Американец из КХЛ влип в позорный секс-скандал. Его требуют отправить в тюрьму

Секс-скандалы добрались и до КХЛ, в США вытащили на свет позорную историю 11-летней давности, в которой оказался замешан обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда», а ныне нападающий «Локомотива» Рид Буше. Он уже сознался в изнасиловании и пошёл на сделку, но потерпевшая требует более строгого приговора. Об этом сообщается в статье Detroit Free Press.

Новость по теме Рид Буше признался в изнасиловании 12-летней девушки, случившемся в 2011 году

Что случилось в 2011 году

В 2011 году Буше было 17 лет, и он играл за USA HNTDP – национальную программу США по развитию игроков – и жил в так называемой приёмной семье в Мичигане (в такие семьи селят молодых игроков в Северной Америке, которые в силу возраста не могут жить самостоятельно).

Как сообщила потерпевшая (её имя не разглашается), которой на момент событий было 12 лет, Буше быстро сблизился с этой семьёй – гораздо больше, чем предыдущие их «квартиранты». Также она рассказала, что нападающий часто смущал её, рассказывал о своей сексуальной жизни, щекотал и грубо обращался.

Однажды он нашёл в компьютере видео танцев девушки и стал угрожать ей выложить их в Интернет. Девушка, которую и так травили в школе, пришла в ужас. Буше позвал её к себе в спальню, показал тайник с алкоголем и пытался заставить её выпить, при этом подтрунивал над ней, а затем завёл разговор о сексе.

Потерпевшая рассказала о двух случаях, когда Буше принудил её к оральному сексу. В первый раз это случилось после обнаружения видео с танцами, а второй раз – позже, тогда Буше, по словам девушки, шантажировал её тем, что расскажет всем о первом случае.

Потерпевшая заявляет, что рассказала о случившемся друзьям. Один из них сообщил об этом своим родителям, а те – в федерацию хоккея США. Эти факты отражены в полицейском отчёте 2011 года. После этого Буше уехал из этого дома.

Помощник исполнительного директора программы развития USA Hockey Скотт Монаган сообщил полиции, что помнит, как Буше забирали из той семьи, но не помнит серьёзности ситуации. Позже он нашёл записку от школьного психолога, в которой идёт речь об ученице, встречающейся с хоккеистом. Там есть отсылка на опрос семиклассницы, говорится, что ученица пыталась соперничать с подругами, у которых есть парни, а также фразы: «ничьи имена не указаны», «в дальнейшем поговорили с родителями» и «сделал вывод, что история полностью выдумана».

Женщина сообщила, что рассказала обо всём родителям только в 15 лет, когда столкнулась с проблемами с наркотиками. Также она смутно помнит встречу с школьным психологом, но её родители заверяют, что они на ней не присутствовали.

Буше, уехав из этой семьи, в апреле 2011 года сыграл за сборную США на юниорском чемпионате мира, а тем же летом был задрафтован «Нью-Джерси», за который играл с 2013 по 2017 год.

Что стало с девушкой

Девушка рассказывает, что живёт с постоянной болью. Уже в 15 лет она резала себя, страдала от зависимости, каждый день принимала «Ксанакс» (препарат от тревожных расстройств) и пила, а также боролась с расстройством пищевого поведения.

Ей потребовалась помощь психиатра, ей поставили диагноз посттравматический синдром, после чего она несколько лет проходила лечение. В какой-то момент она решила обо всём рассказать публично и собралась с мужеством в феврале 2021 года. «Я хотела помочь бороться с несправедливостью. Но в моей жизни случилась огромная несправедливость, и я ни разу ничего не сделала, чтобы привлечь этого человека к ответу», — говорит девушка.

Она переживает, что Буше мог дальше жить своей жизнью, а также отмечает, что он перед ней даже не извинился, и называет его аморальным человеком. Девушка говорит, что тогда, в 12 лет, она до конца не осознавала, что с ней произошло, а Буше все любили. «Он так и не понёс ответственности. А вся моя жизнь в это время была разбита на миллион кусочков. Последние 10 лет я собирала их вместе».

Дело на Буше

Изначально Буше обвиняли в сексуальном преступлении первой степени, по которому ему грозил 25-летний тюремный срок. В октябре 2021 года девушка дала показания, после чего прокурор сообщил ей, что предложил Буше признать вину. В декабре суд пошёл на сделку с Буше – признание вины в обмен на смягчение статьи (на сексуальное преступление третьей степени) и более мягкое наказание – испытательный срок с без отбытия тюремного заключения.

Такое возможно благодаря специальному закону Holmes Youthful Trainee Act, который направлен на то, чтобы не рушить жизни людей, совершивших преступление в юности. Суда в привычном понимании слова не будет (хотя Буше ещё может отказаться от сделки), приговор, о котором уже договорились, огласят 31 января.

Если Буше нарушит условия приговора, то его наказание могут ужесточить – до 15 лет тюрьмы и включение в список насильников.

Потерпевшая требует отправить Буше в тюрьму

Девушка с такой позицией суда не согласна, она также отрицает заявления прокурора, что она была согласна на то, чтобы предложить Буше признать свою вину. Она отмечает, что во время дачи показаний не смогла точно передать свои мысли о том, что она считает справедливым наказанием для Буше, а прокурор предлагал ей рассмотреть «креативные варианты» правосудия, такие, как извинения от хоккеиста.

Она называет сделку «посмешищем» и хочет, чтобы Буше понёс реальное наказание. Не 25 лет, это, по её словам, было бы слишком жестоко, но она хочет, чтобы он провёл некоторое время в тюрьме. «Судебный процесс вновь заставил меня почувствовать себя жертвой, а слова судьи вызвали у меня отвращение. Загублен весь прогресс, которого я добилась за последние 10 лет. Испытательный срок за то, что он сделал — это как плевок в душу. Я столько лет потеряла, это надолго разрушило мою семью», — говорит девушка.

Но Буше, если не случится ничего непредвиденного, избежит тюремного заключения и появления своего имени в официальном реестре преступников. Всё потому, что прокуратура не смогла собрать достаточно доказательств – дело-то давнее, да ещё и Рид на момент событий был несовершеннолетним.

«Пообщавшись с потерпевшей, оценив доказательную базу и вероятность тюремного заключения по итогам судебного процесса, проведя дополнительное расследование, мы решили, что сделка – это лучший и самый верный способ добиться того, чтобы человек понёс ответственность в какой-то мере», — заявила первый помощник прокурора Виктория Бёртон-Харрис.

Теперь, после обнародования этого позорного скандала 11-летней давности, стало понятно, почему третий снайпер среди американцев в этом сезоне КХЛ не попал в состав сборной США на Олимпиаду.