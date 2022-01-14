Уникальный случай в НХЛ! Женщина-тренер впервые находилась с командой на скамейке

Всё-таки чего у НХЛ не отнять, так это умения делать громкие заявления, шоу, создавать инфоповоды и соблюдать права всех без исключения людей. Можно вспомнить множество случаев, когда оступившийся игрок, тренер или менеджер, позволивший себе резкие высказывания, оскорбления или неподобающее поведение по отношению к своим коллегам, болельщикам или семье, буквально вышвыривался из коллектива с позорным клеймом и таким бэкграундом, после которого достаточно сложно найти работу.

Биллу Питерсу, Джейку Виртанену или Брендану Лайпсику посчастливилось трудоустроиться к КХЛ и заработать здесь большие деньги. Вернулся на родину после громкого скандала и Вячеслав Войнов. Но если и противоположные примеры. Не просто же так бывший хоккеист «Чикаго» Кайл Бич, обвинивший экс-тренера «Блэкхоукс» в сексуальном насилии, занял второе (!) место в ежегодном рейтинге топ-100 самых влиятельных людей в хоккее по версии авторитетного издания The Hockey News. Выше оказался лишь комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, а ниже – уйма прославленных и влиятельных людей, включая Александра Овечкина и Уэйна Гретцки.

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В общем, все случаи соблюдения прав и пропаганды неравенства в лиге (впрочем, как и во всей Северной Америке) рассматривают под микроскопом. Кто-то аплодирует такому решению НХЛ, кому-то оно встаёт поперёк горла. Но факт в том, что никто в лучшей хоккейной лиге мира не чувствует себя брошенным, ненужным и ущемлённым в правах.

Раньше, наверное, было сложно представить, чтобы женщина-тренер работала вместе с командой на лавке. Нет, к тренерским способностям прекрасной половины человечества в футболе и в хоккее все давно привыкли. Ведь специалисты по растяжке, фитнесу – это тоже своего рода тренеры. Да и с женскими командами в футболе и хоккее часто работают женщины.

Теперь же в НХЛ произошёл по-настоящему уникальный случай. «Лос-Анджелес Кингз» одержал крупную победу над «Питтсбург Пингвинз» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги со счётом 6:2. Встреча прошла в Калифорнии на стадионе «Стэйплс-центр».

В прошедшей игре на скамейке хозяев впервые в истории НХЛ присутствовала женщина-тренер — Аиша Висрам.

«Поздравляем Аишу Висрам, которая сегодня вечером работает на скамейке запасных в качестве тренера команды! Аиша — первая женщина, которая провела матч регулярного сезона на скамейке в любом качестве. История сделана», — говорилось в сообщении «королей», которые этим поступком тоже вписали своё имя в историю лиги.

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Стоит отметить, что Висрам во время встречи выступала в качестве тренера по физподготовке. Её появление на скамейке объясняется тем, что три члена тренерского штаба «Кингз» заразились коронавирусом.

Висрам работает старшим тренером в фарм-клубе «Лос-Анджелеса» в АХЛ, но теперь она получила свой шанс в первой команде. И, как видим, шансом воспользовалась. В командных видах спорта проигрывает и выигрывает исключительно весь коллектив. А раз «Кингз» одержали уверенную победу с крупным счётом, то сработал каждый винтик системы. В том числе и Висрам, сделавшая то, что от неё требовалось.

Не удивимся, если в дальнейшем тенденция с приглашением в тренерский штаб первых команд женщин-тренеров продолжится. Ничего постыдного и зазорного в этом нет. Наоборот, есть какая-то изюминка.