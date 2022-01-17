Большая проблема НХЛ — скучные звёзды без харизмы. Парни даже не хотят заводить соцсети

О проблемах НХЛ как организации уже говорилось миллион раз и говорится всё ещё — у хоккея низкая популярность в США, аудитория стареет быстрее, чем в остальных американских лигах, и практически не растёт. Ещё десять лет назад НХЛ и НБА зарабатывали и котировались примерно одинаково, но баскетбольная лига за очень короткий срок сделала заявку на то, чтобы стать вторым видом в стране, потеснив бейсбол.

Более-менее консенсусным мнением в последнее время стало то, что НХЛ не умеет раскручивать своих звёзд. Где-то пару месяцев назад канадские СМИ начали гнать волну в духе «НХЛ не защищает своих звезд, слишком много позволяет против них в плей-офф». Суть такова: если бы НХЛ давала больше пространства своим звёздам, то лига бы привлекала больше внимания, а от этого — больше денег (цепочка потом понятна). Несколько раз на судей жаловался сам Макдэвид, после чего многомудрый Джон Торторелла посоветовал ему заткнуться — Коннор, правда, потом ответил двумя суперголищами.

Это один предложенный путь. Другой путь выражен в духе нетленного «евреи, кладите больше заварки»: хоккей мало смотрят представители меньшинств из-за того, что меньшинства мало представлены в НХЛ — соответственно, надо дать зелёный свет этим самым меньшинствам. Под подобную программу альянс Эвандера Кейна просил у лиги 100 миллионов на 10 лет, но там успели съехать с темы. Впрочем, реальность современных США уверенно развивается в направлении старых публикаций ИА «Панорама» — кто знает, что будет там через пару лет.

А основная проблема звёзд НХЛ в их невероятной, если так можно выразиться, скучности. Возможно, не обойдётся здесь и без национальных стереотипов — бóльшую часть звёзд лиги всё ещё составляют канадцы, а они воспринимаются в Америке людьми скромными, неэмоциональными, трудоспособными. Например, самый известный канадский баскетболист Эндрю Уиггинс выглядит в НБА почти что белой вороной на фоне развязных пацанов из гетто.

При этом образ хоккеиста менялся со временем. Долгое время стереотипный игрок представлялся «Бобби Кларком» — беззубым драчуном-задирой, к тому же ещё и неотёсанным деревенщиной из какой-нибудь саскачеванской глуши. Во многом этот образ поменял Уэйн Гретцки — но и он стал, скорее, правильным белозубым мальчиком. Единственную острую вещь он сказал после разгрома «Нью-Джерси», которых обозвал «Микки-Маусами», после чего стал исключительно политкорректен. Канал TNT выписал ему солидный чек за право стать экспертом матчей, но и там он вежлив и спокоен.

Уэйн Гретцки Фото: John Russell/Getty Images

В этом плане Макдэвид — продолжатель канадской хоккейной скромности. Например, у Сидни Кросби нет инстаграм-аккаунта. Просто нет и всё — а ведь это, на минуточку, главный канадский игрок поколения. Можно ли представить Леброна, Месси или хотя бы Дзюбу без соцсетей? Нет, а вот Кросби не хочет пиариться лишний раз — в офисе НХЛ наверняка из-за этого ругались не раз и не два.

У Макдэвида «Инстаграм» есть, но особого толку от него нет. Как выразился один из пользователей форума HFBoards (и собрал кучу лайков под постом): «Харизмы Макдэвида недостаточно даже для того, чтобы рекламировать вафли». Широко известно его фото с семейной парой фанатов в аэропорту — там Коннор выглядит не как лучший хоккеист мира, а как смущённый школьник, которого застукали с сигаретой у чёрного входа.

И ведь подобная проблема свойственна большинству игроков НХЛ. В публичном общении это сплошное два-с: умеренность и аккуратность. Только через несколько лет после конца карьеры парни расслабляются, приходят на подкаст к условному Полу Биссоннетту и рассказывают истории уровня «ну мы там бухали, потом с девушками кувыркались, потом ещё бухали».

В чём проблема? Возможно, она свойственна всей хоккейной культуре. Пока коллективнный «твиттер» в Америке воюет против «токсичной маскулинности» и «гомофобии» хоккея, он не замечает проблему более важную: в местных традициях хоккея долго не принято было высовываться, выделяться и вообще проявлять индивидуальность.

Хранителем этих традиций долгое время был Дон Черри, который постепенно превратился просто в бухтящего деда, который своё недовольство направляет не на личный телевизор, а на сотни тысяч ящиков, настроенных на главный канадский телеканал.

Фото: Dave Sandford/Getty Images

Вспомните, Наиль Якупов в свой первый сезон отпраздновал гол «Лос-Анджелесу», проехавшись на коленках до центрального круга. Претензии Черри были довольно абсурдны: «Джонатан Куик, самый ценный игрок НХЛ, лучший вратарь в мире, – Якупов опозорил его, поступив подобным образом». И вот люди прожили в такой культуре несколько десятилетий. Причём такая позиция не мешала самому Дону менять экстравагантные костюмы самых невероятных расцветок.

Поэтому в своё время Овечкин приехал в лигу как игрок с другой планеты. Уже в первом сезоне журналисты описывали его общение с прессой так: «За 10 секунд можно было услышать всю суть Овечкина: ответственный, откровенный, не стесняющийся поговорить». И вы можете не любить Ови, но невозможно не признать — он как раз невероятно харизматичен, и его личность была бы на виду в любой другой спортивной лиге, и не только из-за уровня игры.

Александр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

А когда хоккеисты решают пойти против течения, то получают ведро нечистот. Вот недавно всё тот же Макдэвид высказался за подписание Эвандера Кейна: «Я уверен, что на льду и за его пределами происходит много вещей, которые не нравятся болельщикам. Нам не обязательно обсуждать это с вами, ребята. Очевидно, что общественное мнение имеет большое значение, но мы здесь, чтобы попытаться выигрывать матчи». Команда Макдэвида действительно в той ситуации, что ей не до чтения биографий — даже настолько вопиющих, как у Кейна.

Но Коннор, конечно же, после таких слов получил тонну ненависти в свой адрес от всё того же коллективного «твиттера». Хоккеист, возможно, теперь ещё сто раз подумает, чтобы говорить что-то острое, а не жевать унылую методичку американского общения с прессой, больше похожую на «Торжественный комплект» по уровню оригинальности.

В общем, хоккеисты и вся НХЛ находятся между молотом отдельных старомодных традиций и наковальней новой волны, которая призывает вообще отказаться от всего, что делает хоккей хоккеем. Выбраться оттуда будет не менее сложной задачей, чем привезти Кубок Стэнли в Эдмонтон — но от неё зависит сохранение НХЛ.