Издевался над сборной России, едва выйдя из самолёта. Крейчи — главная звезда Олимпиады?

Состав Чехии на Олимпиаду вызвал много споров внутри страны. Понятно, что почти все заметные молодые игроки из этой страны играют в НХЛ или АХЛ, а множество юниоров предпочитают канадские молодёжные лиги. Однако даже так состав чехов слишком старый (под 30 лет), там нет лучшего бомбардира местной лиги 24-летнего Филипа Хлапика, зато есть совсем немолодые братья Зогорны.

При этом у чехов есть и бывшие звёзды КХЛ — Ян Коварж, уже вроде бы завершивший карьеру в сборной Роман Червенка и заметные хоккеисты, поигравшие в НХЛ — в своё время царивший на вбрасываниях в КХЛ Владимир Соботка и обладатель Кубка Стэнли Михаэль Фролик.

Впрочем, один человек выделяется — и его можно назвать чуть ли не главной звездой олимпийского турнира. В отличие от конца нулевых, когда заметные европейские игроки возвращались домой, хотя ещё были способны играть в НХЛ несколько лет, сейчас почти все играют в главной лиге мира до конца. Исключение — Давид Крейчи.

Прошлым летом у «Бостона» была весьма сложная ситуация с платёжкой — на рынок свободных агентов выходили и Крейчи, и Туукка Раск — два основных игрока ещё чемпионской команды 2011 года. Кроме этого, надо было продлевать контракт и с Тейлором Холлом, за которым «Бостон» гонялся давно, весной заполучил по минимально возможной цене и тоже не хотел отпускать.

При этом Крейчи проводил прекрасный сезон. Хотя чех больше воспринимался как топовый центр для второго звена, более склонный к игре в защите, в пересчёте на 60 минут чаще него делали результативные передачи только парочка из «Эдмонтона» и Натан Маккиннон. Казалось, что Давид продлит контракт и позволит сохранить «Бостону» и вторую топ-тройку, где вместе с чехом выходили Холл и Крэйг Смит.

Крейчи в «Бостоне» Фото: Joe Sargent/Getty Images

Однако события приняли неожиданный оборот: в конце июля пришла новость о продлении, но уже через три дня чех заявил о возвращении домой. «На данном этапе моей карьеры и жизни мне нужно вернуться в Чехию и играть перед моей семьёй, которая многим пожертвовала, чтобы помочь мне осуществить мои мечты об НХЛ. Я хочу играть перед своими родителями, братьями и друзьями. Хочу, чтобы мои дети жили там, где я вырос».

Крейчи не обманул. Он мог поехать в КХЛ и получить хороший контракт (даже в эпоху потолка) или выбрать не менее бедную Швейцарию, хотя бы самый богатый и известный местный клуб — «Спарту», но Давид выбрал «Оломоуц». Крейчи родился в Оломоуцком районе, начинал карьеру в системе местного клуба, но рано уехал в канадские юниорки и на взрослом уровне в Чехии не играл.

Крейчи — единственная звезда очень скромного клуба, который большую часть своей истории провёл во второй национальной лиге, а закрепился в основной лишь в 2014 году. Там даже нет имён, знакомых нам по КХЛ. «Оломоуц» проходит в плей-офф, но идёт на 11-м месте — в чешской лиге в плей-офф проходят 12 команд из 15.

Чем запомнился форвард нашим болельщикам, кроме игры в «Бостоне»? Он редко приезжал в национальную сборную — и не только из-за того, что «Мишки» часто заходили далеко в плей-офф, но и из-за своей травматичности, которая не позволяла приехать в «народны тим» даже в случае освобождённого положения.

Крейчи в сборной Фото: Martin Rose/Getty Images

Но один раз должен запомниться — в 2018-м на ЧМ в Копенгагене Крейчи и Давид Пастрняк прилетели с корабля на бал. Они только приземлились в датской столице, а уже через несколько часов надо было выходить на матч с Россией — и зажгли. Чехи победили в ОТ (4:3), а звено Крейчи поиздевалось над нашей обороной, организовав все четыре шайбы — сам Давид набрал 4 (1+3) очка. В том матче против Крейчи, Пастрняка и Яшкина выходила тройка Павла Дацюка, которая ничего не смогла противопоставить.

Вот так о нём говорил Петер Цегларик, который совсем немного поиграл за основу «Бостона»: «Наверное, на данный момент он лучший центральный нападающий, с которым я играл. Играть с ним было здорово. Он помогал мне сохранять спокойствие. Крейчи сам по себе очень терпеливый и спокойный человек. Он вселил в меня веру, что я тоже на многое способен — и пас хороший отдать, и красивую комбинацию расчертить».

И если вы беспокоились насчёт того, как центры сборной России будут играть против энхаэловских канадцев, то стоит и попереживать из-за игры с чехами. Крейчи, Соботка, Коварж — это уже немолодая, но очень качественная и цепкая линейка, которая классно играет на точке и не даст расслабиться оппонентам в своей зоне.