Капризов проучил здорового американца. Завалил его, как мешок с картошкой!

А ещё во второй раз в сезоне обновил личный рекорд по длительности результативной серии в НХЛ.

Во второй раз за два дня поклонники НХЛ увидели противостояние соперников из Центрального дивизиона — «Миннесоты» и «Чикаго». Вчерашний матч прошёл на арене «Блэкхоукс» и закончился крупной победой гостей – лучший голкипер прошлого сезона Марк Андре-Флёри получил четыре шайбы в свои ворота, а сменивший его Кевин Ланкинен был пробит ещё один раз, после чего «ястребы» ответили голом Дилана Строума.

Сегодня встреча состоялась уже в Хоккейном штате, и на этот раз Ланкинен появился на льду с первых минут. Отлично проявивший себя днём ранее Каапо Кяхкёнен вновь занял место на последнем рубеже «дикарей», но всего за один период он пропустил больше, чем за весь предыдущий матч.

Игроки «Чикаго» довольно быстро дали понять, что вчерашний результат был лишь неудачным стечением обстоятельств. Потеря Матса Цуккарелло в собственной зоне привела к опасному моменту у ворот Кяхкёнена. С первым броском голкипер «Уайлд» справился, но вторым темпом «ястребы» смогли открыть счёт – Хенрик Боргстрём удачно подправил бросок Эрика Густафссона.

В конце периода обе команды продемонстрировали умение реализовывать большинство. Сперва Алекс Дебринкэт наказал «Уайлд» за игру высоко поднятой клюшкой в исполнении Кирилла Капризова, а за полминуты до сирены Йоэль Эрикссон Эк сократил отставание «дикарей» до минимума после удаления Густафссона.

Во втором периоде игроки «Миннесоты» штурмовали ворота едва ли не из всех возможных позиций, нанеся 20 бросков в створ, но ни у кого не получилось пробить Ланкинена. Это касается и Капризова, вчерашняя магия которого куда-то улетучилась всего сутки спустя.

Однако без очков Кирилл вновь не ушёл. Капитан «Чикаго» Джонатан Тейвз сильно подвёл свою команду, отправившись в штрафной бокс сразу на четыре минуты, и Капризов стал тем, кто восстановил равновесие в матче, воспользовавшись роскошным прострелом Цуккарелло.

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Российский нападающий продлил свою результативную серию – теперь она составляет уже восемь матчей, что является его новым личным рекордом, который обновился во второй раз за нынешний сезон. За это время Капризов набрал 15 очков, забросив восемь шайб и сделав семь голевых передач.

Однако не прошло и двух минут, как «Блэкхоукс» вновь вышли вперёд благодаря дублю Боргстрёма, в суматохе затолкнувшего шайбу в ворота. В попытке отыграться Дин Эвасон заменил вратаря на шестого полевого игрока за три минуты до окончания основного времени. И это сработало – Кевин Фиала сумел перевести игру в овертайм.

Дополнительная пятиминутка началась с обоюдных удалений – Капризов вновь отправился отбывать штраф за игру высоко поднятой клюшкой, который на этот раз был довольно-таки сомнительным, а Патрик Кейн – за подножку. По пути на скамейку провинившихся россиянин успел вступиться за одноклубника, который оказался в окружении двух соперников. Кирилл поехал проучить Сета Джонса и повалил его на лёд, как мешок с картошкой! И это при огромных габаритах американца – 193 см и 93 кг!

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Этот эпизод был последним ярким в игре с участием Капризова – когда казалось, что встреча вот-вот перейдёт в серию послематчевых бросков, Маркус Фолиньо забросил первую в карьере шайбу в овертайме и вырвал победу для «Миннесоты» к огромной радости местных болельщиков.

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4:3 – «Миннесота» выигрывает второй раунд противостояния с «Чикаго» в этом сезоне. Теперь команды смогут отдохнуть друг от друга, но недолго – 3 февраля им снова предстоит сыграть в Иллинойсе.