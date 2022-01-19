Не только Овечкин. Кто ещё в НХЛ забивал 50 голов в ворота одной команды

В прошедшем игровом дне НХЛ произошло знаковое событие – Александр Овечкин забросил 50-ю шайбу в ворота «Виннипега»/ «Атланты». Таким образом, «Джетс» стали первым клубом, ворота которого 50 раз поразил не только Овечкин, но и любой российский игрок. Рассказываем, кто ещё из хоккеистов начиная со второй половины ХХ века устанавливал подобное достижение.

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Майк Босси

Номер Клуб Матчи Голы 1 «Вашингтон» 55 55

Легендарный форвард «Айлендерс», выигравший с «островитянами» четыре Кубка Стэнли подряд и первым повторивший уникальное достижение Мориса Ришара, забросив 50 шайб в 50 первых матчах сезона, очень любил играть против «Вашингтона», в среднем по разу за игру пробивая голкиперов «Кэпиталз».

Дэйв Андрейчук

Номер Клуб Матчи Голы 1 «Каролина»/ «Хартфорд» 119 52

Дэйв начал играть в НХЛ за 15 лет до переезда «Хартфорда» в Роли, поэтому неудивительно, что большую часть из 52 шайб бывший рекордсмен лиги по количеству голов в большинстве забросил именно в ворота «Уэйлерс». Андрейчуку не хватило всего двух точных бросков, чтобы достичь отметки в полсотни голов в матчах с «Бостоном».

Люк Робитайл

Номер Клуб Матчи Голы 1 «Калгари» 96 55

От рук самого результативного (пока что) левого нападающего в истории НХЛ больше всех пострадали «огоньки» — помимо 55 голов, Робитайл также ассистировал 56 раз, в совокупности набрав 111 очков, что является его лучшим результатом в матчах с какой-либо командой. Также именно в ворота «Калгари» Люк забросил одну из своих самых известных шайб, сделав это лёжа на льду.

Марк Мессье

Номер Клуб Матчи Голы 1 «Ванкувер» 92 58

Один из лучших центральных нападающих в истории хоккея остался всего в одном шаге от того, чтобы в этом списке к «Ванкуверу» присоединился «Лос-Анджелес». Однако даже несмотря на то, что с «королями» Марк встречался на 16 раз больше, покорить рубеж в 50 голов со второй командой ему так и не удалось.

Яромир Ягр

Номер Клуб Матчи Голы 1 «Айлендерс» 112 61

Великий и ужасный чех мог бы увеличить этот список, если бы не уехал на несколько лет в «Авангард» или же до сих пор играл бы в НХЛ – четырём командам («Филадельфии», «Баффало», «Оттаве» и «Монреалю») он забросил более 40 шайб. К «Айлендерс» же он питал особую «любовь», набрав 155 очков в матчах с «островитянами».

Фото: Eliot J. Schechter/Getty Images

Яри Курри

Номер Клуб Матчи Голы 1 «Ванкувер» 107 63 2 «Аризона»/ «Виннипег» 100 61

В штат Аризона хоккей пожаловал всего за два года до того, как Курри повесил коньки на гвоздь. До того момента «койотов» не существовало, а был только «Виннипег Джетс», который и был одним из главных клиентов легендарного финна. Если бы Яри не играл за «Лос-Анджелес», весьма вероятно, что он бы присоединился к двум канадским клубам – «короли» 47 раз пострадали от голов нынешнего генерального менеджера «Йокерита».

Дино Сиссарелли

Номер Клуб Матчи Голы 1 «Сент-Луис» 90 57 2 «Чикаго» 92 50

Рекордсмен НХЛ по очкам для незадрафтованных хоккеистов также успел войти в эту компанию, а его «любимыми» командами стали «Блюз» и «Блэкхоукс». Следующими (42 гола) могли бы стать «Мэйпл Лифс», в матче с которыми Сиссарелли однажды заработал однодневное тюремное заключение, что стало уникальным случаем для лиги.

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Марсель Дионн

Номер Клуб Матчи Голы 1 «Калгари»/ «Атланта» 83 58 2 «Ванкувер» 93 53

Дионн застал «Флэймз» ещё в те времена, когда они базировались в Атланте – задолго до появления «Трэшерз». «Огоньки» стали одной из всего трёх команд, в матчах с которыми Марсель чаще забивал, чем отдавал передачи (две другие – «Хартфорд» и «Миннесота»). К слову, именно после его паса ворота уже «Калгари» лёжа поразил Робитайл.

Теэму Селянне

Номер Клуб Матчи Голы 1 «Лос-Анджелес» 105 52 2 «Сан-Хосе» 92 51

Как настоящая «утка» (всё-таки в составе «Дакс» Селянне провёл лучшие годы карьеры), чаще всего Теэму забрасывал в ворота ближайших географических соседей «Лос-Анджелеса» и «Сан-Хосе» (многие уже и не помнят, но финн успел немного побыть и «акулой»). Тройку с ними мог бы составить «Эдмонтон» — не хватило всего одного гола.

