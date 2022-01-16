«Самый сильный игрок в НХЛ?» Наивный канадец оконфузился в попытке «расколоть» Свечникова

Андрей в победном матче с «Ванкувером» опять был большим сгустком энергии: пасовал, хитовал и толкался.

НХЛ в своём нынешнем состоянии — невероятно нестабильная лига. «Коламбус» сегодня был уничтожен «Флоридой» 2:9 — а всего лишь день назад забил «Каролине» шесть раз. «Ураганам» надо было выместить на ком-то накопившуюся злость — под руку подвернулся «Ванкувер», у которого прошёл краткосрочный всплеск после назначения Брюса Будро.

В первую очередь это вылилось в силовую борьбу: «Каролина» по силовым идёт только в третьем десятке лиги, но обрушила на соперника 36 хитов — «Ванкувер» темп поддержал и даже сделал на один приём больше. Собственно, с силовым был связан самый интересный момент матча.

Но сначала игроки «Ванкувера», терявшие позицию и равновесие после вбрасывания в своей зоне, позволили тройке Нечас — Трочек — Свечников расписать очень красивую комбинацию. Это был первый голевой пас Андрея в этом матче.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

А потом последовал и второй, ставший очень необычным: Свечникова решил «расколоть» защитник Брэд Хант. Несмотря на фамилию, силовые не основная специализация защитника и он вообще на полголовы ниже русского форварда (175 см против 188). Наивный канадец оконфузился: сам едва удержался на ногах после столкновения и не сумел затормозить Свечникова, который после разворота на 360 градусов не потерял позицию, скорость — и, что важнее, шайбу (пусть её помог сохранить партнёр). Так родился третий гол «Каролины»:

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Конечно, этот момент вызвал немало реакций в соцсетях. Твиттер «Ураганов» прокомментировал момент просто: «Люди задаются вопросом: возможно, Свеч — самый сильный игрок в НХЛ?». В ответах к этому твиту по новой моде кто-то сравнил полёт Свечникова с акселем.

Журналист и статистик Кори Шнайдер нашёл для момента анимешный аналог, а потом прокомментировал игру без шуток: «Такая игра Свечникова, которого постоянно выпускали против первого звена «Ванкувера», весьма обнадёживает». По продвинутой бросковой статистике звено Трочека матч проиграло, но вряд ли расстроилось.

В этой игре Свечников сделал больше всех силовых (6). После одного из них, который русский форвард сделал на другом коротыше Коноре Гарланде, у него даже состоялась недолгая потасовка с капитаном «Ванкувера» Бо Хорватом.

ВИДЕО

«Каролина» пока на втором месте своего дивизиона, но они провели на четыре матча меньше «Рейнджерс». Из-за ковида в лиге команды сыграли неравномерное количество матчей, но по процентовке очков «Ураганы» — вторые во всей НХЛ.