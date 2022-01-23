Овечкин! Положил дубль за 8 минут, забил гол-невидимку и спас свой клуб от позора

Ови не позволил «Вашингтону» проиграть дома аутсайдеру НХЛ, а в овертайме у «Кэпиталз» нашёлся другой герой.

После обидного поражения в Бостоне, ставшего следствием глупейшего удаления на последних минутах, «Вашингтон» вернулся в столицу США, чтобы провести игру с «Оттавой».

Казалось бы, «сенаторы» — оптимальный соперник, чтобы оттянуться на нём за неудачи в прошлых матчах. Команда Ди Джея Смита ползёт на предпоследнем месте Восточной конференции, опережая только совсем уж безнадёжный в этом сезоне «Монреаль». При этом у «Оттавы» много матчей в запасе по сравнению с «Баффало», «Нью-Джерси» или «Филадельфией», но нет никакой уверенности, что «Сенаторз» воспользуются этим преимуществом по потерянным очкам.



Словом, «Оттава» выглядела клиентом для Овечкина и Ко, однако реальность, как всегда, отказалась иметь что-то общее с ожиданиями. «Вашингтон» вдруг натолкнулся на плотную, даже непробиваемую оборону и за первые 40 минут игры не смог ни разу пробить Мэтта Мюррея. «Сенаторы» же за это время дважды огорчили Ванечека. Уже на второй минуте матча Тома Шабо броском от синей линии пробил чешского вратаря, а во втором периоде отличился Зак Сэнфорд.

0:2 перед третьим периодом — грустнейшая картина для «Вашингтона». Кто мог спасти «столичных» от позора в такой ситуации? Конечно же, Александр Овечкин. Капитан вышел на заключительный отрезок основного времени с сумасшедшим настроем, забронировал себе место на пятачке и в результате за 8 минут оформил оттуда дубль! Сначала Ови продуктивно поработал на добивании, вчистую выиграв борьбу у защитника.

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А затем выстрелил в касание после передачи Бэкстрема. Судьи не сразу увидели гол, однако повтор развеял все сомнения.

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Овечкин сравнял счёт в этой сложной игре для «Вашингтона», забив свой 28-й и 29-й голы в сезоне. Россиянин догнал Криса Крайдера из «Рейнджерс» в гонке снайперов чемпионата (американец сегодня сделал хет-трик в ворота «Аризоны»), а в соперничестве лучших бомбардиров Овечкин увеличил отрыв от Драйзайтля и Юбердо.

Статистика игроков НХЛ.

Всего в карьере у Овечкина теперь 759 голов — до Ягра, идущего на третьем месте в списке снайперов НХЛ всех времён, остаётся лишь 7 шайб.



Тем временем, почин Овечкина в «Вашингтоне» никто не поддержал — другие игроки «столичных» забивать в этот вечер не торопились. Матч ушёл в овертайм, и только там болельщики увидели, что «Кэпиталз» — это не только Александр Великий. Шикарный победный гол провёл Никлас Бэкстрём, но какую же грубую ошибку допустили перед ним хоккеисты «Оттавы».

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3:2 — «Вашингтон» потихоньку выправляет статистику овертаймов в этом сезоне, одерживает трудную победу и сравнивается с «Питтсбургом» в таблице Столичного дивизиона. Ну а Овечкин продолжает свой фантастический сезон и забивает снова и снова.