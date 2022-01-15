Капризов роскошно вернулся после травмы. Отдал пас не глядя и восхитил партнёров

Как же мы заждались возвращения Кирилла Капризова после травмы! Без таких мастеров хоккей становится менее зрелищным, а команда показывает менее креативный и результативный хоккей. Но вот возвращение наконец-то состоялось. И, что самое главное, россиянин сразу решил начать без раскачки, будто и не находился в лазарете. Набирать форму нападающему «Уайлд» оказалось не нужно. Такое ощущение, что форвард её не терял.

«Как-то стараешься на это не обращать внимания. Я стараюсь больше концентрироваться на своей игре. Показывай свой хоккей, получай удовольствие, не смотри на обстоятельства и на то, кто там под тебя подстраивается и хочет остановить», – отвечал сам Кирилл ан вопрос про жёсткую игру соперников применительно к нему.

«Я не думаю, что там было что-то серьёзное. Но Кирилл получил ощутимо сильный удар от больших парней. Он выкарабкался и продолжил играть, чем мы очень довольны», – поддержал Капризова главный тренер «Уайлд» Дин Эвасон.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Миннесота» в родных стенах разделалась с «Анахаймом» – 7:3. Лидер атак «дикарей» – Кирилл Капризов – отдал сразу две результативные передачи на партнёров.

Первая из них получилась очень стильной, на ней в итоге все и остановили внимание, в том числе после игры. Россиянин отборолся у борта в чужой зоне и не глядя отдал передачу за спину — на Матса Цуккарелло, который мощно бросил в одно касание, пробив вратаря.

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Согласитесь, сыграно действительно классно. Сразу видно, что за дело взялся настоящий мастер и профессионал.

«Хорошо, что он тоже может чему-то научиться у меня. То есть я вроде как знаю, что он видит меня и понимает, что я здесь, поэтому просто пытаюсь быть наготове. Он хороший игрок, хорошо видит лёд, и я к этому уже привык. Я вижу это на практике, я вижу это в каждом матче. Он видит тебя везде, где бы ты ни был. Это начинает становиться нормальным», – заявил после игры опытнейший Матс Цуккарелло, который был восхищён подобными действиями Кирилла.

Примечательно, что роскошным возвращением Капризова после травмы восхищались не только полевые хоккеисты, но и вратарь «Миннесоты» Кэм Тальбо. Чем больше форварды создают моментов в чужой зоне, тем меньше работы у самого Тальбо.

«Этот парень настолько изобретателен, насколько это вообще возможно. Он настолько же одарён, как и остальные вызванные. Он заслуживает быть среди любого, кто есть в этих списках. Это определённо будет занимательно — увидеть, что он может придумать, когда участвует во всех этих соревнованиях с навыками и тому подобном. Я бы поставил его в один ряд с лучшими в лиге в любой из дней. Знаю, что он собирается придумать что-то особенное», – заявил Тальбо.

Жаль, что игроки НХЛ не поедут участвовать в Олимпийских играх. С таким нападением, как и у россиян, можно было рассчитывать на многое. «Миннесоту» же теперь ожидает выездной матч с «Колорадо», всерьёз претендующим на победу в Кубке Стэнли в нынешнем сезоне. Посмотрим, как Кирилл сыграет с грозными «Эвеланш».