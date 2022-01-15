«Адмирал» на грани вылета из борьбы за плей-офф. Мало кто верит, что «моряки» в этом году смогут дотянуться до заветной восьмёрки. Но пока можно констатировать лишь одно: после прихода в команду нового (уже третьего!) тренера за сезон, «Адмирал» заметно прибавил и перед остановкой сезона КХЛ одержал четыре победы подряд.

В эксклюзивном интервью «Чемпионату» Леонид Тамбиев рассказал об атмосфере в команде, уходе из «Сарыарки» и немножко про ковид. Спойлер: «Адмирал» не заболел после игры со «Спартаком». Во всяком случае — пока.

«Я не жёсткий тренер, а требовательный. Меня подбешивает, что люди не видят разницы»

— Как вас приняли игроки? Всё-таки третий тренер за сезон в одной команде.

— Нормально приняли. Пришёл, представился – они в курсе были, знали, что за тренер. Сейчас же ничего не скрыть, время такое.



— Не было ли в команде какой-то растерянности? У каждого тренера свой подход.

— В профессиональном спорте, в частности, КХЛ, если нет результата в команде – надо что-то менять. Лучше что-то делать, чем ничего не делать. Парни нормально восприняли. Хотя, наверное, лучше у них спрашивать. Растерянности я не увидел.

— Сейчас просто волшебная серия началась у команды. До вас было 34 игры и 7 побед. С вами команда провела 14 игр, и уже заработала 7 побед. Успех налицо. У команды сейчас есть боевой дух. Как заставить работать команду, которой очень далеко до плей-офф?

— Это мотивация. Есть две мотивации: спортивная и материальная. Это во-первых. Во-вторых, вовлечённость в работу. Следует вовлекать так, чтобы это было в радость, в удовольствие. И в-третьих: любая победа приносит положительные эмоции в команду, в раздевалку. Создаётся позитивная рабочая атмосфера. Игроки начинают улыбаться. И ещё приходит на ум вера — вера в тренера, вера в тренерский штаб. Куда направляют, как развивают. Это даёт свой результат, и из этого получается вера, в то, что они делают. Это правильно. Усиливается желание работать, тренироваться ещё лучше, с полной самоотдачей, и из этого складывается результат.



— Шутили, может, с ребятами, что после побед над топами можно и за плей-офф побороться?

— Мы живём от игры к игре. Выходим и стараемся профессионально готовиться к каждому матчу, к каждому сопернику. Когда будет реальный шанс на плей-офф, когда мы будем на границе восьмёрки, тогда будем о чём-то думать. Пока разрыв довольно-таки существенный между нами и зоной плей-офф. Живём от матча к матчу, от тренировки к тренировке, стараемся подрасти во всех компонентах игры и статистических показателях. Из деталей складывается общий результат.

— Ваш предшественник Олег Горбенко сказал, что «эта команда может любого тренера закопать». Согласны с этим или нужно просто найти подход к игрокам?

— Все мы люди эмоциональные. Очевидно, что человек сказал это на эмоциях, переживал за дело. Обсуждать не хочу, что говорил предыдущий тренер. А найти подход к команде – это очень сложный процесс. Важно, чтобы команда была управляемой, чтобы она слышала и слушала тренера. Этого не так просто добиться. У каждого игрока свой характер, свой нрав, свой гонор, свой уровень мастерства. Для всех тренер хорошим не будет, всегда найдётся недовольный.

— На одной из первых пресс-конференций вы сказали, что команде не хватает физики. Это, видимо, была основная проблема клуба. Как сейчас с этим?

— С учётом того, что идёт соревновательный этап и игры идут одна за одной, стараемся каждую тренировку, каждый день использовать по максимуму, чтобы подтянуть ребят. Это было видно: команде не хватало физических кондиций. Как я скажу, времена роскошного «академического» хоккея прошли – сейчас надо бегать и бороться. Это сейчас основное. Потому без физической и фитнес-подготовки это сделать сложно. Во всём нужен баланс, в том числе в силовой подготовке и выносливости. Но это ответственность тренера по физической подготовке, об этом подробно он сможет рассказать.



— А как с выходными у команды? Был новогодний отпуск?

— Был, конечно. Два дня они отдохнули. Даём по возможности выходной, когда видим, что его надо дать. Когда не надо – не даём. Всё пошагово, по ситуации.

— Вас часто называют довольно жёстким наставником. Иначе побед не достичь?

— Считаю, это стереотип. Я говорю: я не жёсткий, я требовательный. Это разные вещи. Меня немного подбешивает, что люди не понимают разницы. Я считаю, что это неправильное определение тренера. Что значит жёсткий? Это если бы я игроков жёстко прессовал или избивал, кричал бы на них. Такого у меня нет. Я требовательный, до мелочей требовательный. Ещё я сторонник дисциплины, она должна быть железной. Это есть, но это я считаю нормальным. Без железной дисциплины результатов больших не достигнуть. Это я уже всё проходил.



