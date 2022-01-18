«Кого взяли, если не Толчинского?» Разбитые мечты хоккеистов, которых прокатили мимо ОИ

Накануне тренерский штаб объявил расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду 2022 года в Пекине. Отсутствие в списке нескольких игроков вызвало бурное обсуждение среди болельщиков и специалистов. Рассказываем про тех, кого «прокатили» мимо сборной и главного турнира в карьере любого спортсмена.

в. Иван Бочаров («Динамо» Москва)

37 игр, 91,2% отражённых бросков, 2,38 коэффициент надёжности

Говоря о причинах непопадания даже в расширенный состав сборной России голкипера «Динамо» Ивана Бочарова, необходимо держать в голове тот факт, что главный тренер московской команды Алексей Кудашов одновременно работает и в штабе национальной сборной. Кому, как не Кудашову, лучше всего знать проблемы в игре голкипера? Ещё перед началом сезона тренер прямым текстом говорил, что вратарская линия «Динамо» его настораживает.

«Не буду лукавить. Мы тут все понимаем. Александру Ерёменко 42 года, здесь есть разные варианты, травмоопасность присутствует. Иван Бочаров нестабилен в последние годы, поэтому небольшие опасения есть», – честно говорил Кудашов.

И игра динамовских вратарей в регулярке подтвердила опасения тренера. Некоторые матчи Бочаров проводит на феноменальном уровне, но в остальном его статистика оставляет желать много лучшего. По всем основным показателям Иван проводит свой худший регулярный чемпионате в карьере, пропуская почти 2,4 шайбы за игру и отражая чуть больше 91% бросков. Это явно не те цифры, с которыми Кудашов стал бы лоббировать интересы своего вратаря в сборной.

з. Рушан Рафиков («Локомотив»)

47 игр, 16 (7+9) очков, «+10» показатель полезности

Удивил тот факт, что в расширенном списке россиян не оказалось крепкого и достаточно опытного защитника Рушана Рафикова. Главный тренер железнодорожников Игорь Никитин умеет работать с игроками обороны, сам Рушан давно всё всем доказал, в «Локомотиве» хоккеист играет полезно и много. Видимо, у тренерского штаба сборной России какие-то свои мысли на сей счёт. Рафиков – однозначно не последний защитник в нашем хоккее.

з. Алексей Марченко («Локомотив»)

45, 25 (4+21), «+10»

Аналогичное можно сказать и про Алексея Марченко. Этот хоккеист является важной составляющей в системе Игоря Никитина, играет на своём уровне, имеет приличный опыт выступления в Северной Америке. В сборную Марченко периодически вызывали, но на сборах в Новогорске, как и на самой Олимпиаде, этого игрока обороны не будет. Выбор сделан в пользу других. Что ж, в случае чего обязательно спросим с тренерского штаба.

н. Сергей Толчинский («Авангард»)

30, 27 (5+22), «+7»

«У Толчинского не лучший сезон. Он блистал в прошлом, а в этом году у него не идёт. Наверное, всё по делу. Не очень хорошую игру показывает, до прошлого сезона не дотягивает.

С другой стороны, кого тогда взяли, если его не взяли? Игроков НХЛ нет. Не знал, что у нас так много игроков», – заявил чемпион мира в составе сборной России и бывший президент «Авангарда» Максим Сушинский.

Действительно, отсутствие Толчинского вызвало большое удивление. Все мы помним, как здорово смотрелся Сергей в финале Кубка Гагарина с ЦСКА, заслуженно став MVP плей-офф. Да, нынешний сезон Толчинский играет слабее, но оказаться в расширенном списке крайний нападающий явно заслужил. Видимо, против форварда сыграли его прошлые высказывания в адрес армейского клуба, которые ему до сих пор не могут простить. Для Толчинского непопадание в список на ОИ станет разбитой мечтой.

н. Матвей Мичков (СКА)

13, 5 (2+3), «+2»

Все вызовы у Матвея Мичкова ещё впереди. Российский вундеркинд уже успел стать лидером российской молодёжки, но важный турнир в Канаде прервали из-за коронавируса. Сейчас Мичков не является железным игроком основы СКА в силу своего возраста, но в ближайшем будущем Матвея точно будут вызывать в сборную гораздо чаще. Торопиться с Олимпиадой на столь раннем этапе развития точно не стоит. Лучше набраться опыта и отдохнуть.

н. Константин Окулов (ЦСКА)

43, 33 (7+26), «+7»

В последнее время у Окулова возникали проблемы и недопонимание с Сергеем Фёдоровым в ЦСКА, поэтому нет ничего удивительного, что нападающего не оказалось даже в расширенном списке сборной России. Окулову нужно подумать над тем, как выйти на свой прежний уровень, хотя не сказать, что Константин проваливает нынешний сезон. Но, конечно, этот нападающий может играть гораздо сильнее и результативнее. Сейчас он не в той форме, чтобы быть на ведущих ролях в сборной.

Фото: photo.khl.ru

н. Никита Тертышный («Трактор»)

49, 35 (22+13), «+21»

Тертышный проводит лучший сезон в своей карьере. Конечно, «Трактору» помогли с календарём. Достаточно посмотреть, с кем и сколько раз встречался лидер регулярного чемпионата в нынешнем сезоне, а затем сравнить с другими грандами. Однако игра Никиты всё равно впечатляет. Вот только места в топ-6 атаки сборной России для Тертышного так и не нашли, а ставить его в нижние звенья нет никакого смысла, так как Никита не является сдерживающим хоккеистом. Поэтому тренерскому штабу пришлось пожертвовать таким мастером.

н. Дамир Жафяров («Торпедо»)

47, 45 (18+27), «+9»

Жафяров уже который год собирается уезжать пробовать себя в Северной Америке, но после каждого сезона продолжает продлевать контракт с «Торпедо». Без сомнений, Дамир является лидером и главной атакующей силой нижегородцев, вот только сама команда Дэвида Немировски выглядит неважно, рискует не попасть в плей-офф, а вызывать хоккеистов из таких коллективов для решения больших задач вряд ли имеет смысл. Тем более конкуренция за право попасть в заветный список была очень приличной.

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

н. Николай Голдобин («Металлург» Магнитогорск)

42, 39 (16+23), «+9»

Голдобин, как и прежде, продолжает здорово себя проявлять в регулярке. Проблемы у Николая возникают в плей-офф, когда его активность и результативность куда-то резко пропадают. Помните, например, прошлую серию «Магнитки» с «Барысом»? Тащить на себе команду пришлось другим хоккеистам, а Голдобин ушёл в тень. Несомненно, этот фактор был принят во внимание Алексеем Жамновым и его помощниками. На Олимпиаде нужны полная самоотдача и результативность абсолютно в каждой игре. Времени на раскачку там не будет.