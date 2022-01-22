«Для меня загадка, почему перестал играть в «Далласе». Это тянется уже не первый сезон»

Осенью 2020 года российский голкипер Антон Худобин стал одним из главных героев Кубка Стэнли для «Далласа», дотащив «звёзд» до финала. К сожалению, после него дела у Антона идут не так хорошо – в предыдущем сезоне его команда не попала в плей-офф, а в этом он потерял место в основе и даже был выставлен на драфт отказов, после чего на время спустился в АХЛ. В эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» опытный вратарь рассказал, как отнёсся к решению руководства вывести его из состава, назвал пятёрку лучших действующих российских голкиперов и показал архивное видео со своим голом на ЮЧМ-2004, который невозможно найти в интернете.

«Странно, что спустя такое время снова оказался в АХЛ»

— Как отметили новогодние праздники?

— Не отмечал. В это время я был в фарм-клубе. И 31 декабря, и 1 января у меня были тренировки.



— Сейчас вы находитесь в «такси»-составе. Расскажите, как это выглядит со стороны игрока.

— Я нахожусь с «Далласом», выхожу на тренировки, всё как обычно. Это формальность, чтобы было место под потолком для других игроков. Сегодня буду присутствовать на матче с «Баффало» (разговор состоялся за несколько часов до игры, в которой «Старз» одержали победу со счётом 5:4. – Прим. «Чемпионата»).



— Что лучше – играть в АХЛ или сидеть в «такси»?

— И то и другое не очень. Лучше играть там, где хочется, то есть в главной команде. Я съездил в фарм-клуб, сыграл там четыре матча, это тоже идёт на пользу – есть игровая практика, чувствуешь игру. Но в 35 лет многому научиться там уже нельзя.

— Когда и как узнали о намерении «Далласа» выставить вас на драфт отказов? Как восприняли это?

— После тренировки ко мне подошёл генеральный менеджер, сказал об этом: «Если тебя кто-то заберёт, то желаем удачи, если нет, то поедешь в АХЛ. Потренируешься, сыграешь там. Не думаем, что это будет надолго». В принципе, так и оказалось, всего две недели там был. Воспринял с достоинством.

— Была ли при этом нервозность из-за возможного переезда?

— У меня такое уже не первый раз, поэтому было 50/50. Не думал ни о чём, приехал домой, полежал, подумал, собрал кое-какие вещи. Потому что если кто-то заберёт, то сразу надо улетать. Больше никаких мыслей не было, сидел и ждал, как будет.

— АХЛ – не то место, куда приятно возвращаться? Особенно после долгого времени в НХЛ.

— Странно, что спустя такое время произошла такая ситуация. В прошлом сезоне было всего 56 игр. Не считаю, что это был полный сезон. Поэтому это странновато.

«Опоздал на тренировку — моя вина. Но на первый раз можно было войти в положение»

— Осенью 2020 года был успешный отрезок и для «Далласа», и для вас в том числе: вы отлично провели плей-офф и подписали новый контракт. С какими мыслями входили в сезон-2020/2021?

— Нужно было подготовиться, всё было скомкано. Начался ковид, я переболел. Затем были проблемы с визой, долго не мог её получить. Пришлось едва ли не до посла дозваниваться, чтобы мне отправили паспорт и я не терял дни, потому что нужно было сидеть на карантине по приезде в Даллас. Готовился так же, как и обычно, но сначала у меня была травма, после которой мне сделали операцию. Я восстанавливался после неё, у меня образовалось много жидкости, поэтому процесс затянулся.

Возможно, сказались перелёты, потому что я сразу после операции полетел домой. Затем ковид, обратный перелёт, отмена игр в начале сезона. У нас был нестандартный формат – играли по два матча, сидели в «пузырях» и ездили только по своему дивизиону. Но, исходя из того, какой сейчас мир, к этому приспосабливаешься. Надоело, конечно, это всё, но приспосабливаешься.

— Как команда реагировала на трудности прошлого сезона в раздевалке?