Майк Гартнер

Номер Клуб Матчи Голы 1 «Нью-Джерси» 91 57 2 «Питтсбург» 94 56

Один из первых звёздных игроков «Вашингтона» был уникальным снайпером. Недаром ему принадлежит рекорд по количеству сезонов подряд (15) с 30 и более заброшенными шайбами (который вот-вот побьёт нынешняя главная звезда «Кэпиталз»). За годы карьеры Гартнера от него пострадали многие команды, но больше всего – конкуренты «Кэпз» (а затем и «Рейнджерс» по нынешнему Столичному дивизиону.

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Фил Эспозито

Номер Клуб Матчи Голы 1 «Детройт» 124 70 2 «Монреаль» 122 58 3 «Торонто» 124 57

Фил успел поиграть в НХЛ в эпоху «Оригинальной шестёрки», что не могло не отразиться на количестве его голов в ворота этих команд. Однако «Бостон», на удивление, не попал даже в десятку главных жертв Эспозито – за 71 матч «мишки» пропустили от него только 30 раз. Для сравнения, «Чикаго», где Фил начинал карьеру в НХЛ, за 76 матчей пропустил от Эспозито-старшего 47 шайб.

Бретт Халл

Номер Клуб Матчи Голы 1 «Даллас»/ «Миннесота» 83 66 2 «Детройт» 74 60 3 «Торонто» 73 53

Халл, который совсем недавно пропустил Овечкина в списке лучших снайперов НХЛ, сперва настрелял 66 голов в ворота «Миннесоты Норт Старз», а затем, когда франшиза переехала в Даллас и перестала быть «северной», сполна вернул «звёздам» долг, завоевав с ними Кубок Стэнли в 1999 году.

Стив Айзерман

Номер Клуб Матчи Голы 1 «Торонто» 111 61 2 «Чикаго» 134 56 3 «Сент-Луис» 130 52 4 «Даллас»/ «Миннесота» 118 50

Стиви Уандер из мира хоккея очень любил огорчать «Торонто» — в ворота «листьев» он оформил первые два хет-трика в НХЛ, да и в целом в матчах с «Мэйпл Лифс» был очень результативен, набрав 153 очка (больше только с «Чикаго» — 154).

Марио Лемье

Номер Клуб Матчи Голы 1 «Рейнджерс» 70 61 2 «Филадельфия» 71 51 3 «Вашингтон» 61 51 4 «Айлендерс» 72 50

Кто знает, как бы сложилась карьера СуперМарио, если бы его не замучили травмы. Но даже несмотря на то, что Лемье провёл в НХЛ меньше 1000 матчей, его магии хватило, чтобы сейчас находиться на 11-м месте среди лучших снайперов и на 8-м среди самых результативных игроков в истории лиги.

Джонни Буцик

Номер Клуб Матчи Голы 1 «Рейнджерс» 215 81 2 «Детройт» 196 70 3 «Чикаго» 210 69 4 «Монреаль» 211 63 5 «Торонто» 215 54

Сыну украинских эмигрантов было суждено стать лучшим снайпером в истории «Бостона» — это звание он удерживает до сих пор. А вот другое его достижение – статус самого результативного левого нападающего в истории НХЛ – уже давно покорилось Люку Робитайлу. На днях Буцика превзошёл и Александр Овечкин.

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Бобби Халл

Номер Клуб Матчи Голы 1 «Рейнджерс» 171 108 2 «Бостон» 175 108 3 «Детройт» 171 98 4 «Торонто» 173 97 5 «Монреаль» 171 64

Самый быстрый игрок НХЛ своего времени и один из первых хоккеистов, ставший играть клюшкой с изогнутым крюком, был не только новатором, но и прирождённым снайпером, передав свои гены сыну Бретту. Однако его таланта хватило только на один Кубок Стэнли, который он завоевал с «Чикаго» в 1961 году.

Горди Хоу

Номер Клуб Матчи Голы 1 «Чикаго» 316 169 2 «Бостон» 317 148 3 «Рейнджерс» 316 144 4 «Торонто» 312 136 5 «Монреаль» 313 120

Свои лучшие годы Хоу провёл во времена «Оригинальной шестёрки» — с его талантом он был обречён на то, чтобы забросить по 50 шайб в ворота всех пяти соперников, с чем он прекрасно справился. Сделать то же самое против команд, появившихся уже в эпоху расширения, у него не было шансов – максимум игр, которые он провёл с новичком лиги, — 25 («Лос-Анджелес» — 17 голов, «Питтсбург» — 16, «Миннесота» — 12).

Уэйн Гретцки

Номер Клуб Матчи Голы 1 «Аризона»/ «Виннипег» 105 79 2 «Ванкувер» 117 76 3 «Калгари»/ «Атланта» 117 69 4 «Лос-Анджелес» 69 60 5 «Торонто» 63 55

Больше всего Величайший любил забивать в ворота канадских команд, в списке которых затесался «Лос-Анджелес». Из всех хоккеистов, которые забросили по 50 шайб в ворота пяти разных команд, Гретцки находился ближе всех к тому, чтобы стать единоличным рекордсменом – «Даллас» и «Питтсбург» пропустили от него по 44 раза.

Фото: Andrew D. Bernstein/Getty Images

Сидни Кросби

Нет, он ещё не вошёл в этот список, но от такого достижения его отделяет всего один гол в ворота «Филадельфии». В этом сезоне «Питтсбург» ещё два раза должен сыграть с «лётчиками» — весьма вероятно, что Сид справится с задачей до конца нынешней регулярки.