов ушли на карантин. Но ведь в лиге, говоря о продолжении сезона, наверняка понимали, что эпидемия (по-прежнему считаю её «бумажной») не остановится. Ведь в лиге обещали реагировать на ситуации в «заражённых» клубах, но не запрещать играть остальным, которых до сих пор большинство.

Однако решение было вынесено — регулярка приостанавливается с 15 января. Почему именно с этой даты? Почему 13-го и 14-го играть ещё можно, а 15-го — нельзя? Неизвестно. Президент КХЛ Алексей Морозов попытался объяснить.

Алексей Морозов
Алексей Морозов
президент КХЛ

«Скорость распространения заболевания, а также оперативная информация об эпидемиологической ситуации в стране и мире указывают, что в ближайшие три дня количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом возрастёт многократно. Именно поэтому было принято решение о переносе четырёх игровых дней».

Знаете, это уже не смешно. Да что же это за вирус такой, распространяющийся по расписанию и поддающийся таким точным прогнозам? Россия и КХЛ ждут «омикрон», и будьте уверены — он обязательно придёт. Так же, как приходили предыдущие волны «ковида», после того, как об их приближении начинали говорить элитные спикеры.

Вот только в КХЛ раньше особого внимания на всю эту возню, искусственное происхождение которой с каждым днём всё очевиднее, не обращали. То есть, конечно, лига соблюдала все правила Роспотребнадзора и властей, то же самое делали и клубы, но игра на опережение с жёсткими превентивными мерами — это что-то новенькое для нашего хоккея. С чего это вдруг КХЛ стала такой осторожной?

Новость по теме
Плющев — о переносе игр: КХЛ занимается паникой, сами не знают, что делать

В лиге запаниковали? Вполне возможно. Непоследовательность решений говорит об этом. Вчера одно решение, сегодня — другое. То играем, то не играем. Понятно, что новые случаи ковидных вспышек в клубах пугают, но ведь те, кто заболел в числе первых, уже выходят с карантина! Тот же «Автомобилист» оправился от коронапотрясений и сыграет сегодня с «Северсталью». Чтобы потом снова уйти на бессрочную паузу…

Но вряд ли всё стоит валить на панику. Даже, скорее всего, паника тут ни при чём. Странные решения в вопросах ковида КХЛ принимает уже давно — на протяжении всего сезона. Во-первых, лига в нынешнем чемпионате выбрала путь отмены, а не путь замены. То есть КХЛ отменяет матчи регулярки вместо того, чтобы обязывать клубы с большим количеством заболевших в составе играть резервом. Про аффилированные клубы из ВХЛ и МХЛ никто не вспоминает, словно их и нет вовсе. А они есть, просто варятся в этом сезоне в собственном соку, при этом практически не соприкасаясь с коронавирусом.

Почему-то в прошлом чемпионате все команды с ковидными проблемами под страхом технических поражений выставляли на матчи резервистов и молодняк, и всё было прекрасно. Сейчас же КХЛ стала излишне лояльно реагировать на информацию из команд о массовых положительных тестах, отменяя матчи практически по первому зову. При этом не имея ни малейшего представления, когда эти отменённые матчи проводить. Думается, если бы КХЛ выписала несколько технарей в самом начале «волны», то никакой волны бы и не было вовсе.

И вот к чему эта лояльность привела. Маховик был запущен и ожидаемо привёл сезон в тупик. Практически на ровном месте. При этом клубы в абсолютном большинстве на недавнем совещании чётко обозначили позицию: чемпионат тормозить нельзя, надо играть тем, кто может это делать, и стараться максимально сокращать количество отменённых матчей. В лиге согласились, пообещали прислать варианты концовки регулярки и провести опрос, а потом просто взяли и остановили регулярку.

Новость по теме
Волков — об остановке сезона: КХЛ создала иллюзию диалога с клубами, а решила по-своему

Парадокс: клубы хотели играть дальше, Роспотребнадзор не вынес ни одного нового запрета о проведении массовых мероприятий, но КХЛ решила остановить сезон, прикрывшись тревогой об эпидемиологической ситуации и заботой о здоровье игроков. Напомню, это та самая КХЛ, которая весной 2020-го в начале пандемии, в самый разгар общемировой паники до последнего собиралась продолжать плей-офф Кубка Гагарина, невзирая на то, что из числа участников второго раунда не по спортивному принципу «отвалились» два клуба.

Нет уж, вряд ли всё стоит валить на панику. Да и откуда этой панике взяться? К ковиду мы все уже привыкли, а никакого прироста реально больных в лиге нет и в помине. Все тяжёлые ситуации лишь на тестах, на бумаге.

Убеждён, здесь дело в другом, и КХЛ, принявшая решение тормозить сезон вразрез мнению клубов, здесь лишь исполнитель чужой воли. Для меня очевидно, что приказ останавливать чемпионат был спущен в лигу сверху, и она просто не могла поступить иначе. Вопрос только в том, с какого именно «верха»? С самого-самого? Вполне возможно. Россиян буквально на днях начали готовить к тому, что вот-вот злобный «омикрон» прибудет в наши края из Америки, приведя за собой новую волну запретов, ограничений и прочих радостей жизни. И продолжение хоккейного сезона вряд ли укладывается в эти очередные коронавирусные будни, наступающие аккурат после новогодних праздников.

Нужно ли КХЛ останавливать чемпионат, а ИИХФ — переносить Олимпиаду? Интервью с Жамновым Нужно ли КХЛ останавливать чемпионат, а ИИХФ — переносить Олимпиаду? Интервью с Жамновым

Впрочем, может быть, всё дело в предстоящей Олимпиаде. Руководству сборной России сейчас максимально выгодно тормознуть турнир, чтобы пораньше загнать всех сборников в новогорский «пузырь» и спокойно, в изоляции, готовиться к Пекину. И если вспомнить, что КХЛ чудит весь олимпийский сезон, то вполне можно предположить, что в национальной команде изначально планировали цепляться за любую возможность сорвать регулярку. Потому что Олимпиада — дело государственной важности, а КХЛ потерпит, получив подачку в виде разрешения проводить матчи в олимпийскую паузу.

Наверняка кто-то обвинит автора этих строк в поисках теорий заговора. Пускай, но не верю я в то, что КХЛ, до сих пор прекрасно лавировавшая между айсбергами ковидной эпохи, вдруг споткнулась на почти ровной поверхности и самостоятельно разрушила себе концовку сезона. Именно разрушила, потому что тяжело представить, как сейчас лиге поступить с остатком регулярки и плей-офф — что-то из этого точно будет выглядеть максимально нелепо.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022