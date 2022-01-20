Ревность к Курниковой и политика. Почему русские звёзды НХЛ не поехали на Олимпиаду-2006

Последний турнир «отказников». В решающих матчах ОИ в Турине за Россию играли хоккеисты, которые потом за сборную почти не выступали.

После сравнительно спокойного Солт-Лейка (спокойным он, правда, был только для хоккея) в сборной России опять начался беспросветный бардак. После Олимпиады прошли три ЧМ и один Кубок мира — и на каждый турнир сборную возил отдельный тренер. Клубные боссы в какой-то момент начинали бегать от сборной как от чумы.

Второй в истории Кубок мира ещё больше испортил отношения между ФХР и энхаэловцами — на турнир отправился довольно странный состав, куда попал даже литовец Дайнюс Зубрус. Везти туда сборную должен был Виктор Тихонов, но он провалил весенний ЧМ, плюс энхаэловцы не захотели ехать к старому тренеру. Сборную повёз Зинэтула Билялетдинов — и, как писал тогда комментатор Дмитрий Фёдоров, президент ФХР Александр Стеблин просто обратился к соседу по даче, потому что никого больше и не оставалось.

За полтора месяца до венского ЧМ-2005 Билялетдинов ушёл из сборной, туда экстренно позвали Владимира Крикунова, который выиграл лишь третью медаль сборной России за 13 лет на ЧМ. Этого оказалось достаточно, чтобы повезти сборную в Турин. При этом в помощь тренеру старой закалки дали генменеджера Павла Буре. Ситуация очень похожа на 2021-й: Буре тогда, как и Ковальчук, карьеру не завершал и никаких должностей в менеджменте не занимал.

Травмированные игроки

Окончательный состав России был представлен 22 декабря 2005-го на московской пресс-конференции — но за полтора месяца из строя вышли четверо игроков. Возможно, главной потерей был вылет Николая Хабибулина. Свежеиспечённый чемпион НХЛ отказался от игры на КМ-2004, провально провёл осень-2005, где уже играл в «Чикаго», но после геройств в Солт-Лейке всё равно воспринимался как кандидат на место первого номера.

Алексей Жамнов ехал на Олимпиаду — и это подчёркивалось в прессе — из-за недостатка центров, который беспокоил сборную чуть ли не всегда. После локаута возрастной центр перешёл в «Бостон», подписав солидный контракт на рынке свободных агентов, но из-за различных повреждений провёл за клуб лишь два десятка матчей. Некоторыми местными журналистами эта сделка называлась одной из худших в современной истории «Брюинз».

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Алексею Житнику чудовищно не повезло — и перед Солт-Лейком он получил травму, и буквально за неделю до Турина выбыл из строя. При этом травма не была слишком тяжёлой, но в любом случае оставляла игрока вне Олимпиады. Житника в команде заменил Виталий Вишневский — интересно, что оба защитника родились на территории Украины (Киев и Харьков).

Восьмое место изначально было отдано защитнику «Динамо» Дмитрию Быкову, чему тогда многие удивились — игрок клуба, где работал Крикунов, не считался топ-защитником Суперлиги. Вместо него в сборную поехал Денис Куляш, который со своим броском нащёлкал больше всех шайб в «Динамо» — но из сборной его исключили буквально в последний момент и не из-за травмы.

Сергей Фёдоров

Бригада отказников сборной через четыре года сохранилась почти что в прежнем составе: Могильный, Зубов и Малахов. Правда, железное место в этой сборной имел бы только защитник «Далласа» — для двух игроков «Нью-Джерси» это был последний сезон в карьере, причём на двоих они провели лишь 60 игр в сезоне.

Совсем другая история была с Фёдоровым. Тогда казалось, что его карьера уже пошла на спад — в ноябре 2005-го 37-летнего форварда отправили в почти безнадёжный тогда «Коламбус», где местную молодёжь учили ветераны типа Адама Фута. В огайском хоккейном захолустье Фёдоров провёл достойный сезон и был третьим по результативности из наших центров после Дацюка и Яшина. С учётом оборонительных навыков форварда он бы вряд ли потерялся в четвёртой тройке даже в 37 лет.

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Но здесь, судя по всему, вмешались личные отношения — об этом говорили и в момент выбора состава. За несколько лет до Олимпиады две главных звезды российского хоккея ухаживали за юной звездой российского тенниса Анной Курниковой, которая уже в подростковом возрасте эпатировала всех своими нарядами. Пресса связывала её то с Фёдоровым, то с Буре — как сейчас известно, теннисистка предпочла Энрике Иглесиаса. От интрижек с хоккеистами остались только кипы газетных статей и неприкрытая неприязнь двух суперзвёзд.

