«Жалеть — не то слово». Как Сушинский променял «Авангард» на «Динамо» ради Олимпиады-2006

Базовые клубы сборной России по хоккею — это маркер современной эпохи, когда в национальную команду зачастую вызывают не только сильнейших, но и тех, кто играет в «расово верных» командах. Однако случаи, когда судьбу вызова хоккеиста в сборную решала правильная клубная прописка, встречались и в прежние времена. Один из самых ярких примеров — история с переходом Максима Сушинского из «Авангарда» в московское «Динамо» в мае 2005 года. Легенда омского хоккея, обожаемая и глубоко уважаемая фанатами «ястребов», после 9 сезонов в «Авангарде» вдруг перебрался в стан принципиальнейшего соперника ради того, чтобы сыграть на Олимпиаде-2006.

Сушинский — коренной петербуржец и воспитанник СКА, однако имя СУ-33 себе сделал именно в Омске. В сибирский город Максим приехал в 1996 году в возрасте 22 лет по зову наставника «Авангарда» Леонида Киселёва. Праотец всех высших достижений омского хоккея вспоминал позже в интервью, что Сушинский сам попросил забрать его из СКА, где у него не получалось найти общий язык с Борисом Михайловым, Киселёв с удовольствием согласился, да и Михайлов без проблем отпустил «строптивого паренька».

В «Авангарде» Сушинский сразу же раскрылся как талантливейший снайпер и бомбардир, затем поспособствовал завоеванию «ястребами» первого в их истории серебра Суперлиги, а чуть позже в Омске сложилось легендарное звено Затонский — Прокопьев — Сушинский, принёсшее «Авангарду» чемпионство в 2004 году и Кубок Европейских чемпионов в 2005-м.

Весной того же 2005-го «Авангард» шёл к защите титула отечественных чемпионов, но в полуфинале плей-офф был жёстко остановлен московским «Динамо». 0:11 во второй игре серии в Москве, гол-фантом Мирнова в первом омском матче и безропотное поражение на родном льду в последней игре — то противостояние болельщики «Авангарда» вспоминают с горечью. Сушинский в той серии ничем не смог помочь ставшей родной команде, как и другие лидеры «ястребов». А через пару месяцев для омских фанатов пришла действительно шокирующая новость — Сушинский подписал двухлетний контракт с московским «Динамо»!

Максим Сушинский бывший нападающий «Авангарда» и московского «Динамо» «По большому счету у меня было лишь три варианта продолжения карьеры. Главные из них — «Динамо» и «Авангард». После долгих раздумий выбрал московский клуб. Только по одной причине: посчитал, что со спортивной точки зрения мне необходимо выступать за «Динамо». Эта команда, на мой взгляд, в предстоящем сезоне станет решать более серьезные задачи, в ней я смогу прогрессировать. К тому же мне показалось, что после долгих лет выступлений в Омске необходимо сменить обстановку».

Так спустя месяц в интервью «СЭ» объяснил переход Сушинский. При этом форвард заявлял, что в Москве потерял в деньгах по сравнению с Омском. В другом интервью лета 2005-го, данном «Известиям», Максим подтверждал эту версию ухода.

«Мне трудно передать всю гамму своих ощущений. Я долго думал, взвешивал плюсы и минусы. В 2000 году я уже покидал клуб, когда решил попробовать свои силы в НХЛ. Но в этот раз собрать вещи было сложнее. «Авангард» сделал из меня хоккеиста, с ним связаны все самые яркие события в моей карьере. Но не уйти я не мог. Даже если бы мы во второй раз подряд стали чемпионами России, все равно поступил бы точно так же.

Я все решал сам. И ушел из «Авангарда», потому что устал психологически. Надо было сменить обстановку. Жена и дочь Вика на меня давления не оказывали, наоборот, поддерживали. Почему я выбрал «Динамо»? Это сильный клуб, ставящий перед собой серьезные задачи. Ну и до Питера из Москвы поближе, чем из Омска», — рассказывал Сушинский.