— В раздевалке была напряжённая обстановка, все ожидали чего-то другого. Не такой уж сильно провальный у нас был сезон, как у некоторых команд, которые выходят в финал Кубка Стэнли и проигрывают. Всё было совсем по-другому – мы чаще играли с «Тампой», «Флоридой», «Каролиной». А так с ними всего два раза в год играем. Многие в «Далласе» были недовольны ситуацией, в том числе и мы, игроки. Нам не хватило всего четырёх очков, чтобы выйти в плей-офф.

— По ходу того сезона с вами произошла неприятная ситуация – вы опоздали на тренировку, за что вас отстранили от матча. Насколько это считается серьёзным проступком? Были ли какие-то санкции, помимо отстранения?

— Конечно, со стороны спортсмена неправильно опаздывать, но бывают же какие-то жизненные ситуации, всякое может случиться. Думаю, можно войти в положение хотя бы на первый раз, потому что с первого раза всё покатилось не так, как должно было. Не снимаю с себя ответственности. Да, конечно, я опоздал, это моя вина. Меня наказали, и мы пошли дальше.

«Почему перестал играть? Для меня это загадка»

— К началу этого сезона в «Далласе» собралась сильная вратарская бригада – в компанию к вам, Бену Бишопу и Джейку Эттингеру добавился Брэйден Холтби. Как относитесь к такой конкуренции? Не было ли мыслей, что вам подыскивают замену?

— Таких мыслей не было. Я не в том возрасте, чтобы об этом думать. О подписании Холтби лучше спрашивать не у меня, а у генерального менеджера. Всегда говорю: здоровая конкуренция — это всегда замечательно. Мне поступало много звонков и сообщений, спрашивали, зачем и почему подписали. Но я не знаю и не думаю об этом. Отвечаю за свою игру и за самого себя.

— В одном из интервью вы говорили, что в НХЛ играет тот вратарь, который зарабатывает больше. Если не считать травмированного и завершившего карьеру Бишопа, то в этом сезоне самая большая зарплата среди голкиперов «Далласа» именно у вас. Почему этот принцип здесь не сработал?

— Для меня это загадка.

— Какие отношения у вас с Бишопом?

— Я всегда в хороших отношениях со всеми партнёрами по команде. Так было и с Кэмом Уордом, и с Тимом Томасом, и с Тууккой Раском. С Беном то же самое. Мы виделись позавчера, он приходил на раскатку перед домашней игрой. Посмеялись, поболтали с ним, всё хорошо. Спросил у него, как он себя чувствует. Всё-таки такой поворот в его карьере.

Я даже сам об этом думал, ведь когда-то всё равно придётся заканчивать с хоккеем. Он готовился 14 месяцев, пытался восстановиться после травмы и хотел вернуться в хоккей. Но его тело сказало: «Извини, дружище, я уже не могу». Бен сказал, что пока не может до конца это принять, переварить у себя в голове. Прошёл всего месяц.

— Поддерживал ли он вас, когда у вас не шла игра?

— Мы всегда друг друга поддерживали. Даже в той ситуации, в которой я нахожусь, он отреагировал теми же словами, что сказал и я – это загадка, непонятно, почему так произошло. Но это тянется уже не первый сезон. Не в моей компетенции говорить, отчего это, зачем и почему. Как есть, так есть. А так говорит: «Держись, работай, у тебя всё получится и будет хорошо».

Фото: Joe Puetz/Getty Images

— Связывались ли с Тууккой Раском после его возвращения в «Бостон»?

— Мы с ним виделись, когда «Даллас» играл в Бостоне, там разговаривали. Он подъезжал ко мне в гостиницу, мы с ним посидели. У нас как раз в тот день игра была. Я приехал с раскатки, поел, и он приехал. Выпили с ним по чашке кофе, он мне рассказал, как восстанавливается после травмы. А в последние месяца два не общались.

«Если кто-то захочет тебя убрать, то неважно, хорошо ты играешь или нет»

— Когда пошли первые слухи о вашем обмене из «Далласа», давило ли это? Отвлекало от тренировочного процесса?

