Звёздная Россия. В команде Фетисова на ОИ-2002 не нашлось места трёхкратному чемпиону НХЛ

20 лет назад Вячеслав Фетисов возглавил сборную точно так же неожиданно, как и Алексей Жамнов, уже при действующем тренере. Правда, если фигура Жамнова стала скорее компромиссом хоккейных «башен», то Фетисов не раз и не два публично намекал, что очень хотел бы поработать в сборной. Его в своё время публично поддержали и ведущие энхаэловцы.

Фетисову, который фактически сосредоточил полномочия и тренера, и генерального менеджера, удалось вернуть в сборную некоторых людей, которые не хотели слышать о национальной команде при «обычном» руководстве ФХР. В Солт-Лейке сыграли Николай Хабибулин и Владимир Малахов, которые после этого джерси с двуглавым орлом не надевали. Переубедить таких упёртых отказников, как Могильный и Зубов, тогда не смог и Фетисов.

В НХЛ в олимпийском сезоне — 2001/2002 сыграли 60 игроков из России — не рекордный показатель тех лет, но выбор был солиднейший. Однако на Олимпиаде было только 23 места.

Евгений Набоков

За четыре года после Нагано ситуация с российскими вратарями стала только хуже. 37-летний Шталенков проводил свой, как оказалось, последний сезон в карьере, 33-летний Трефилов уехал на фактически хоккейную пенсию в Германию. В НХЛ оставался только Хабибулин, который уже перешёл в тогда бедовейшую «Тампу». Но был и ещё один вариант — Евгений Набоков только-только стал основным кипером «Сан-Хосе». Правда, играть за сборную Набби тогда не мог.

Весной 1994-го молодого уроженца Усть-Каменогорска вызвали в сборную Казахстана, где только один игрок был рождён не в Усть-Каменогорске. Вскоре Набоков перешёл в «Динамо», стал гражданином РФ — а заигранность за казахскую сборную никуда не делась, даже в матчах третьего дивизиона ЧМ. Спортивное гражданство по тогдашним правилам ИИХФ менять было нельзя.

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Руководство сборной пошло в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Как рассказывал помощник Фетисова Игорь Куперман, который отвечал за натурализацию Набокова: «Специальная форма, согласно которой Набоков играл на том чемпионате мира, была заверена двумя контролёрами. А вот страница о смене гражданства, с советского на казахстанское, была абсолютно пуста! Наконец, подписал Набоков эту бумагу… через неделю после того, как Федерация хоккея Казахстана уже поставила подпись и штамп, заверяющие подпись Набокова».

Тем не менее суд сборная России тогда проиграла. ИИХФ поменяла свои правила через несколько лет, и Набоков сыграл на Олимпиаде в Турине. А вот в Солт-Лейк повезли Илью Брызгалова, который тогда играл в фарме «Анахайма».

Алексей Житник

Нынешний президент Украинской хоккейной ассоциации в интервью тактично не упоминал тему сборной — в 90-е он, как и Каспарайтис, выбрал играть за Россию, а не за родные страны. При этом уроженец Киева не был отказником — он ездил на чемпионаты мира, играл и в Нагано. Состав в Солт-Лейке назывался по частям, и Фетисов быстро назвал семь основных игроков — Житника там не было.

20 лет назад защитник отказался обсуждать Олимпиаду с журналистами, а год назад был более откровенен: «Я подвернул голеностоп. Именно поэтому не смог помочь сборной. Не долечил повреждение, затем вернулся на лед НХЛ и через два-три матча сломал ногу в том же месте. На этом сезон для меня закончился. Пришлось даже вставлять металлическую пластину. Был бы здоров — поехал бы на турнир».

Алексей Морозов

В Нагано 21-летний Морозов поехал частично и из-за многочисленных травм других — но на тот момент это был один из самых ярких молодых игроков сборной, который за пару лет до этого забивал красивейшие шайбы канадцам на МЧМ. За несколько лет в «Питтсбурге» большого прогресса у форварда не было — на позиции правого крайка впереди были Ягр и Ковалёв, а третьи звенья в той НХЛ были больше рабочими.

Осенью 2001-го в «Питтсбург» пришёл новый тренер Рик Кехо, который стал больше доверять Морозову, резко увеличил его игровое время (с 10 минут за матч до 16), стал давать ему шансы рядом с лидерами команды — но даже сезон с 44 очками не убедил штаб сборной. Морозов позже говорил: «До Олимпиады со мной вели переговоры, с наставником сборной Фетисовым общался раза три. Он говорил: «Готовься, тебя могут вызвать». Я готовился, настраивался на турнир, желание поехать в Солт-Лейк-Сити было огромным. Но о том, что я не попал в сборную, узнал… из утренней газеты. Мне никто не позвонил, ни о чём не предупредил».

