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Кто из игроков НХЛ забивал 50 голов в ворота одного клуба, Овечкин, Гретцки, Лемье, Селянне, Халл, Ягр, Курри, Мессье

Не только Овечкин. Кто ещё в НХЛ забивал 50 голов в ворота одной команды
Дмитрий Сторожев
Кто из игроков НХЛ забивал 50 голов одному клубу
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Сегодня Александр присоединился к ещё одной компании выдающихся хоккеистов.

В прошедшем игровом дне НХЛ произошло знаковое событие – Александр Овечкин забросил 50-ю шайбу в ворота «Виннипега»/ «Атланты». Таким образом, «Джетс» стали первым клубом, ворота которого 50 раз поразил не только Овечкин, но и любой российский игрок. Рассказываем, кто ещё из хоккеистов начиная со второй половины ХХ века устанавливал подобное достижение.

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«Виннипег» стал первым клубом в истории НХЛ, которому Овечкин забросил 50 шайб за карьеру

Майк Босси

НомерКлубМатчиГолы
1«Вашингтон»5555

Легендарный форвард «Айлендерс», выигравший с «островитянами» четыре Кубка Стэнли подряд и первым повторивший уникальное достижение Мориса Ришара, забросив 50 шайб в 50 первых матчах сезона, очень любил играть против «Вашингтона», в среднем по разу за игру пробивая голкиперов «Кэпиталз».

Дэйв Андрейчук

НомерКлубМатчиГолы
1«Каролина»/ «Хартфорд»11952

Дэйв начал играть в НХЛ за 15 лет до переезда «Хартфорда» в Роли, поэтому неудивительно, что большую часть из 52 шайб бывший рекордсмен лиги по количеству голов в большинстве забросил именно в ворота «Уэйлерс». Андрейчуку не хватило всего двух точных бросков, чтобы достичь отметки в полсотни голов в матчах с «Бостоном».

Люк Робитайл

НомерКлубМатчиГолы
1«Калгари»9655

От рук самого результативного (пока что) левого нападающего в истории НХЛ больше всех пострадали «огоньки» — помимо 55 голов, Робитайл также ассистировал 56 раз, в совокупности набрав 111 очков, что является его лучшим результатом в матчах с какой-либо командой. Также именно в ворота «Калгари» Люк забросил одну из своих самых известных шайб, сделав это лёжа на льду.

Марк Мессье

НомерКлубМатчиГолы
1«Ванкувер»9258

Один из лучших центральных нападающих в истории хоккея остался всего в одном шаге от того, чтобы в этом списке к «Ванкуверу» присоединился «Лос-Анджелес». Однако даже несмотря на то, что с «королями» Марк встречался на 16 раз больше, покорить рубеж в 50 голов со второй командой ему так и не удалось.

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Яромир Ягр

НомерКлубМатчиГолы
1«Айлендерс»11261

Великий и ужасный чех мог бы увеличить этот список, если бы не уехал на несколько лет в «Авангард» или же до сих пор играл бы в НХЛ – четырём командам («Филадельфии», «Баффало», «Оттаве» и «Монреалю») он забросил более 40 шайб. К «Айлендерс» же он питал особую «любовь», набрав 155 очков в матчах с «островитянами».

Фото: Eliot J. Schechter/Getty Images

Яри Курри

НомерКлубМатчиГолы
1«Ванкувер»10763
2«Аризона»/ «Виннипег»10061

В штат Аризона хоккей пожаловал всего за два года до того, как Курри повесил коньки на гвоздь. До того момента «койотов» не существовало, а был только «Виннипег Джетс», который и был одним из главных клиентов легендарного финна. Если бы Яри не играл за «Лос-Анджелес», весьма вероятно, что он бы присоединился к двум канадским клубам – «короли» 47 раз пострадали от голов нынешнего генерального менеджера «Йокерита».

Дино Сиссарелли

НомерКлубМатчиГолы
1«Сент-Луис»9057
2«Чикаго»9250

Рекордсмен НХЛ по очкам для незадрафтованных хоккеистов также успел войти в эту компанию, а его «любимыми» командами стали «Блюз» и «Блэкхоукс». Следующими (42 гола) могли бы стать «Мэйпл Лифс», в матче с которыми Сиссарелли однажды заработал однодневное тюремное заключение, что стало уникальным случаем для лиги.

ВИДЕО

Марсель Дионн

НомерКлубМатчиГолы
1«Калгари»/ «Атланта»8358
2«Ванкувер»9353

Дионн застал «Флэймз» ещё в те времена, когда они базировались в Атланте – задолго до появления «Трэшерз». «Огоньки» стали одной из всего трёх команд, в матчах с которыми Марсель чаще забивал, чем отдавал передачи (две другие – «Хартфорд» и «Миннесота»). К слову, именно после его паса ворота уже «Калгари» лёжа поразил Робитайл.

Теэму Селянне

НомерКлубМатчиГолы
1«Лос-Анджелес»10552
2«Сан-Хосе»9251

Как настоящая «утка» (всё-таки в составе «Дакс» Селянне провёл лучшие годы карьеры), чаще всего Теэму забрасывал в ворота ближайших географических соседей «Лос-Анджелеса» и «Сан-Хосе» (многие уже и не помнят, но финн успел немного побыть и «акулой»). Тройку с ними мог бы составить «Эдмонтон» — не хватило всего одного гола.

