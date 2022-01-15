Как работает главный обмен дедлайна? В «Тракторе» рады сейчас, ЦСКА думает на перспективу

В последние годы дедлайны в КХЛ выдаются достаточно тухлыми. Причины этого предельно ясны. Мастера уезжают за океан или заканчивают карьеры хоккеистов, а качественной замены им пока найти достаточно трудно. Оттого сейчас в лиге выходят на первый план люди, которые несколько лет назад считались хоккеистами чуть выше среднего. Поэтому любой обмен хотя бы средними игроками, не исчерпавшими весь свой потенциал парнями, преподносится публике как нечто особенное, а уж когда его проворачивают лидеры чемпионата, то это вообще какая-то сказка. Обмен Абрамов-Блажиевский как раз из таковых.

Оба хоккеиста находятся в расцвете сил, оба являются воспитанниками своих клубов. Кто бы мог подумать, что им преподнесут такой сюрприз под Новый год? Думаю, таких людей немного. Если разбирать детали и предпосылки обмена, то, скорее, он логичен. После подписания Дица и Провольнева стало понятно что, вероятнее всего, армейцам придётся кем-то жертвовать. Прошли те времена, когда в ростере клуба могли находиться с десяток защитников плюс-минус одного уровня, в том числе и по финансовым критериям. Выбор пал на Блажиевского. Сложно найти в этом решении логику, потому что Артём был одним из лидеров обороны, получал приличное игровое время и нареканий в его сторону было минимум.

Переход в «Трактор» для Блажиевского ничего кардинального с точки зрения хоккея не меняет. Он сменил один топ-клуб на другой без потери качества и игрового времени. Да, сейчас он выходит в третьей паре обороны вместе с Евгением Куликом, но наверняка это вопрос времени и притирки к команде.

Фото: vk.com/traktor_chelyabinsk

Существует выражение «игрок тренера». Вот как раз Блажиевский – это игрок Гатиятулина. Большой, жёсткий, амплитудный, чётко выполняющий своё задание на площадке. Очень неплохого уровня домосед, в котором крайне нуждался клуб из Челябинска. Думаю, его рассматривали как помощника в пару к Бэйлену, который, скорее, не играет в обороне, а создаёт видимость. Не сказать, что к нынешнему его партнёру по звену, а именно Сергею Телегину много вопросов. Точнее, даже наоборот, сезон-то у Сергея отличный, но в преддверии плей-офф хочется видеть в паре с Ником более опытного защитника, всё равно волей-неволей вспоминается прошлый розыгрыш КГ, где именно пара Бэйлен-Телегин становилась «клиентами» звена Маннинена.

Пока в активе Блажиевского 5 матчей за «Трактор», одно набранное очко, шикарный показатель полезности «+6». Ни одной игры он не закончил с отрицательным +/-. Показательными были игры с «Авангардом» и «Локомотивом», где Артём не стушевался, сыграл надёжно, а в первой же игре за новую команду в Балашихе забросил шайбу.

Фото: vk.com/hccska

У Абрамова пока дела идут не так радужно. За 4 матча в форме москвичей заработал «-2», при этом очков не набрав. Его ситуация немного отличается от истории с Блажиевским. Не сказать, что в ЦСКА очень сильно нуждались в правом нападающем с левым хватом. В этой линии у армейцев проблем не наблюдается, но Абрамов может стать как раз таки тем самым джокером в рукаве у Сергея Фёдорова. В своих последних матчах за «Трактор» Виталий продемонстрировал, что адаптация к нашей лиге у него постепенно заканчивается. Наконец-то разрядил свой очень приличный молниеносный кистевой бросок и чуть подправил свою пока не самую убедительную статистику. С точки зрения, что армейцы хотели получить неплохого российского игровичка в обмен на Блажиевского – это, безусловно, плюс. С игровой точки зрения пока Абрамову приходится тяжеловато, но, наверное, Светлаков и Карнаухов немного не те центры, которые подходят уроженцу Челябинска. Повторюсь, посмотрим на этот переход через призму времени, но то, что армейцы получили неплохую дополнительную опцию в атаке, которая может выстрелить – это факт.

Главный обмен дедлайна получился интересным, и, как кажется, все получили, что хотели. «Трактор» укрепил самую слабую линию в команде, а армейцы пополнились 23-летним хоккеистом с нераскрывшимся потенциалом. Для «Трактора» это, скорее, история про здесь и сейчас. Выводы нужно будет делать уже после сезона. ЦСКА обменял один актив на другой. Думаю, ни одна из сторон не пожалела о совершившейся сделке.