— Абсолютно нет. Когда слухи пошли, я сам понимал, как, что, зачем и почему. Говорил агенту: «Давай будем что-то делать, что-то решать». Я к этому абсолютно готов, всё прекрасно понимал. Но не удивлюсь, если останусь в «Далласе». Это бизнес.

— На днях ваш агент стал генеральным менеджером «Монреаля». Уже можно делать ставки на ваш переход в состав «Канадиенс»?

— Конечно, нет. Глупо будет думать, что все его клиенты сразу перейдут в «Монреаль». К тому же он сейчас не агент, потому что нельзя совмещать должность генменеджера с агентской деятельностью. А насчёт того, что такой вариант возможен… В лиге 32 команды, и я могу оказаться в любой из них. «Монреаль» не исключение. И не потому, что мой бывший агент стал там генеральным менеджером (смеётся).

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— Вам уже 35 лет, ваш контракт с «Далласом» рассчитан до конца следующего сезона. Можно ли сказать, что финал Кубка Стэнли с «Тампой» стал пиком вашей карьеры, или же ещё чувствуете, что можете побороться за трофей?

— Порох в пороховницах, слава богу, ещё есть. Всегда говорю так: нужно быть в нужное время в нужном месте. И в своей тарелке. Если тебя кто-то захочет убрать, то неважно, хорошо ты играешь или нет. Силы есть, тело ещё работает. А дальше посмотрим. Как богу будет угодно. О том, что будет по окончании нынешнего контракта, не думаю. Нужно сначала его отработать.

— Нынешний сезон непросто складывается для Александра Радулова. Как он проходит через это?

— Каждый атлет во время спадов переживает. Он работает, старается, так же, как и любой другой игрок. Продолжает работать на позитиве, это самое главное. Ну и хорошо, что нас в «Далласе» трое русских, мы все друг друга поддерживаем. Да и не только русские, все в команде поддерживаем, потому что делаем одно общее дело. На русском языке иногда можно высказать больше вещей, чем на английском.

— В этом сезоне все восхищаются формой 36-летнего Александра Овечкина. Но у вас в команде есть Джо Павелски. Ему 37, а он находится в какой-то невероятной форме. Как ему это удаётся?

— Наверное, это уникальные люди. От бога есть хорошее здоровье, талант, который они до сих пор поддерживают. Они следят за собой, знают, как правильно питаться и что делать, чтобы тело отзывалось в нужное время в нужном месте. Таких случаев немного.

«Надеюсь, что сборная России добьётся золота на Олимпиаде»»

— Следите за перипетиями с Олимпиадой?

— Наверное, тут даже ленивый будет об этом знать (смеётся). Слежу, знаю, какой для игроков НХЛ сделали, грубо говоря, закон. Видел расширенный состав сборной России.

— Чего, на ваш взгляд, может добиться этот состав?

— Не люблю делать предсказания. Надеюсь, что Россия снова выиграет золото. Буду только рад тому, что они вновь привезут золото на родину, народ порадуется за них. Уверен, что за них будут болеть. Надеюсь, что наша сборная добьётся только золота. Что касается прогнозов, то это не в моей компетенции (смеётся).

— Как относитесь к слухам о возможном проведении хоккейного олимпийского турнира летом?

— Давайте порассуждаем. Как можно перенести олимпийский турнир на лето? Как это будет выглядеть? Ребята будут играть в межсезонье, то есть все 12 месяцев в году? А восстанавливаться когда? Не знаю, как это всё выглядит, разговоров много. Но мне кажется, что это бредовая идея.

— Если бы НХЛ поехала на Олимпиаду, у России был бы очень мощный вратарский корпус. Кого считаете лучшим из российских голкиперов?

— Думаю, ни для кого не секрет, что Андрей Василевский сейчас является одним из лучших вратарей в мире. Это российский вратарь номер один.

— А кого назовёте в топ-3?

— Василевский. Наверное, Шестёркин. О топ-3 трудно говорить, на данный момент Бобровский, Сорокин и Варламов одинаково подходят.



