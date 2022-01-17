Россия назвала расширенный состав на Олимпиаду. 37 фамилий и куча вопросов

Сегодня ФХР наконец-то назвала расширенный состав сборной России для подготовки к Олимпийским играм в Пекине, которые пройдут в феврале 2022 года.

В список вошли 37 хоккеистов, в окончательную заявку попадут 25 игроков. Итоговый состав будет объявлен 23 января. Сегодня же сборная России начала подготовку к Олимпиаде.

Вратари: Ярослав Аскаров, Александр Самонов (оба — СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»), Иван Федотов (ЦСКА), Дмитрий Шугаев («Северсталь»);

Защитники: Дмитрий Вишневский, Александр Никишин (оба — «Спартак»), Вячеслав Войнов («Динамо» Москва), Александр Елесин («Локомотив»), Артём Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Даниил Пыленков (СКА), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Семён Чистяков, Дамир Шарипзянов (оба — «Авангард»), Шакир Мухамадуллин («Салават Юлаев»).

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Антон Бурдасов, Никита Гусев, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко (все — СКА), Станислав Галиев, Вадим Шипачёв (оба — «Динамо» Москва), Артём Галимов, Дмитрий Воронков (оба — «Ак Барс»), Арсений Грицюк, Кирилл Семёнов (оба — «Авангард»), Александр Кадейкин («Салават Юлаев»), Артур Каюмов («Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»), Артём Анисимов («Локомотив»), Владимир Ткачёв («Трактор»).

Сразу отметим, что защитников Сергея Телегина и Шакира Мухамадуллина, а также форвардов Владимира Ткачёва и Артёма Анисимова по разным причинам (в основном связанным со здоровьем) пока нет в расположении сборной, но в список все четверо вошли.

Что прежде всего удивляет? Во вратарской линии мы видим Ярослава Аскарова и Александра Самонова, хотя оба практически не имеют игровой практики в СКА. Практически наверняка первым номером россиян на Играх станет габаритный Иван Федотов, а вот за роль второго номера намечается серьёзная конкуренция. Снова дали шанс себя проявить Дмитрию Шугаеву из «Северстали».

К защитной линии, пожалуй, меньше всего вопросов. Хорошо, что отрицательные тесты на ковид сдали сборники из ЦСКА, включая лучшего защитника КХЛ на сегодняшний день в лице Никиты Нестерова.

Отлично себя проявляют у Ильи Воробьёва в «Металлурге» Егор Яковлев и Артём Минулин. Думается, что Яковлев и вовсе станет капитаном россиян на Олимпиаде, как это было на Кубке Первого канала. Сложно представить большинство без Вячеслава Войнова, а Дмитрия Вишневского и Александра Никишина главный тренер россиян Алексей Жамнов прекрасно знает по совместной работе в «Спартаке». Должен серьёзно помочь при блокировке бросков и игре в меньшинстве защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов. Помните, как Дамир бросался под шайбы в чемпионский сезон «ястребов»? Нужно повторить в сборной.

«Тренеры команду видят по-своему. У них свой план, своя стратегия. Им отвечать за результат. У них свои причины не вызывать Толчинского.

Аскаров получил аванс. Но произойти может всё что угодно. Из этой пятёрки тренерам нужно выбрать вратаря, который выиграет Олимпиаду. Первый номер должен быть в лучшей форме. В первую очередь психологически, потому что особенный турнир.

Такое большое количество игроков ЦСКА оправдано. Последнее время этот клуб больше всех поставлял игроков в сборную», – считает прославленный в прошлом защитник, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Фото: fhr.ru

Теперь к нападению. Первое, что бросается в глаза – отсутствие Сергея Толчинского. Видимо, форварду «Авангарда» так и не простили памятную кричалку про ЦСКА после победы «ястребов» в Кубке Гагарина. Зато появился в расширенном списке опытный центральный нападающий Артём Анисимов, который присоединится к команде уже в Новогорске (сегодня сборная собиралась в одном из отелей в центре Москвы).

Артём Галимов, о котором так много говорилось и писалось накануне, в списке. Как и Никита Тертышный с Дамиром Жафяровым. Оба проводят хороший сезон и являются лидерами в своих клубах. Главная же надежда будет связана с двумя топовыми краями – Никитой Гусевым и Андреем Кузьменко, а также их коллегами из ЦСКА. Надеемся и на Александра Кадейкина – одного из лучших центров лиги по игре на вбрасываниях.

Посмотрим, как хоккеисты проявят себя на сборах и кто попадёт в окончательный список. Теперь всё зависит исключительно от работоспособности и профессионализма каждого из кандидатов.