— Заметно прибавил Даниил Гутик, неплохо смотрится Егор Рыков. Как считаете, на них так повлияло доверие с вашей стороны?

— Любого игрока окрыляет доверие тренера. Но доверие надо заслужить упорным трудом и работой, а потом оправдать своей игрой. Рыков игрок молодой, ему всего 24 года. Гутик ещё моложе. Но мне нравится работать с молодыми игроками, я прошёл пошагово все ступеньки: МХЛ, ВХЛ, даже поработал в чемпионате Казахстана. Сейчас – КХЛ. Мне знакома работа с молодёжью. В МХЛ я работал пять сезонов, потому знаю, как можно работать, как развивать молодых игроков, какой к ним должен быть подход.

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— Закалка помогла?

— Не закалка, а опыт здесь. Опыт, приобретённый в МХЛ. Четыре года в Риге и один год – в Санкт-Петербурге.

— Интересная перестановка с вратарями произошла. Убрали Налимова, но взяли Лазушина. Почему такой ход?

— Решение принимали мы все вместе. Решающее слово было за тренером по вратарям Юрием Ключниковым. Я выслушал его позицию. Но главное определение, что Налимов, сыграв 10 матчей за «Адмирал», не одержал ни одной победы. Считаю, вратарь за 10 игр должен одержать хоть одну победу или показать выдающиеся статистические показатели отражённых бросков, у него же не было ни того ни другого. Чтобы команда оставалась в игре, должен быть высокий процент реализации своих моментов или вратарь должен творить чудеса, выходить победителем в сложных ситуациях и выручать в очевидных моментах. Поэтому приняли такое решение. Появился на рынке Лазушин, решили подписать его и дать шанс сыграть. Лазушина опять же знал Ключников, он работал с ним. Вратарь у нас сыграл три игры и одержал две победы. Значит, сделали всё правильно. В целом к Ивану нет претензий, мы искали усиления и считаем, что Александр пока справляется, также мы рады, что Иван смог найти для себя новый коллектив.

— Что скажете по игре легионеров?

— Хотелось бы, чтобы у нас легионеры-нападающие играли более результативно. На то они и легионеры, чтобы быть лидерами команды. Но не всегда это получается у них. Мы ждём, я, в частности, большего от игры иностранных нападающих. Они должны вести за собой команду, чего не хватает пока нашим трём нападающим. От них мы ждём более продуктивной, результативной игры. Что касается двух защитников, то на сегодняшний день меня игра их устраивает, они проявляют себя как лидеры.

— Можно ждать легионерских перестановок в межсезонье?

— Я думаю, да. Мы, конечно, будем активно работать на рынке, искать. Дождёмся окончания сезона. У нас есть ещё восемь игр. Надеюсь, что в эти оставшиеся матчи легионеры себя проявят. Сейчас Букартс выходит после травмы. Надеемся на их более результативную игру.



— Либор Шулак, наверное, точно останется? Его можно назвать сейчас главным активом «Адмирала».

— Здесь нельзя умалять достоинства и Мозика. И отношение к делу мне нравится обоих защитников, к тому же в человеческом плане ребята очень приятные.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

«Не согласился бы работать полсезона. Это авантюрой попахивает»

— Какие эмоции были, когда узнали, что «Адмирал» пропустит год? Вас ведь уже тогда объявили как главного тренера – и вдруг такая новость.

— Не самые, конечно, хорошие впечатления. Потому что я расстался с предыдущим клубом, где у меня были хорошие условия. И я уже настроился на работу в КХЛ, пошла работа, селекция, план работы перед сезоном. Конечно, та новость была как гром среди ясного неба. Но я уже пережил этот момент. Что тут говорить: работа в КХЛ, новый вызов для меня как для тренера. А тут – всё надо начинать сначала.

— Старые наработки ещё актуальны?

— Тогда, помню, договорились с вратарём финским, защитником финским. Но уже прошло два года, и всё поменялось. Жизнь меняется, а в хоккее всё меняется ещё быстрее. Тем не менее селекционная работа ведётся постоянно. Возникают разные варианты и предложения. Команда в этом сезоне проходит период становления, и уже сейчас мы закладываем фундамент для следующего, более успешного сезона. Он будет не менее трудным, но однозначно более увлекательным для болельщиков, для ребят из команды и ближайшего резерва, а также всего Приморского края. С начала включения в деятельность клуба тренерский штаб в тесном контакте с МХЛ и с селекционной службой «Адмирала». У клуба большие планы по развитию хоккея в регионе. Благодарен руководству края и клуба за приглашение в часть общего проекта развития хоккея.



— Почему не сложилось с рижским «Динамо»?