— Успеваете ли следить за КХЛ?

— Нет, особо не слежу. Знаю, что сейчас карантин. С ребятами некоторыми созваниваюсь. Знаю, что «Магнитка» идёт на первом месте (по потерянным очкам. – Прим. «Чемпионата»). А так пристально не слежу.



— Планы вернуться в Магнитогорск и закончить карьеру там ещё есть?

— Мы обсуждали эти планы ещё с ребятами, когда все разъехались по разным городам и странам. Почему бы и нет? Считаю, что будет здорово собраться всем ребятам в Магнитогорске, сыграть сезон перед завершением карьеры, выиграть кубок и пойти на пенсию.

Худобин в «Магнитке» Фото: photo.khl.ru

«Никогда не ставлю себе цель забить. После одного случая решил не экспериментировать»

— Обращаете ли внимание на музыку, которая играет во время голов на аренах?

— Иногда подмечаю что-то, что мне нравится. В основном многого не слышишь, потому что голова думает о процессе подготовки к игре. В рекламных перерывах можно на 30 секунд перевести свою голову в шоубиз, а потом всё равно переключаешься на хоккей.

— Вы уже давно получили прозвище Добби, а «Гарри Поттера» так до сих пор и не посмотрели?

— Нет. Не то чтобы мне не нравится, но мистические фильмы я не особо люблю. Допустим, вчера я посмотрел «Небо». Российский фильм, основанный на реальных событиях. О том, как спасали наших лётчиков в Сирии. Скажу честно, не мог сдержать слёз. Понимал, что это всё актёры, но это же реальная ситуация. Такие фильмы меня очень сильно берут за душу. А насчёт «Гарри Поттера» — не было настроения его смотреть, да и сейчас не появилось.

— В 2020 году вы с игроками «Далласа» ходили на американский футбол.

— Да, нас тогда поздравляли после приезда из Эдмонтона. Пригласили на стадион, объявили, что на арене присутствуют игроки «Даллас Старз», которые только что вернулись из Эдмонтона. Поздравили с серьёзным достижением, чемпионством в конференции. Недавно тоже была игра, некоторые ребята ходили на стадион. К сожалению, «Ковбойз» проиграли.

— Вам нравится этот вид спорта?

— Я его с бо́льшим удовольствием посмотрю по телевизору, чем вживую. Очень много остановок, перерывов. Сыграют один розыгрыш, а потом долго обсуждают следующий. Очень нравится вживую смотреть баскетбол, это увлекательно и интересно. Бейсбол практически не смотрю, даже правила не знаю.

На баскетболе был в Далласе, Бостоне и Хьюстоне. В Далласе трудно ходить, потому что мы делим одну арену с «Маверикс». Расписание складывается так, что, когда мы на выезде, они дома. Когда мы дома – они на выезде. Редко так получается, что и мы, и они дома. Но когда так получается, то хожу.

— В 2004 году на ЮЧМ вы забили гол, который невозможно найти в интернете.

— У меня есть видео, папа сделал, смотрел недавно. Тренер вратарей в «Бостоне» не верил, что я забил (смеётся). Я приехал домой, папа нашёл запись, потом я записал себе на телефон и отправил видео.

— Голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин рассказывал о своём намерении забросить шайбу в матче НХЛ. Есть ли такая цель у вас или же ваши снайперские подвиги уже позади?

— Никогда не ставлю себе такую задачу. У меня были шансы – когда я играл и в Канаде в юниорке, и в фарм-клубе в начале карьеры в Америке. Тогда в штангу попал, правда. На уровне НХЛ у меня был один шанс. Мы играли в Филадельфии. Это была заключительная игра сезона, она уже ничего не значила. Мы выигрывали 4:3 или 5:4, если я не ошибаюсь. Я попытался бросить, но шайба киксанула, и потом нам забили в формате «шесть на пять» (речь идёт о матче «Филадельфия» — «Каролина» (5:6 Б) 13 апреля 2014 года. – Прим. «Чемпионата»). После этого я решил больше не экспериментировать.