Майк Гартнер

НомерКлубМатчиГолы
1«Нью-Джерси»9157
2«Питтсбург»9456

Один из первых звёздных игроков «Вашингтона» был уникальным снайпером. Недаром ему принадлежит рекорд по количеству сезонов подряд (15) с 30 и более заброшенными шайбами (который вот-вот побьёт нынешняя главная звезда «Кэпиталз»). За годы карьеры Гартнера от него пострадали многие команды, но больше всего – конкуренты «Кэпз» (а затем и «Рейнджерс» по нынешнему Столичному дивизиону.

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Фил Эспозито

НомерКлубМатчиГолы
1«Детройт»12470
2«Монреаль»12258
3«Торонто»12457

Фил успел поиграть в НХЛ в эпоху «Оригинальной шестёрки», что не могло не отразиться на количестве его голов в ворота этих команд. Однако «Бостон», на удивление, не попал даже в десятку главных жертв Эспозито – за 71 матч «мишки» пропустили от него только 30 раз. Для сравнения, «Чикаго», где Фил начинал карьеру в НХЛ, за 76 матчей пропустил от Эспозито-старшего 47 шайб.

Бретт Халл

НомерКлубМатчиГолы
1«Даллас»/ «Миннесота»8366
2«Детройт»7460
3«Торонто»7353

Халл, который совсем недавно пропустил Овечкина в списке лучших снайперов НХЛ, сперва настрелял 66 голов в ворота «Миннесоты Норт Старз», а затем, когда франшиза переехала в Даллас и перестала быть «северной», сполна вернул «звёздам» долг, завоевав с ними Кубок Стэнли в 1999 году.

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Стив Айзерман

НомерКлубМатчиГолы
1«Торонто»11161
2«Чикаго»13456
3«Сент-Луис»13052
4«Даллас»/ «Миннесота»11850

Стиви Уандер из мира хоккея очень любил огорчать «Торонто» — в ворота «листьев» он оформил первые два хет-трика в НХЛ, да и в целом в матчах с «Мэйпл Лифс» был очень результативен, набрав 153 очка (больше только с «Чикаго» — 154).

Марио Лемье

НомерКлубМатчиГолы
1«Рейнджерс»7061
2«Филадельфия»7151
3«Вашингтон»6151
4«Айлендерс»7250

Кто знает, как бы сложилась карьера СуперМарио, если бы его не замучили травмы. Но даже несмотря на то, что Лемье провёл в НХЛ меньше 1000 матчей, его магии хватило, чтобы сейчас находиться на 11-м месте среди лучших снайперов и на 8-м среди самых результативных игроков в истории лиги.

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Джонни Буцик

НомерКлубМатчиГолы
1«Рейнджерс»21581
2«Детройт»19670
3«Чикаго»21069
4«Монреаль»21163
5«Торонто»21554

Сыну украинских эмигрантов было суждено стать лучшим снайпером в истории «Бостона» — это звание он удерживает до сих пор. А вот другое его достижение – статус самого результативного левого нападающего в истории НХЛ – уже давно покорилось Люку Робитайлу. На днях Буцика превзошёл и Александр Овечкин.

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Бобби Халл

НомерКлубМатчиГолы
1«Рейнджерс»171108
2«Бостон»175108
3«Детройт»17198
4«Торонто»17397
5«Монреаль»17164

Самый быстрый игрок НХЛ своего времени и один из первых хоккеистов, ставший играть клюшкой с изогнутым крюком, был не только новатором, но и прирождённым снайпером, передав свои гены сыну Бретту. Однако его таланта хватило только на один Кубок Стэнли, который он завоевал с «Чикаго» в 1961 году.

Горди Хоу

НомерКлубМатчиГолы
1«Чикаго»316169
2«Бостон»317148
3«Рейнджерс»316144
4«Торонто»312136
5«Монреаль»313120

Свои лучшие годы Хоу провёл во времена «Оригинальной шестёрки» — с его талантом он был обречён на то, чтобы забросить по 50 шайб в ворота всех пяти соперников, с чем он прекрасно справился. Сделать то же самое против команд, появившихся уже в эпоху расширения, у него не было шансов – максимум игр, которые он провёл с новичком лиги, — 25 («Лос-Анджелес» — 17 голов, «Питтсбург» — 16, «Миннесота» — 12).

Уэйн Гретцки

НомерКлубМатчиГолы
1«Аризона»/ «Виннипег»10579
2«Ванкувер»11776
3«Калгари»/ «Атланта»11769
4«Лос-Анджелес»6960
5«Торонто»6355

Больше всего Величайший любил забивать в ворота канадских команд, в списке которых затесался «Лос-Анджелес». Из всех хоккеистов, которые забросили по 50 шайб в ворота пяти разных команд, Гретцки находился ближе всех к тому, чтобы стать единоличным рекордсменом – «Даллас» и «Питтсбург» пропустили от него по 44 раза.

Фото: Andrew D. Bernstein/Getty Images

Сидни Кросби

Нет, он ещё не вошёл в этот список, но от такого достижения его отделяет всего один гол в ворота «Филадельфии». В этом сезоне «Питтсбург» ещё два раза должен сыграть с «лётчиками» — весьма вероятно, что Сид справится с задачей до конца нынешней регулярки.

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