«Почему вы такой наглый?» 72-летний журналист поставил на место конкурента Овечкина

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль, без сомнения, звезда НХЛ. Как правило, их связка с Коннором Макдэвидом разрывает лигу в регулярном чемпионате, но в плей-офф результативность обоих резко куда-то пропадает.

Если прямо сейчас обратиться к статистике, то можно увидеть, что 26-летний немец является главным преследователем Александра Овечкина в снайперской гонке. У россиянина 27 голов в 40 играх, а у уроженца Кёльна 26 в 35. То бишь Драйзайтль прямой конкурент Овечкина за право считать лучшим снайпером лиги в нынешнем регулярном сезоне.

Аналогичное преследование можно увидеть и в бомбардирской гонке, где два форварда тоже идут нога в ногу. В общем, наблюдать за этим интересно. Но, оказывается, Драйзайтль непростой человек, а от собственного величия у него периодически начинается звёздная болезнь.

Все игроки лиги, а уже тем более со звёздным статусом, прекрасно знают, как и в каком тоне общаться с журналистами. В Северной Америке к этому относятся очень щепетильно, так как никто не хочет получить плохую прессу и быть высмеянным в газете или журнале. А тамошним журналистам палец в рот не клади, только дай повод.

Так что же случилось? Леон Драйзайтль зачем-то нагрубил 72-летнему обозревателю Edmonton Journal Джиму Мэтисону. Это случилось на пресс-конференции «нефтяников», одержавших лишь две победы в последних 14 матчах регулярного чемпионата НХЛ. «Ойлерз» не входят в зону плей-офф.

Видимо, вспыльчивость Леона вызвали неважные результаты его команды в последнее время, но виноват в этом точно не пожилой обозреватель, а команда «Эдмонтон» и её тренерский штаб.

— Есть ли у вас какие-нибудь мысли по поводу того, что нужно улучшить, чтобы вывести команду на правильный путь? В чём основная причина поражений? — спросил журналист.

— Мы должны стать лучше во всём, — нехотя ответил Драйзайтль.



— А рассказать подробнее не хотите?

— Нет. Вы сами всё знаете. Вы сами можете сказать подробнее.



После этого Джим Мэтисон ответил немцу.

— Почему вы такой наглый, Леон?

— А?



— Почему вы такой наглый?

— Я? Нет. Просто отвечаю на вопрос.



— Нет, вы наглый. Каждый раз, когда я вас спрашиваю, вы так себя ведёте.

— Я вам ответил.



— Это плохой ответ.

— Окей.



— Тогда ещё вопрос. В матче с «Оттавой» вы казались расстроенным, так как проиграли со счётом 4:6. Хорошо ли показывать сопернику, что ты расстроен?

— Да, думаю, это замечательно, само собой, — с иронией ответил Драйзайтль. После этого немец ушёл, завершив пресс-конференцию.



Отметим, что Мэтисон является одним из наиболее уважаемых хоккейных журналистов НХЛ. Он работает на матчах «Эдмонтона» с момента основания клуба, а также входит в Зал хоккейной славы.

Фото: Getty Images

По всей видимости, Драйзайтль толком не понял, с кем имеет дело. Однако теперь клубная пресс-служба наверняка донесёт до хоккеиста посыл уважаемого ветерана журналистского цеха и попросит его отвечать на вопросы нормально, а не с кислым лицом и через губу. Урон в плане имиджа «нефтяникам» однозначно не нужен. На правах капитана может поговорить с Драйзайтлем и его одноклубник Коннор Макдэвид. Вряд ли бы канадец позволил себе подобное поведение.