— Это надо спросить у них. У рижского «Динамо» был ряд кандидатов на пост главного тренера. Они сделали выбор в пользу Скудры, у которого был до этого опыт в КХЛ. Посчитали, что опыт перевесит тренера, который только впервые может зайти в лигу. Потому, наверное, остановили выбор на Скудре. Мы все знаем, что сезон главным тренером в этом году начинал Сергей Зубов, сейчас там опытный Владимир Васильевич Крикунов. Что ни делается – то к лучшему. Не сделав шаг назад, не сделаешь несколько шагов вперёд.

— Почему вы подписали контракт с «Адмиралом» до 2023 года?

— Я бы на полсезона не согласился работать. Потому что это авантюрой попахивает, три-четыре месяца работать, создать какой-то боеспособный коллектив. Во-первых, это нелегко, а во-вторых, должна быть уверенность в завтрашнем дне, в нашем случае в новом сезоне. Я в своей работе не спринтер, а стайер. Люблю основательно создавать, строить команду. Руководство «Адмирала» разделяет такое видение, поэтому согласился подписать контракт на полтора сезона. И я смотрю с оптимизмом в будущее. При этом руководством клуба передо мной были поставлены чёткие, понятные и достижимые задачи — труднодостижимые, но выполнимые, которые складываются из множества ключевых компонентов игры. На текущий момент хочется верить, что тренерский штаб справляется с этими задачами. Итоги будут подведены по завершении сезона.

«Надеюсь, в «Сарыарке» оставят меня в покое, не будут вредить и пакостить»

— Наверное, самая волнующая история этого сезона: ваш уход из «Сарыарки» ради «Адмирала». Слухов было много, но можно ли узнать из первых уст историю?

— Я в «Сарыарке» доработал до конца. Континентальный кубок прошли вместе, вывел команду в финал. Сказал всё честно и откровенно руководителю – господину Нигматулину, два заявления написал. Первое написал по обоюдному согласию сторон. На что господин руководитель «Сарыарки» не согласился. Но я работал честно, мне хотелось уйти также честно. С одной стороны, понимаю руководство: терять тренера посреди сезона, который принёс ему столько трофеев (под руководством Леонида Тамбиева «Сарыаркой» были выиграны Кубок Петрова, чемпионат Казахстана, Кубок Казахстана. – Прим. «Чемпионата»). Но работа в КХЛ для меня важна. Думаю, что у любого тренера мечта поработать на более высоком уровне. Я к этому долго шёл.

— А деньги за разрыв контракта? Говорили о 50 млн.

— Можно написать всё, что хочешь. Я гражданин Европы, я свободный человек. Тренера могут уволить, он может уволиться по собственному желанию, по обоюдному согласию сторон. Но нет понятия «запретить тренера». Не обращаю на это внимания. Надеюсь, что люди там хоть немножко остановятся и оставят меня в покое. Для меня это перевёрнутая страница, я двигаюсь дальше. Мне тоже есть что сказать, но я пока не говорю ничего, работаю и не отвлекаюсь. Придётся – смогу много что рассказать. Надеюсь, что люди там с пониманием отнесутся к моему переходу в КХЛ и не будут вредить и пакостить.



— Было ли дистанционное руководство «Адмиралом»?

— Никакого дистанционного руководства не было, у меня же не был подписан контракт. Был другой тренер, он руководил и работал с «Адмиралом». Я вёл переговоры, смотрел игры по телевизору. Когда я подписал контракт, вот тогда начал работать с «Адмиралом». Приехал во Владивосток, подписал уже полноценный контракт, его зарегистрировали в КХЛ, и тогда, 29 ноября, я приступил к своим обязанностям. В сети очень много информации, которая не соответствует действительности, в том числе про неустойку и дистанционное управление не исключение. Просто кому-то выгодно «писать заголовки» и пускать слухи, которые потом тиражируются и разрастаются. Но мы спокойно к этому относимся. В команде рабочая атмосфера, и мы всегда должны быть готовы к различному роду новостей, мы ведь не команда первенства любителей, а визитная карточка Приморского края.

«Приостановка сезона КХЛ? Интересы сборной превыше всего»

— Как относитесь к ковиду и к приостановке чемпионата?

— Коронавирус уже всем надоел. Но никуда не денешься, мы с этим живём пока. По поводу приостановки чемпионата — интересы сборной превыше всего. Но нам бы хотелось играть, потому что есть команды, у которых нет кандидатов в сборную России для поездки на Олимпиаду, как у нас. И потому мы заинтересованы, чтобы регулярный чемпионат продолжался. Мы играем для болельщиков, для Приморского края. Команду любят, по ней соскучились, это видно по невероятной поддержке на домашней арене. Хотелось бы, чтобы чемпионат не останавливался, а продолжался. Моё мнение: те клубы, которые не болеют, должны договариваться между собой и играть те игры, которые должны сыграть по календарю.



— В команде пока нет заболевших?

— В «Адмирале» пока всё нормально. На сегодняшний день могу сказать, что у нас не выявлено ни одного случая. По состоянию на 14 января все игроки с отрицательными ПЦР-тестами.