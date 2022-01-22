Нереально! Капризов выдал суперпас между ног за спину, побив достижения русских легенд НХЛ

У звезды «Миннесоты» 97 очков в 90 матчах – из наших лучше за океаном стартовали только Жамнов, Малкин и Овечкин.

Помните, Кирилла Капризова поругивали за то, что он неважно играет? Это было в начале сезона, когда он не забивал, набирал мало очков и не показывал нужного взаимодействия с партнёрами? Это было в начале этого сезона, а кажется, что в прошлой жизни.

Нынешний Капризов великолепно сыгрался с Райаном Хартманом (и с Цукарелло, но с ним он сыгрался давно), является лучшим бомбардиром «Миннесоты», входит в топ-10 сезона НХЛ по очкам и в топ-5 – по показателю полезности среди нападающих. Всё встало на свои места, и россиянин в полной мере отрабатывает свой большой контракт.

Сегодня его «Миннесота» в гостях играла с «Чикаго», и уже в первом периоде стало ясно, что «дикари» чувствуют себя отлично и готовы стирать оппонента в порошок. Уже на третьей минуте Маркус Фолиньо открыл счёт, замкнув передачу на пятачок от Калена Эддисона.

В этом эпизоде Капризов заработал первый «плюсик», а уже через 69 секунд выдал невероятную передачу на Хартмана. Сначала выгрыз шайбу у Дебринкэта и Маккейба, бросил сам, но Флёри справился. Кирилл не выключился из игры, увёл шайбу из-под носа Джонатана Тэйвза, пошёл танком на пятачок, переключил на себя внимание Флёри и выдал гениальный пас между ног за спину мимо двух защитников. Нереально! Хартману оставалось только попасть в полностью пустые ворота!

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«Как же круто наблюдать за игрой Капризова!», — восхитился обладатель Кубка Стэнли Майк Рапп.

«При условии, что Капризов останется в Центральном дивизионе, он будет проблемой на долгие годы», — заключил «твиттер» Second City Hockey – блога, посвящённому «Чикаго».

«После такой передачи Хартман должен купить Капризову хороший ужин со стейком», — пошутил обозреватель Дэйн Мизутани.

Ну а мы отметим, что россиянин повторил личный рекорд по продолжительности результативной серии, установленный в этом сезоне. В последних семи матчах на его счету 14 (6+8) очков при показателе полезности «+9».

Под занавес периода Капризов помог Хартману оформить дубль, а сам с помощью этой передачи установил очередное историческое достижение. Он вышел на четвёртое место среди российских игроков по количеству очков в первых 90 матчах в карьере, обойдя русских легенд НХЛ Павла Буре и Сергея Макарова.

В 90 матчах на счету Капризова 97 очков, лучше в НХЛ стартовали только Алексей Жамнов (98), Евгений Малкин (102) и Александр Овечкин (116)!

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Незадолго до этого «Чикаго» пытался завести себя сразу двумя драками – сразу после вбрасывания в кулачном бою схлестнулись Стиллман с Дюхаймом и Энтвистл с Дьюаром. «Блэкхоукс» это не помогло – гол Хартмана немного остудил их пыл, а во втором периоде «Миннесота» продолжила растерзание соперника. Эддисон зарядил от синей линии и завершил матч для Марка-Андре Флёри – того сменил в воротах Кевин Ланкинен, но и он недолго оставался сухим. Дюхайм довёл счёт до 5:0. Результат матча был уже обеспечен, в третьем периоде «Миннесоте» оставалось только помочь Каапо Кякхёнену оформить свой первый «сухарь» в сезоне, но его испортил Дилан Строум, забивший гол престижа.

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Тем не менее, первая встреча в карьере Капризова с «Чикаго» получилась удачной. Следующая – уже завтра на домашней арене «Миннесоты». Ждём новых свершений от Кирилла, скоро у него первый юбилей – 100 очков в НХЛ.