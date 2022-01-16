Забавный гол лучшего русского снайпера года в НХЛ! Михеев пока круче даже Овечкина

Возвращение Ильи Михеева в обойму «Торонто» пока складывается просто отлично. Российский крайний нападающий, пребывание в НХЛ которого омрачено травмами, пропустил больше чуть больше трети нынешней регулярки из-за перелома большого пальца руки, полученного за считанные дни до начала сезона – в последнем подготовительном матче с «Оттавой».

Михеев вернулся на лёд в середине декабря в игре с «Эдмонтоном» и с тех пор принял участие в каждом матче «Мэйпл Лифс», включая сегодняшнюю выездную встречу с «Сент-Луисом». До стартового вбрасывания в игре с «блюзменами» Илья отметился пятью результативными действиями в пяти матчах 2022 года. Не набрав очков во встрече с «нефтяниками», январь он начал с дубля в ворота «Оттавы», затем всё-таки забросил шайбу «Ойлерз», сделал голевую передачу в игре с «Колорадо» и отличился голом в матче с «Вегасом», промолчав лишь во время выезда к «Аризоне».

Таким образом, в 2022 году Михеев забросил четыре шайбы и сделал результативную передачу – отличный результат, который приносит радость не только самому Илье, но и его одноклубникам: «Он просто летает по льду. В прошлом сезоне у него было так много моментов. У него невероятный бросок, и сейчас реализация его не подводит. Здорово, что он вернулся», — поделился впечатлениями Вильям Нюландер после матча с «Эдмонтоном 6 января.

«Михеев делает нашу команду лучше, в этом нет никаких сомнений. И не только потому, что он сегодня забил. Мы знали это с первого дня, когда он пришёл в команду. Он делает состав более глубоким, а команду – более сильной», — тогда же заявил главный тренер «Торонто» Шелдон Киф.

Действительно, Илья проводит много важной для «листьев» работы, появляясь на льду не только в равных составах, но и в обеих спецбригадах (сегодня, правда, всего на 39 секунд). В игре с «Сент-Луисом» он также внёс весомый вклад в победу «Мэйпл Лифс» — но до главного действия пришлось ждать почти весь матч.

А до того момента «Торонто» вполне неплохо начал встречу – несмотря на быстрый гол «блюзменов», гости смогли ответить сразу трижды благодаря шайбам Майкла Бантинга, Митчелла Марнера и Джона Тавареса, который ещё имеет возможность попасть на Матч всех звёзд.

Однако затем обладателям Кубка Стэнли – 2019 удалось исправить положение – во второй двадцатиминутке результат получился зеркальным. Три гола «Сент-Луиса» в исполнении оформившего дубль (на его счету также гол в начале встречи) Райана О’Райлли, Брэндона Саада и Роберта Томаса были противопоставлены точному броску Тимоти Лильегрена, ставшему для него первым в НХЛ.

К середине заключительной трети команды обменялись заброшенными шайбами. У «блюзменов», вышедших вперёд, отличился Нико Миккола, но затем лидер «Торонто» Остон Мэттьюс сравнял счёт, продлив свою рекордную для «листьев» серию выездных матчей с голами до 10 и установив ещё одно историческое для клуба достижение.

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И только после этого своё слово сказал Илья Михеев, сделав это в решающем отрезке встречи. Чуть больше чем за три минуты до окончания основного времени россиянин получил передачу от Пьера Энгвалля в левом круге вбрасывания почти у самой лицевой линии и почти тут же нанёс бросок. Куда полетела шайба, не видел ни он, ни пребывавший в явном замешательстве Джордан Биннингтон, который здесь явно сыграл не лучшим образом. Но точно видел арбитр, который мгновенно указал, что снаряд пересёк линию ворот – Михеев вывел «Торонто» вперёд. Получилось забавно – судья потратил пару секунд, чтобы донести этот факт до игроков.

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Михеев в ударе – эта шайба стала для него пятой в шести матчах в 2022 году. Но самое главное, что сегодня, в 100-й игре российского форварда в НХЛ, она принесла «Торонто» победу – оставшегося времени не хватило «Сент-Луису», чтобы отыграться, и благодаря голу Ильи «листья» забрали два очка по итогам трёх периодов. Михеев укрепил свои позиции в качестве лучшего российского снайпера в 2022 году – пока он забивает больше даже Овечкина!

Россиянин совершил уже шесть результативных действий в семи матчах после травмы – такая игра не может не радовать, особенно в контрактный год. Если Михеев продолжит в том же духе, то новое соглашение точно не заставит себя ждать.