Ещё одна русская звезда НХЛ? Барбашёв набрал 4 очка, побив сразу два рекорда в одном матче

«Сент-Луис Блюз» — одна из самых русских команд НХЛ этого сезона. На постоянной основе за «музыкантов» играют Павел Бучневич, Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв, а Клима Костина периодически поднимают в состав из АХЛ. В последнее время представительство российской диаспоры поредело — в ковид-протокол угодил сначала Тарасенко, а затем и Бучневич. Перед игрой с прямым конкурентом за лидерство в Западной конференции и Центральном дивизионе «Нэшвиллом» Русский Танк вернулся в строй, однако главным героем «Сент-Луиса» в этот вечер стал тот форвард, которого, кажется, до сих пор немного недооценивают — Иван Барбашёв.

А между тем 26-летний воспитанник ЦСКА проводит переломный сезон в своей энхаэловской карьере. Барбашёв, выступающий за океаном уже седьмой год, продирается из нижних звеньев в топ-6 «блюзменов», а за менее чем половину регулярки он уже набрал больше очков, чем за любой другой полноценный сезон. Ну а в домашнем матче с «хищниками» Иван установил новые личные рекорды.

А ведь началась эта игра для «Сент-Луиса» очень тяжело. «Нэшвилл» обрушился на хозяев площадки стартовым штурмом, значительно перебросал «Блюз» в начале игры и дважды огорчил Вилле Хуссо — постарались Джохансен и Форсберг. Но именно после гола шведа в этом матче наступил «Барбашёв-тайм»: буквально через 19 секунд россиянин отыграл для «Сент-Луиса» одну шайбу, хотя в этом эпизоде для Ивана многое сделали партнёры.

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Эта шайба так завела «музыкантов», что уже через полторы минуты от преимущества «Нэшвилла» не осталось и следа: Райан О'Райлли мастерски разобрался с Саросом на пятачке, подобрав шайбу после броска Владимира Тарасенко.

В начале второго периода «Сент-Луис» продолжил переворачивать ход матча с ног на голову. Не прошло и минуты после вбрасывания, как отличился Брейден Шенн, секундой ранее получивший отличный поперечный пас от Барбашёва в средней зоне.

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А вскоре уже сам Иван оказался в похожей ситуации на острие атаки, и вновь Сарос не справился с кистевым броском из левого круга вбрасывания.

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Барбашёв оформил дубль, вторая шайба в матче стала для него 15-й в сезоне — это новый личный снайперский рекорд россиянина. Ранее Барбашёв забивал максимум 14 голов в регулярке, причём в сезоне-2018/2019 он потратил на это 80 матчей. Сейчас же 15 голов уложились в 38 игр. С таким результатом Иван прямо сейчас становится лучшим снайпером «Сент-Луиса» в сезоне. Кажется, в НХЛ действительно разгорается новая русская звезда.

При счёте 4:2 игра слегка успокоилась, следующего взятия ворот зрителям пришлось ждать до середины третьего периода — в этот момент Яков Тренин запихал шайбу с пятачка, подарив надежду фанатам «Предаторз».

Но «Сент-Луис» этот матч уже не отдал, а всё окончательно ясно стало на 58-й минуте, когда Шенн оформил дубль. Шикарный пас под бросок канадцу выдал Барбашёв.

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5:3, победа «Сент-Луиса», который продолжает погоню за лидером Запада «Колорадо». Иван Барбашёв набрал в этой встрече 4 (2+2) очка, проведя свой самый результативный матч за карьеру в НХЛ — ранее у россиянина были только матчи с тремя очками. При этом Барбашёв был признан лишь второй звездой встречи, а лавры главного героя достались Шенну, который также заработал в этой игре 2+2.

«Иногда игроки развиваются позже. Сейчас он играет в большинстве, бóльшую часть сезона выходит в топ-6 и прекрасно выполняет свою работу», — наставник «Сент-Луиса» Крэйг Берюбе после матча оценил прорывной сезон Барбашёва.

Сам Иван достаточно скромно прокомментировал свой пока лучший матч в НХЛ: «Личные рекорды меня не особо волнуют. Это, безусловно, приятно, но главное, что команда побеждает. Все парни выкладываются на 100%, чтобы выигрывать матчи, это особенный коллектив».