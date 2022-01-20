В сборной с Толчинским свели счёты? Такие вещи недопустимы накануне Олимпиады

Кажется, Игорь Есмантович до сих пор обижен на нападающего «Авангарда». Но разве из-за этого Россия должна лишаться сильного хоккеиста?

Одним из сюрпризов расширенного состава хоккейной сборной России на Олимпиаду стало отсутствие в нём нападающего «Авангарда» и MVP золотого для «ястребов» плей-офф Сергея Толчинского.

Толчинский – не хуже доброй половины нападающих, которые сейчас сидят на предолимпийском сборе в Новогорске. Например, бомбардирская статистика «ястреба» (27 очков, 5 шайб, 22 передачи) – лучше, чем у Слепышева, Каюмова, Марченко, Галимова или Воронкова. А если брать такой показатель, как очки за игру, то результативность Толчинского вообще на элитном уровне. Ведь свои 27 баллов он выбил всего за 30 матчей, поскольку много пропустил из-за травмы.

Международный опыт тоже есть, и немалый. На юниорских ЧМ он 7 шайб в свое время забил. Да и на взрослом ЧМ был далеко не худшим – 5 очков, 3 шайбы. Вспомните шедевральную передачу с пятой точки сидя в матче со Швейцарией. Она стала победной в очень непростой игре.

Но почему же его нет? Причины – близко не игровые. В хоккейном мире всё объясняют личной неприязнью, которую испытывает к Толчинскому президент ЦСКА Игорь Есмантович.

Про кричалку про коней понятно. История, которая тогда была, не красит обе стороны – Толчинскому нельзя было публично оскорблять соперника на языке подворотни, Есмантович должен был вести себя как взрослый человек. Сам выгнал из ЦСКА, так зачем обижаешься и говоришь, что у хоккеиста гнилое нутро?

Ну повоевали, повеселили всех – и ладно. По-хорошему, давно пора забыть и проехать. Так нет же. Мстительность тут какая-то сицилийская просто, вообще непривычная русскому характеру. Со времён финала-2021 прошло почти 9 месяцев. Но…

После Нового года ЦСКА с «Авангардом» играли уже в Москве. Есмантовича зацепило празднование гола Толчинским. По слухам, в лигу поступали звонки с требованиями наказать и настаивали на вариантах как минимум со штрафом, а то и с дисквалификацией.

Хотя Толчинский сам вообще не хотел трогать оппонента из ВИП-ложи. Он реагировал на хамскую акцию фанатов, перевернувших его майки и сделавших фото на фоне радуги — символа ЛГБТ-движения.

Вот только, судя по жёсткости реакции, вопрос: фанаты сами додумались или кто-то очень изобретательный и мстительный приказал им спровоцировать Толчинского, чтобы был повод лоббировать наказание игрока?

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Сейчас у штаба сборной могут возникнуть проблемы с новыми заболевшими. Омикрон – зараза крайне пронырливая. И, не исключено, могут появиться новые положительные тесты на ковид. Вот тут-то и настанет момент истины. Или, если хотите, проверка на профпригодность – для лиц, принимающих решения в штабе сборной. Либо они проявят настоящую объективность (которая вообще-то и подразумевается, когда речь об Олимпиаде) – и позовут Толчинского. Либо мы поймём, что слухи оказались правдой и теневым генменеджером, имеющим монопольное право на принятие всех решений в сегодняшней сборной России, действительно является Есмантович.

Фото: photo.khl.ru

Клубные обиды надо забывать, когда речь идёт о главной команде страны. Есть много примеров, когда штаб сборной был выше любой злопамятности и не мстил игрокам по мелочи.

Например, Зинэтула Билялетдинов возглавил сборную России летом 2011-го. Весной того же года его «Ак Барс» был образцово-показательно деклассирован уфимским «Салаватом», серия второго раунда плей-офф была проиграна казанцами 1-4. Кстати, это была первая серия плей-офф КХЛ, которую проиграл Билялетдинов (до того, в 2009-м и 2010-м он побеждал в Кубке Гагарина).

Но тем не менее тренер никому из уфимцев не мстил. Сразу же, на самый первый турнир, осенний Кубок Карьяла, он не только вызвал главную звезду «Салавата» — Радулова – но ещё и поставил игрока в первое звено, строил вокруг него команду. Хотя именно Радулов в Казани тогда забил в пятом матче победную шайбу, и тот гол стал решающим в серии – победив 1:0, «Салават» вышел в финал Востока, отправив «Ак Барс» в отпуск. И тогда сборная выиграла. И на финском этапе Евротура, и потом на ЧМ-2012. То есть объективное отношение к игрокам обернулось плюсами.

Фото: photo.khl.ru

Ещё один пример — штаб Олега Знарка и Андрея Сафронова. Дуэт главного тренера и генменеджера взял два Кубка Гагарина подряд, а затем сенсационно и очень болезненно уступил «Локомотиву» в первом раунде плей-офф-2014. Вспомните, как образцово-показательно ярославцы сокрушили динамовцев в седьмом матче на глазах московских трибун со счётом 5:1. Это было тем обиднее, что у «Динамо»-то по факту играла та самая дважды золотая команда, а «Локомотив» с огромным трудом пролез в плей-офф.

Но, перейдя в сборную, Сафронов и Знарок не стали мстить звёздам соперника, а наоборот, вызывали лидеров ярославцев в национальную команду. В золотом Минске дали раскрыться и Плотникову (лучший турнир в жизни, первое звено с Тихоновым и Овечкиным), и Яковлеву, показавшему себя лидером льда и раздевалки, надёжным защитником, который потом надолго закрепился в сборной.

Так что нынешние разборки Есмантовича с Толчинским (если они, конечно, действительно есть) — это натуральный детский сад. И таким вещам уж точно не должно быть место в сборной России накануне Олимпиады.