На пресс-конференции на вопрос об отказниках Буре ответил: «Если кто-то не хочет ехать, уговаривать не буду. Здесь должно быть настоящее, бескорыстное желание. А если ты колеблешься или ставишь какие-то условия — нам такие игроки не нужны».

Вячеслав Козлов

Задолго до Олимпиады ФХР опубликовала суперрасширенный «список 78», где были не только игроки НХЛ, но и три десятка парней из Суперлиги. Но не было там Вячеслава Козлова, который, как и Фёдоров, вроде бы уехал доигрывать в клуб-аутсайдер («Атланту»), а оказалось, что он там обрёл второе дыхание рядом с ещё молодым Ильёй Ковальчуком.

Через месяц после Олимпиады Козлов говорил: «Считаю, это было политическое, а не спортивное решение. Так захотели тренеры. Со мной никто даже не говорил о Турине. И потом, почему вы думаете, что если бы я поехал на Олимпиаду, то наша сборная выступила бы сильнее?» Заодно игрок прихлопнул всю хоккейную систему страны: «Мы давно уже проигрываем из-за того, что не имеем системы. Другие сборные, с юношеской до взрослой, тренируются и играют в одном ключе. Им очень легко адаптироваться, когда они собираются вместе. У нас же одни экспромты».

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Но в чём была причина политического решения? Возможно, в том, что Козлов уже не раз отказывал сборной — после КМ-1996 он так больше за сборную не сыграл ни разу, уже даже при Вячеславе Быкове. Возможно, в ФХР решили так «наказать» форварда или вообще на него не рассчитывали.

Сергей Брылин

После того как «незаметный герой» (это не штамп, а титул, которым наградили Брылина одноклубники) не поехал в Солт-Лейк, его отбрили и от Кубка мира по непонятным причинам: Зинэтула Билялетдинов заявил, что центрфорвардов в команде достаточно, только русский форвард на тот момент уже достаточно давно действовал на фланге рядом с лидерами команды.

В 2002-м Брылин был первым запасным, но в последний момент вместо него поехал молодой Павел Дацюк. Перед Турином Крикунов объяснял: «Расхождений практически не было — кроме одной-двух кандидатур. В частности, Брылина. Но если бы он согласился быть в резерве, мы бы его пригласили. Однако запасным он быть не хочет».

Лучшие бомбардиры Суперлиги

Уже на самой Олимпиаде на сборную посыпались травмы — после матча со шведами выбыл Александр Фролов, а уже после четвертьфинала — основной игрок меньшинства Александр Королюк. Заявка на Олимпиаду тогда состояла из 23 игроков, а не из 25, как сейчас — но запасные добавлялись только в случае травм игроков основного состава.

Запасными сборной России оказались Андрей Таратухин (46-й бомардир Суперлиги, 0 матчей на ОИ и ЧМ) и Иван Непряев (51-й бомбардир Суперлиги, один ЧМ до этого). В четвертьфинале идиотский штраф получил ещё и Малкин — мало того, что в полуфинале сборная играла в 11 форвардов, так ведь двое из них почти не имели опыта игры на таком уровне.

Тогда журналисты очень удивлялись крену той сборной в сторону игроков «Динамо» и «Локомотива», объясняя его просто: первым клубом руководил главный тренер сборной, вторым — его помощник Владимир Юрзинов-старший. На Игры поехал тот же Максим Сушинский, который как раз сменил «Авангард» на «Динамо». Два запасных, присоединившихся по ходу турнира, представляли «Локомотив», который тренировался в полюбившейся Юрзинову Швейцарии. Таратухин и Непряев после минуты славы в Турине проведут на двоих один турнир за сборную (ЧМ-2007 у второго).

Андрей Таратухин Фото: Elsa/Getty Images

Не поехал в ту сборную Алексей Морозов — лучший бомбардир Суперлиги запасным быть не захотел, обиделся на федерацию и не поехал на постолимпийский ЧМ. Сложно сказать, помог бы Морозов той команде — но в двух медальных матчах нижние звенья той команды создать ничего не смогли. Впрочем, энхаэловские тройки тоже — и после вылета Крикунов рассуждал о том, что игроков из двух лиг надо было брать в Турин поровну. Энхаэловцы обиделись и постолимпийский ЧМ массово бойкотировали — приехал только Овечкин. Впрочем, это был чуть ли не последний на данный момент турнир с массовыми отказами игроков.