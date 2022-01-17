«Именно вратарь принёс русским победу». Гениальная игра Хабибулина в 1/4 финала на ОИ-2002

«Вратарь – это половина команды». Наверняка вы не раз слышали подобное выражение. И пусть оно является довольно-таки банальным, менее правдивым от этого оно не становится, в чём постоянно можно убеждаться во время просмотра любого командного вида спорта (разумеется, где есть вратари).

Хоккей, естественно, в этом вопросе не исключение. Успешные действия голкипера зачастую могут повлиять на исход встречи – деморализовать соперников, которые будут всё отчаяннее пытаться поразить ворота, и воодушевить одноклубников, которые зарядятся уверенностью от надёжного товарища по команде на последнем рубеже.

За примерами далеко ходить не надо – в недавних успехах «Рейнджерс», которые в этом сезоне идут в лидерах Восточной конференции в НХЛ, есть немалая заслуга российского вратаря Игоря Шестёркина, который после половины регулярного чемпионата является одним из главных претендентов на «Везину» — приз лучшему голкиперу.

Игорь стал последним на сегодняшний день российским вратарём, получившим статус звёздного. Но этот рассказ пойдёт о первом – Николае Хабибулине. Правда, о не о его игре в НХЛ, а о самом памятном для болельщиков матче за сборную России.

На Олимпиаду-2002 в Солт-Лейк-Сити Николай приехал уже в качестве олимпийского чемпиона – 10 годами ранее он в качестве третьего голкипера стал обладателем золота в Альбервиле. Правда, свою медаль он получил только перед началом турнира в США.

Именно там и наступил его звёздный час в сборной. Хабибулин, ранее выходивший на лёд в свитере национальной команды на Кубке мира – 1996, после отказа участвовать в олимпийском турнире в Нагано в Солт-Лейк-Сити приехал безоговорочным первым номером – заявленные на Игры Егор Подомацкий и Илья Брызгалов не провели ни секунды на ОИ-2002.

Надо сказать, что и без Николая состав сборной России был впечатляющим – честь страны на американском льду защищали Сергей Фёдоров, Павел и Валерий Буре, Алексей Яшин, Алексей Ковалёв, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Максим Афиногенов, Андрей Николишин, Сергей Самсонов, Алексей Жамнов, Игорь Ларионов, Олег Кваша, Сергей Гончар, Дарюс Каспарайтис, Владимир Малахов, Игорь Кравчук, Олег Твердовский, Борис Миронов и Даниил Марков. Сплошь игроки из НХЛ. Но получилось так, что именно Хабибулин подарил россиянам возможность биться за медали.

Фото: Brian Bahr/Getty Images

Сборная под руководством Вячеслава Фетисова со скрипом прошла групповой этап, проиграв финнам, сыграв вничью с хозяевами турнира и победив только в игре с командой из Беларуси, после которой Хабибулин даже потерял сознание от обезвоживания. Занявший третье место в своём квартете российский коллектив в четвертьфинале вышел на чехов – действующих чемпионов мира и олимпийских чемпионов, которым золото Игр в Нагано досталось как раз в матче со сборной России.

Россиянам предоставилась возможность вернуть (пусть и не в полной мере) должок, но сделать это было крайне сложно – в чешских воротах до сих пор находился легендарный Доминик Гашек, а в нападении до сих пор играл великий и ужасный Яромир Ягр, которому помогали другие выдающиеся чешские форварды – Милан Гейдук, Патрик Элиаш, Роберт Ланг и Петер Сикора.

Но если Доминатор со своей задачей долгое время справлялся, то вся атакующая мощь чехов регулярно разбивалась о Булинскую Стену. Николай вместе с российской обороной выдержал мощный старт соперников, включая 0:7 по броскам в створ на первых минутах и пятиминутке в меньшинстве в заключительной части первого периода, которая включила в себя игру в формате «три на пять».

Во второй трети Россия, вопреки ходу матча, смогла выйти вперёд – это Афиногенов оказался расторопнее всех после вбрасывания в зоне чехов, пробив Гашека с «усов» после серии рикошетов.

Фото: Doug Pensinger/Getty Images

В это же время чехи не прекращали активного наступления, и кто знает, каким бы был результат, если бы не гениальная игра Хабибулина. Голкипер нашей сборной буквально стоял на ушах, поглощая каждую попытку соперников поразить его ворота. Он с внешним спокойствием отражал все броски и нейтрализовал финальный штурм чешских хоккеистов в концовке третьего периода, несколько раз сохранив ворота в неприкосновенности после того, как его расстреливали буквально в упор.

Вместе с Николаем стеной стояли и полевые игроки, которые не жалели себя и самоотверженно бросались под летящие шайбы. На последних секундах ворота защищали абсолютно все – во время финальной попытки чехов сравнять счёт Алексей Жамнов находился прямо в воротах, а на пятачке вместе с Хабибулиным, совершившим 41 сейв, находились остальные четыре полевых.

Последнее вбрасывание осталось за Андреем Николишиным – россияне смогли выдержать натиск чехов и пройти в полуфинал. «У нас было очень много возможностей забить, но Хабибулин всегда выбирал единственно правильную позицию. Причём даже самые сложные броски он отражал с поразительной легкостью. Уверен, что именно вратарь принёс русским победу», — похвалил нашего голкипера после встречи Доминик Гашек.

В полуфинале с голом-фантомом Самсонова сборная России проиграла американцам, а затем взяла бронзу в игре с Беларусью. Для Хабибулина, признанного лучшим голкипером турнира, тот матч стал последним за национальную команду. Все дальнейшие победы Булинской Стены пришлись на клубный хоккей.