Российские таланты захватят драфт НХЛ? Сразу 5 наших могут выбрать уже в первом раунде

На днях авторитетное североамериканское издание The Athletic опубликовало предварительный рейтинг молодых игроков, которые выйдут на драфт новичков НХЛ в 2022 году.

Летом предыдущего года среди первых 32 хоккеистов, нашедших свои клубы в главной лиге мира, был только один россиянин – нападающий Фёдор Свечков, под 19-м номером выбранный «Нэшвиллом». Эксперты за океаном полагают, что через полгода в первом раунде могут уйти сразу пять российских игроков. Рассказываем, кто из наших соотечественников оказался в этом списке.

Александр Перевалов (31-е место)

Праворукий уроженец Междуреченска, играющий на позиции левого нападающего, с 2018 года находится в системе ярославского «Локомотива», и надо сказать, что его прогресс в одной из лучших российских хоккейных школ виден невооружённым глазом. Отыграв в прошлом сезоне четыре матча и набрав четыре очка в составе «Локо-Юниор» в НМХЛ, Александр дебютировал в МХЛ (и это при том, что он родился в 2004 году), совершив шесть результативных действий за 19 матчей.

В этом же году он является одним из лидеров молодёжки, с 39 (19+20) очками показывая вторую результативность в команде, при этом проведя на несколько матчей меньше своих одноклубников. Почему? Дело в том, что Перевалов успел дебютировать в КХЛ, оказавшись в заявке на 11 матчах «Локомотива» и выйдя на лёд в пяти из них, суммарное время на площадке — 21 минута и 25 секунд (11:28 из них – в игре с «Адмиралом» 19 октября).

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К сильным сторонам Александра относят отличную работу рук – 17-летний форвард обладает хорошим кистевым броском, умеет обыгрывать соперников и неплохо с этим справляется — а также способность нестандартно мыслить на площадке, что позволяет ему совершать необычные ходы во время матчей. К тому же он не стесняется идти в борьбу, совершая достаточно большое для своего возраста количество силовых приёмов (22 — в МХЛ и 3 — в КХЛ).

В 2021 году Перевалов в составе юниорской сборной выступил на победном для неё Кубке Глинки/Гретцки, а его лучший матч пришёлся на полуфинал со шведами, когда Александр помог команде вернуться в игру, забросив одну шайбу и отдав две голевые передачи во втором периоде.

Арсений Коромыслов (27-е место)

Защитник системы СКА, в сентябре 2020-го ставший самым молодым игроком в истории петербуржцев в КХЛ, — единственный из представленной в этом тексте пятёрки, кто успел дебютировать в составе главной сборной страны. Арсений принял участие во всех матчах Кубка Карьяла – 2021, сделав результативную передачу в игре со шведами.

Однако созидание – далеко не самая сильная сторона Коромыслова. 18-летний игрок редко подключается к атакам, больше специализируясь на силовой игре и защите собственных ворот. Хотя он не так уж и часто использует против соперников силовые приёмы, зато постоянно ловит на себя броски, заблокировав 54 попытки в 22 матчах в МХЛ в этом сезоне.

Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

При этом и на уровне КХЛ он уже смотрится неплохо – из-за большой конкуренции в СКА он всего девять раз в нынешней регулярке попадал в заявку, но в те редкие игровые минуты, что ему давали, погоды не портил и даже успел заработать два «плюса» — по одному в матчах с «Куньлунем» и рижским «Динамо».

К слову, на ЮЧМ-2021 он стал самым полезным игроком сборной России, заработав итоговые «+10». А вот на молодёжном пока дебютировать не успел, оставшись вне заявки на матчи МЧМ-2022 и со шведами, и со швейцарцами.

Павел Минтюков (14-е место)

По мнению скаутов, Павел является одним из самых перспективных хоккеистов предстоящего драфта, играющих в Северной Америке, и самым перспективным российским защитником. Хотя здесь важно отметить, что защитником атакующим – в отличие от одногодки Коромыслова. Минтюков, воспитывавшийся на родине в школах ЦСКА и «Динамо», далеко не так хорош при выполнении прямых обязанностей, но компенсирует это умением поддержать игроков нападения.

В России Павел провёл не так много времени на молодёжном уровне – отыграв 36 матчей в МХЛ (3 из них — в плей-офф) в составе бело-голубых и набрав там три очка, он стал одним из участников громкой сделки между «Динамо» и СКА, вместе с Никитой Чибриковым и Даниилом Лазутиным отправившись в Санкт-Петербург в обмен на Дмитрия Кагарлицкого.

Однако, в отличие от Чибрикова и Лазутина, Минтюков предпочёл покинуть родные края и отправиться в Канаду, где сейчас играет в клубе «Сагино Спирит», выбравшем его под 52-м номером на импорт-драфте CHL.

На драфте НХЛ его акции будут котироваться гораздо выше – во многом благодаря той игре, которую он показывает в нынешнем сезоне. После 31 матча Павел является третьим бомбардиром команды, набрав 23 (6+17) очка при показателе полезности «-4».

Минтюков очень любит бросать по воротам – чаще него в составе «Спирит» это делает только лучший снайпер и бомбардир команды. Такая нацеленность очень пригодилась бы молодёжной сборной России на МЧМ, однако в этом году наша команда решила обойтись без «легионеров». Возможно, в случае проведения турнира летом Павел всё-таки получит вызов.

Данила Юров (9-е место)

Если Коромыслов является единственным игроком из это списка, сыгравшим за взрослую сборную России, то Юров – единственный, кто получает практически регулярную (пусть и небольшую) игровую практику во взрослом хоккее, часто попадая в заявку «Металлурга» в качестве 13-го нападающего. В нынешнем сезоне Данила пока не набрал очков, но не стоит требовать высоких результатов от 18-летнего игрока.

Часть того, на что способен Юров, мы могли увидеть на сорвавшемся МЧМ – Данила был одной из немногих «зажигалок» нашей сборной, создавая моменты даже из нижних звеньев (его отсутствие в топ-6 изначально вызывало вопросы).

Юров из тех игроков, которые хорошо оснащены со всех сторон – как физически (отличная игра корпусом), так и технически (хорошо поставленные катание и бросок). К тому же Данила обладает не по годам развитым мышлением, о чём упоминал и главный тренер «Магнитки» Илья Воробьёв. В некотором роде его появление только на девятом месте слегка неожиданно – Юров имеет все шансы уйти с рынка на несколько позиций раньше.

Иван Мирошниченко (2-е место)

«Что касается Ивана Мирошниченко, то он в настоящий момент находится не в оптимальных физических кондициях. А это, пожалуй, его главный козырь», — так главный тренер молодёжной сборной России Сергей Зубов оправдал отсутствие форварда системы «Авангарда» в заявке на МЧМ-2022.

Звучит довольно-таки странно, не находите? Хотя о чём это я – далеко не мне первому так показалось. Каким бы тяжёлым ни был для него нынешний сезон (давайте не будем забывать, что он играет в ВХЛ, то есть во взрослом хоккее, в 17 лет), Иван всё ещё остаётся одним из самых перспективных российских игроков, который за счёт одних только индивидуальных действий (бросок, катание, владение шайбой, видение площадки – выбирайте любое) мог бы сделать разницу на семиматчевом молодёжном (это важно подчеркнуть) турнире.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

В последнее время дела у Мирошниченко стали складываться лучше – он забросил четыре шайбы в трёх матчах, благодаря чему вышел на показатель 0,5 очка за игру в ВХЛ. Неужели невызов на МЧМ действительно стал для него мотивацией? В любом случае списывать Ивана ещё, мягко говоря, рановато.