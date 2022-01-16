«Один игрок в мире, кто мог это сделать». В Америке крутят видео гениального паса Кучерова

Игра действующего чемпиона НХЛ из Тампы засверкала новыми красками после возвращения в строй Никиты Кучеров. Российский форвард, который по своему игровому интеллекту превосходит абсолютное большинство хоккеистов в мире, добавил «молниям» изящности, выдумки, креатива и стал штамповать очки почти в каждом матче. «Калгари» и «ванкувер» «Тампа» переиграла благодаря ассистентскому дублю Кучерова, в ворота «Баффало» Никита отгрузил голевой хет-трик.

Домашний матч «Лайтнинг» с «Далласом» стал для Кучерова шестым после возвращения, и снова фанаты требовали от россиянина волшебства. Однако игра складывалась для хозяев непросто, «звёзды» с Антоном Худобиным в воротах держались крепко, напоминая «Тампе» матчи финала Кубка Стэнли-2020.

«Даллас» даже открыл счёт: Эса Линделль дальним броском застал врасплох Андрея Василевского. До конца первого периода «молниям» удалось отыграться, благодаря большинству, которое тоже разнообразилось с возвращением Кучерова. Вот и в этот раз не обошлось без Никиты: он поймал отскок от борта после дальнего броска Хедмана и в касание выложил пас на Пойнта, который не промахнулся.

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Затем на полчаса игрового времени матча установилось царство обороны и вратарей. Держался счёт 1:1 и можно было подумать, что игра катится к овертайму. Однако на 51-й минуте болельщики на «Амали-Арене» увидели-таки то самое чудо, которое всегда ждёшь, когда у тебя в команде есть Кучеров. Никита абсолютно гениальным разрезающим пасом начертил одноклубнику Колтону выход «1 на 1» с Худобиным, и Росс не подвёл. Посмотрите на это очередное хоккейное произведение искусства от русского мастера.

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Этот пас, с которого Колтон, как вскоре выяснилось, забил победный гол матча, буквально поставил на уши североамериканский «твиттер».



«Безумный пас Кучерова!»



«Абсолютная красота!»



«Кучеров — один игрок во всём мире, который мог сделать такой пас»



«Кучеров — лучший игрок НХЛ»



«Кучеров — это чит-код «Тампы»



«С этим пасом Кучерова мы почти забываем великолепный гол Колтона»



«Этот пас Кучерова совсем на другом уровне. Один из лучших хоккеистов планеты»



«А ведь Кучеров сделал это так непринуждённо»



«Никита, ты издеваешься?»



И море видео этого потрясающего действия российского форварда, которое, вне всяких сомнений, стало самым популярным в хоккейном сегменте Северной Америки в этот вечер. Оценки передаче Кучерова дали и официальные лица.



«Этот пас Кучерова возмутителен», — отметил журналист Димитрий Филипович.



«Хоккей — это чтение. Чтение игры». Вспоминаю эту цитату Кучерова, наблюдая за эффектным пасом, разделившем двух защитников и сделавшего Колтона автором победной шайбы», — это слова журналиста Джо Смита.



«Когда Куч на льду, он может играть невероятно. Так что да, я этого ожидал… фантастическая игра с его стороны», — не скрывал восторг и адресат гениального паса Колтон.



При счёте 2:1 в пользу «Тампы» матч дошёл до своей последней минуты, на которой «молнии» забили в третий раз уже в пустые ворота. Победа «Лайтнинг» 3:1, они догнали по очкам «Флориду», вместе с которой сейчас лидируют в общей таблице НХЛ. Кучеров же оформил очередной ассистентский дубль и стал первой звездой матча. Вторая звезда — Колтон, третья — Василевский. Андрей отразил 19 бросков и укрепил своё лидерство в списке самых побеждающих вратарей сезона НХЛ.