Так откуда же пошли слухи, что хоккеист променял «Авангард» на «Динамо» ради Олимпиады? Вероятно, об этом судачили, что называется, в кулуарах, но эта версия расставания Сушинского с клубом, который сделал из него известного хоккеиста, была вполне логична — наставник бело-голубых Владимир Крикунов на тот момент являлся и главным тренером сборной России. Владимир Васильевич отработал с национальной командой на «бронзовом» ЧМ-2005 и рассматривался в качестве главного кандидата на пост рулевого на Олимпиаду в Турине. В конце мая 2005-го, когда Сушинский подписывал контракт с «Динамо», Крикунов ещё не был утверждён в роли олимпийского тренера, но этот вопрос был практически решён, к тому же в клубе не возражали против совмещения.

Почему же под Олимпиаду Сушинскому непременно нужно было уходить в «Динамо»? Разве не позвали бы его в Турин из «Авангарда» — флагмана российского хоккея середины нулевых? В те годы была популярна байка, что Крикунов поставил Сушинскому ультиматум: «Хочешь на Олимпиаду — переходи из «Авангарда» в «Динамо»!». В 2016 году у Крикунова спросили прямо — было такое или нет? Ответ специалиста получился весьма расплывчатым: «Кто его знает… Обычно я таких условий не ставил. Может, сказал, что из «Динамо» ему легче будет поехать в Турин, чем если будет играть на стороне? Не помню…»

Фото: photo.khl.ru

У самого Сушинского, разумеется, тоже не раз интересовались, насколько сильно был связан уход из «Авангарда» с желанием попасть на Олимпиаду. Сразу после подписания контракта с бело-голубыми хоккеист отвечал, что никак не связан, «сегодня в национальную команду можно попасть из любого клуба». Через год, в июне 2006-го, Сушинский уже подтверждал, что в «Динамо» ему пообещали место в первом звене с Павлом Дацюком, который, несмотря на закончившийся локаут в НХЛ, должен был ещё сезон провести в составе бело-голубых. Конечно, подразумевалось, что эта связка засияет не только в Суперлиге, но и на Играх в Турине.

Ну а в 2014 году Сушинский «раскололся». Отвечая на одном из хоккейных ресурсов на вопрос болельщика о том, жалеет ли он об уходе из «Авангарда», Максим заявил: «Я уже неоднократно говорил в интервью, что жалеть – не то слово. Я уходил осознанно, у меня было огромное желание сыграть на Олимпиаде».

Фото: Brian Bahr/Getty Images

Не думаю, что дорога в Италию-2006 была бы однозначно закрыта для Сушинского, останься он тогда в «Авангарде». Скорее, для Максима сыграла роль совокупность факторов: он действительно почувствовал, что засиделся на одном месте, решил бросить себе вызов и перебраться поближе к дому, ну и заодно гарантировать себе Олимпиаду. Тут, кстати, стоит добавить, что Сушинский находился в прекрасных отношениях с Крикуновым, так что совместная работа с Владимиром Васильевичем тоже могла стать одной из причин перехода.

В Омске, конечно, не поняли ухода Сушинского в стан злейшего врага, однако на репутации Максима Юрьевича в сибирском городе эта история никак не отразилась. Сушинский как был легендой для болельщиков «Авангарда», так ей и остался, а через много лет к огромной радости фанатов вернулся в клуб в качестве президента и приложил руку к последним успехам «ястребов» в КХЛ.

А выиграл ли Сушинский от перехода в «Динамо»? Максим провёл за бело-голубых лишь один сезон, вместо заявленных двух, при этом стал капитаном клуба после того, как в первой же игре сезона тяжёлую травму получил Олег Ореховский. С «Динамо» Сушинский выиграл Кубок Европейских чемпионов, стал лучшим бомбардиром и вторым снайпером клуба в регулярке, но в целом бело-голубые в постчемпионском сезоне выступили крайне неудачно: заняли лишь восьмое место в регулярке, а в плей-офф в первом же раунде уступили тольяттинской «Ладе», на которую перед тем сезоном обрушились печальные новости о резком сокращении финансирования.

Зато Сушинский исполнил мечту и съездил на Олимпиаду, которая так и осталась для него единственной в карьере. В Турине Максим сыграл в связке с 19-летним Малкиным и набрал 5 очков в 8 матчах — столько же, сколько и Овечкин с Ковальчуком.