Фёдоров просил баснословные деньги в НХЛ. Он чудом попал на ОИ-1998

В преддверии Олимпиады 2022 года в Пекине мы продолжаем серию исторических текстов, посвящённых прошлым Играм. На этот раз вспомним 1998 год и хоккейный турнир в Нагано. А если быть более точными, то остановимся на конкретном хоккеисте: нынешнем тренере российской сборной и одном из лучших центральных нападающих в истории хоккея Сергее Фёдорове.

Сборная России, ведомая мэтром отечественного тренерского цеха Владимиром Юрзиновым, позволила чехам выиграть первое в своей истории олимпийское золото. Вратарь Доминик Гашек стоял на голове, так и не позволив нашей команде распечатать свои ворота.

Условия проживания в Японии тогда были далеки от идеала. Хоккеисты сборной России жили по семь человек в номере, что для долларовых миллионеров, мягко говоря, в диковинку. Но выбирать не приходится, ведь каждый бился за страну, а бытовые условия отходили на второй план даже для таких звёзд, как братья Буре, Фёдоров, Яшин, Жамнов и Каменский.

Фёдоров и вовсе оказался в незавидном положении. Его «Детройт» в блестящем стиле выиграл Кубок Стэнли в 1997 году, а российский форвард «Красных крыльев» затеял долгие и мучительные переговоры с руководством о новом контракте. Конечно, Сергей имел права просить много и по делу выбивал для себя баснословные деньги, но менеджмент «Ред Уингз» хотел поумерить аппетиты своей звезды.

В результате достичь компромисса и ударить по рукам до февраля (а значит, до старта Олимпиады) сторонам так и не удалось, что не могло радовать ни самого игрока, ни тренерский штаб российской команды.

Что такое ехать на Олимпиаду без контракта, прекрасно понимает каждый хоккейный человек. Огромный риск, который берёт на себя хоккеист, может сыграть злую шутку, а может и быть оправданным.

Изначально Фёдорова думали брать в сборную в качестве запасного игрока и после договорённости с «Детройтом», но затем случилась форс-мажорная ситуация. Травму получил один из ключевых нападающих россиян Алексей Ковалёв, в результате чего тогдашнему президенту ФХР Александру Стеблину пришлось лично уговаривать Фёдорова лететь в Японию.

«Олимпиада – это тяжело. Деревня и еда там мне никогда не нравились. Конечно, есть сожаление, что мы ничего не показали в Ванкувере. В Солт-Лейк-Сити мы выступили достойно, в Нагано – достойно. Но могли лучше, как говорится.

Олимпиада – это тяжёлый турнир для ребят из НХЛ, я прошёл через это на своей шкуре. Особенно когда тебе приходится куда-то долго лететь, за пару недель перестраиваться сначала туда, потом обратно. Это адаптация ко времени, а именно биологические часы, тело, разум, здоровье, энергия. К этому я серьёзно отношусь. Но опять же – все в одинаковых условиях, – вспоминал Фёдоров о своих поездках на Игры в интервью «РИА Новости Спорт».

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В итоге Фёдоров полетел в 1998 году в Нагано без игровой практики (по сути, произошло чудо), хотя лёгким характером и быстрыми решениями этот спортсмен никогда не отличался. Скорее, наоборот. Порой Фёдорова приходилось буквально упрашивать, но Сергей всегда полностью выкладывался за сборную. Полезность и профессионализм этого форварда сложно переоценить.

Не будем лукавить и справедливо заметим, что главной звездой той сборной всё же был Павел Буре, от чьей игры хватались за голову даже болельщики других команд. Не просто так Русская ракета с девятью заброшенными шайбами стал лучшим снайпером турнира.

В свою очередь, Фёдоров разделил второе место в списке бомбардиров сборной России с Алексеем Яшиным. И уж точно не портил погоды в игре и тактических схемах тренерского штаба Юрзинова. Логично, что вскоре Сергей Фёдоров договорился с «Детройтом» и подписал с американской командой долгосрочный и дорогой контракт.