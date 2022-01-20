Дания готовится к историческому дебюту на ОИ. И обещает проблемы сборной России

Состав будет мало отличаться от той команды, которая в мае сенсационно обыграла шведов на чемпионате мира.

Сборная России в настоящее время продолжает подготовку к хоккейному турниру на Олимпиаде-2022 в Пекине, в групповом раунде ей предстоит сыграть три матча – с Чехией, Швейцарией и Данией. О последнем сопернике и пойдёт речь в сегодняшнем материале «Чемпионата». Представляем сборную Дании.

Датчане вошли в элитный дивизион мирового хоккея в 2003 году и с тех пор его не покидают, но на Олимпиаду отобрались впервые в своей истории, хотя попытки сделать это предпринимали с 1992 года. Тогда они как победитель чемпионата мира – 1991 в дивизионе С встречались в олимпийской квалификации с командой Польши, которая заняла четвёртое место в дивизионе В, но проиграла оба матча – 4:6, 5:9.

Следующий олимпийский шанс представился Дании в 1998 году, когда она впервые приняла участие в квалификационном турнире, но пропустила вперёд не только Швейцарию, но и Великобританию. В 2006, 2010, 2014 и 2018 годах Дания тоже пробовала квалифицироваться, но безуспешно, зато год за годом, строчка за строчкой продолжала подниматься в рейтинге ИИХФ, где на данный момент занимает 12-е место.

Успех к датчанам пришёл только в августе 2021 года – в финальной квалификации они обыграли Корею, Словению и Норвегию — соперника, который не раз преграждал им путь на Олимпиаду, и наконец завоевали путёвку в Пекин.

Дании удалось это сделать не без помощи своих энхаэловцев, которые тогда ещё были уверены, что поедут на Олимпиаду. Нападающий «Виннипега» Николай Элерс наколотил пять голов и четыре передачи за три матча, Оливер Бьёркстранд внёс свою лепту хет-триком в ворота Южной Кореи и ассистентским дублем в решающем матче с Норвегией. Справились даже без Ларса Эллера и Фредерика Андерсена, которые отказались участвовать в квалификации.

Вместо нынешнего голкипера «Каролины» в воротах блистал Себастьян Дам – он же, кстати, сенсационно остановил сборную Швеции на ЧМ-2021, обеспечив своей команде их первую победу в истории над «Тре Крунур».

У Дама отличный послужной список, он является основным вратарём сборной с 2014 года, и лишь на двух турнирах его игру можно назвать неудачной (менее 90% отражённых бросков). Чаще он показывает статистику очень хорошего уровня – около 93% отражённых бросков, как было и в финальной квалификации этим летом.

Состав сборной Дании на Олимпиаду-2022



Главный тренер: Хайнц Элерс



Вратари: Себастьян Дам, Фредерик Диков, Патрик Галбрайт.



Защитники: Филлип Бруггиссер, Йеспер Йенсен Обо, Николас Б. Йенсен, Эмиль Кристенсен, Оливер Ларсен, Матиас Лассен, Маркус Лауридсен, Оливер Лауридсен.



Нападающие: Маттиас Асперуп, Матиас Бау Хансен, Миккель Бёдкер, Юлиан Якобсен, Йеспер Йенсен, Хайнц ЭлерсСебастьян Дам, Фредерик Диков, Патрик Галбрайт.Филлип Бруггиссер, Йеспер Йенсен Обо, Николас Б. Йенсен, Эмиль Кристенсен, Оливер Ларсен, Матиас Лассен, Маркус Лауридсен, Оливер Лауридсен.Маттиас Асперуп, Матиас Бау Хансен, Миккель Бёдкер, Юлиан Якобсен, Йеспер Йенсен, Никлас Йенсен , Мортен Мадсен, Николай Мейер, Франс Нильсен , Ник Олесен, Мортен Поульсен, Петер Регин , Патрик Руссель, Фредерик Сторм.

Помимо Дама, в составе датчан ещё 20 игроков, принимавших участие в последнем чемпионате мира, и 16 из тех, кто завоёвывал билет на Олимпиаду. Линия обороны – давно и хорошо сыгравшаяся, практически не изменилась по сравнению с двумя последними турнирами. На удивление, отказался от участия защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен, хорошо знакомый российским болельщикам.

«Филип отказался по личным причинам. Мы, конечно, расстроились, это техничный и сильный защитник. Но я полностью уверен в нашей линии обороны, фактически это те же игроки, которые здорово проявили себя на последнем чемпионате мира», — говорит Элерс-старший.

В нападении датчан будут вести опытнейший Петер Регин, который в молодости семь сезонов провёл в НХЛ, а затем долгое время играл за «Йокерит», Никлас Йенсен – автор хет-трика шведам на ЧМ-2021 и лучший снайпер «Йокерита» в этом сезоне, Франс Нильсен и Миккель Бёдкер, которые также немало поиграли за океаном. Нильсену, ко всему прочему, ещё и выпала честь стать знаменосцем Дании на церемонии открытия Игр.

Помощник главного тренера датчан Йенс Нильсен считает, что его команда сможет доставить проблемы соперникам по групповому раунду, включая Россию: «Думаю, сейчас у нас состав сильнее, чем был на чемпионате мира. Наша цель, как и всегда, — выигрывать матчи. Знаем, что это будет непросто. Мы встречаемся с тремя очень хорошими командами — Россией, Швейцарией и Чехией. На чемпионате мира эти соперники доставили нам большие трудности. Мы проиграли всем трём, но не разгромно, а матч с Чехией дошёл до буллитов. Так что мы по крайней мере сможем навязать борьбу».

Петер Регин также считает, что сборная Дании не станет серым статистом, а сможет дать соперникам хороший бой: «Мы в нашей группе – тёмные лошадки, но расклад изменился после того, как НХЛ отказалась ехать на Олимпиаду. Мы тоже недосчитались игроков из НХЛ, но в Дании не так много хоккеистов, мы все знаем друг друга и знаем стиль игры сборной. Мы едем в Пекин не туристами. Мы едем, чтобы добиться результата».

На последнем чемпионате мира датчане щёлкнули по носу шведов. Они надеются, что сбалансированная атака и надёжная оборона помогут им преподнести сенсацию и в Пекине.