Возможно, отказ от Олимпиады мотивировал Морозова на успешный старт следующего сезона — в звене с Ковалёвым и Лемье он был неудержим. Увы, резкий старт тогда сломала травма.

Сергей Брылин

Брылин в российском хоккейном интернете долгое время был примером игрока, который выиграл сразу три Кубка Стэнли, но при этом его карьеру вообще нельзя назвать выдающейся. В «Нью-Джерси», который нельзя было назвать беззвёздным, но почти все звёзды там играли в обороне, Брылин долгое время был игроком нижних звеньев и до 25 лет не имел постоянного места в первом клубе, иногда спускаясь в фарм-клуб.

К началу нового тысячелетия роль Брылина поменялась — его стали использовать как вспомогательного игрока в тройках с лидерами команды. Например, он выходил рядом с Александром Могильным и Скоттом Гомесом. Игровое время увеличивалось, как и набранные очки — в олимпийском сезоне у Брылина 44 балла и 17 минут игрового времени за матч.

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Казалось, тот факт, что Фетисов становился чемпионом с «Нью-Джерси» и долго работал с Брылиным, мог сыграть в его пользу. Сам форвард говорил перед объявлением состава, что это, возможно, единственный шанс сыграть за свою страну — но тогда Фетисов предпочёл других игроков, рассчитывая на оборонительного форварда как на одного из первых запасных.

В 2017-м в интервью Игорю Рабинеру Фетисов говорил: «Это было самое тяжёлое решение. И, может быть, я о нём жалею. Буре перед Олимпиадой около месяца не играл, получив повреждение. Валера Буре тоже восстанавливался после тяжёлой травмы. И у меня в голове было приглашение в команду именно двух братьев, чтобы они друг друга мотивировали. Поэтому в последний момент, взвешивая все за и против, принял решение включить в состав Валерия Буре». Брылин же за сборную сыграл только на домашнем ЧМ-2007 в Москве.

Виктор Козлов

Козлов мог поехать на Олимпиаду ещё в Японию, но получил травму за полтора месяца до Игр. В Солт-Лейк форварда «Флориды» взяли — вполне возможно, что на лёд вышла бы русская тройка с братьями Буре и Козловым. Но невезение продолжилось — в 2002-м форвард получил повреждение за неделю до старта Игр.

«В субботнем матче с «Бостоном« потянул тот же пах, из-за растяжения которого в этом сезоне уже пропустил шесть недель. Забинтовал ногу и вернулся на площадку. Но если в первый момент не придал травме серьёзного значения, то после возвращения мне стало ясно: всё гораздо серьёзнее», — говорил форвард. Но матч до конца Козлов откатал, сказав «Ну вы же знаете, кто у нас тренер». Тренером был Майк Кинэн, который за пару недель до этого не сажал Буре с переломом руки.

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Фетисов публично заявил, что первым запасным сборной является Брылин — но в Солт-Лейк он не поехал, предпочтение отдали Павлу Дацюку, который проводил первый сезон в лиге.

Полевые игроки из Суперлиги

За четыре года между Олимпиадами Суперлига стала потихоньку вставать на ноги. Из российской лиги перестали все уезжать, начали возвращаться из евролиг, а клубы стали обзаводиться богатыми спонсорами и даже приглашать себе легионеров. В «Авангард», например, поехал олимпийский чемпион Павел Патера. Самый громкий «возвращенец» из НХЛ — Андрей Коваленко, который в том сезоне сделал чемпионом родной «Локомотив».

Однако «суперлиговские» сборные России за всё это время не выиграли ни одной медали на ЧМ. За полгода до этого на первенстве в Германии Россия вылетела в четвертьфинале, на турнире проиграв всем топ-сборным. Выбор Фетисова в пользу энхаэловцев был понятен — сам он объяснял, что игрокам из Европы надо будет адаптироваться в Солт-Лейке 10 дней, поэтому «европеец» должен был быть на голову выше энхаэловца.

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Правда, для игроков суперлиги это было предсказуемо. Андрей Разин, считавшийся самым креативным игроком лиги, говорил в интервью: «Фетисов — профи, в чистом виде, со всеми плюсами и минусами. Меня в игре он, думаю, не видел. И не увидит, скорее всего. На очередной этап Евротура — Кубок «Балтики« — он вряд ли приедет. Значит, снова никого из тех, кто играет в России, не посмотрит. А «кота в мешке« Вячеслав Александрович брать не будет. Естественно, он сделает ставку на «своих», энхаэловцев».

Правда, через несколько месяцев на чемпионат мира совсем другой тренер (Борис Михайлов) повезёт совсем другую сборную, где было лишь три игрока из НХЛ. И она сенсационно, во многом на плечах Максима Соколова взяла серебро — первую медаль на ЧМ с 1993-го. Для кого-то она тогда была ценнее олимпийской бронзы.