Чинахов исполнил Дацюка! Шикарный финт российского новичка «Коламбуса», видео

Нападающий оформил первый дубль в НХЛ, в последних трёх матчах у него три гола.

Много было разговоров о том, как быстро Егор Чинахов сможет приспособиться к НХЛ, закрепиться в составе и начать оправдывать надежды, которые на него возложил «Коламбус», выбрав россиянина в первом раунде прошлогоднего драфта. Что ж, последние семь матчей «Блю Джекетс» нападающий, во-первых, не выпадает из состава, а во-вторых, начал забивать голы. В последних трёх играх у него три заброшенные шайбы, и сегодня он сделал свой первый дубль в НХЛ!

«Коламбус» приехал к «Каролине», с которой уже встречался пару недель назад, и потерпел поражение, растеряв колоссальное преимущество в четыре шайбы и пропустив семь во второй половине игры. Сегодня всё было совсем по-другому.

Эмиль Бемстрём открыл счёт в первом периоде, и «Коламбус» смотрелся гораздо предпочтительнее соперников, нанеся целых 19 бросков в створ за 20 минут игры. Впрочем, у Элвиса Мерзликина тоже хватало работы – «Каролина» нет-нет, да проводила опаснейшие атаки, и если бы голкипер их не нейтрализовал, кто знает, как повернулась бы игра? Лучшим спасением Мерзликина стал момент при счёте 1:0, когда он остановил сначала Ахо, а затем справился и с добиванием Бира.

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Во втором периоде Чинахов расчехлил свой шикарный бросок. Владислав Гавриков отправил его на рандеву с Фредериком Андерсеном, и российский нападающий бросил идеально точно под ловушку.

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В третьем периоде «Коламбус» сделал то, что не удалось в предыдущем матче с «Каролиной» — во-первых, не растерял преимущество, во-вторых, не дал сопернику и малейшего шанса задуматься о камбэке. «Мундиры» забросили три шайбы за 67 секунд – это второй результат в истории клуба (рекорд был установлен в 2016 году, когда они трижды поразили ворота «Питтсбурга» за 51 секунду).

Всё началось с шикарного броска Патрика Лайне в касание, а затем Чинахов сотворил очередную красоту. «Каролина» вывела шайбу из своей зоны, но тут же потеряла её и пропустила быструю атаку. Чинахов получил передачу в центре зоны и исполнил финт в стиле несравненного Павла Дацюка, а затем ещё один выход один на один реализовал Силлинджер.

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«Когда Егор Чинахов думает, что он Павел Дацюк», — отреагировал франкоязычный «твиттер» НХЛ.

«Да, у Егора Чинахова неплохие руки!», — добавили в англоязычном «твиттере» НХЛ.

Завершил разгром Джек Рослович, который также забил на выходе один на один. Сегодня был не день «Каролины», чей тренер Род Бриндамор взял вину за поражение на себя, отметив, что всё в игре его команды было очень-очень плохо.

Чинахов же был признан второй звездой встречи (первую заслуженно получил Мерзликин, который сделал 31 сейв), а в раздевалке ему вручили кепи лучшего игрока матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Коламбус Блю Джекетс».

После игры россиянин отметил, что с голами его уверенность в себе растёт, и с каждым матчем он чувствует себя всё более комфортно на уровне НХЛ. «У меня три гола в трёх играх? Просто стараюсь выполнять тренерскую задачу, играть агрессивно, больше бросать. Конечно, это придаёт уверенности, надо продолжать в том же духе. Никогда не практиковал финт, который исполнил во втором голе. Даже если что-то делал, то это никогда не получалось. Сейчас был просто подходящий момент, вратарь уже ждал бросок, поэтому думал обыгрывать. Получилось как получилось, здорово, что забил.

Тут даже уровень вратарей другой, поэтому во всех аспектах тяжелее забивать. Всё равно со временем каждого изучаешь, перед игрой нам показывают видео нарезки, как играют вратари. Думаю, со временем будет полегче. Конечно, мне помогает, что на тренировках я бросаю Элвису и Корписало. У нас отличная связка вратарей, оба играют хорошо, на тренировках им очень тяжело забить.

Понятно, что радуешься, когда забиваешь, тем более, когда это приносит победу команде. Надеюсь, дальше всё будет так же. Буду продолжать, стараться работать, выполнять тренерскую установку и всё будет отлично. С каждой игрой всё более комфортно и уверенно себя чувствуешь», — сказал Чинахов.