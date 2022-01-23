Чехия едет на Олимпиаду за медалями, а может — и за золотом. Кого бояться сборной России?

Чуть больше недели назад чешская федерация хоккея презентовала состав национальной сборной на Олимпийские игры в Пекине. Можно ли сказать, что главный тренер Филип Пешан удивил своим выбором? Едва ли. Он взял проверенных бойцов, которые способны навязать борьбу любому сопернику в борьбе за медали, в этом уж сомневаться не приходится.

По сравнению с прошлыми играми в составе произошли значительные изменения. Только семь игроков из нынешнего состава выступали в Корее четыре года назад, а именно: Бартошак, Мозик, Кундратек, Червенка, Коварж, Ржепик и старший из братьев Зогорна – Томаш.

Вратарская бригада будет состоять из трёх кэхаэловцев. Вилл с Грубецом поспорят за звание основного вратаря, а Бартошак, как и на предыдущих играх, побудет в шкуре третьего голкипера — ему не привыкать. Может, и сыграть успеет, при нынешнем раскладе дел с «омикроном» можно ожидать чего угодно. Назвать голкиперов чехов сильной стороной команды, пожалуй, сложно. Что Вилл, что Грубец проводят средние сезоны, что прямо пропорционально их потенциалу. Играют стабильно, но вряд ли найдутся люди, которые включат их в топ-5 голкиперов КХЛ. Оба в этом сезоне имеют 92 процента отражённых бросков. Неплохая статистика, но в их случае нужно отталкиваться от клубов, которые они представляют, а именно от «Трактора» и «Авангарда», где линия защиты точно сильнее, чем у чешской сборной.

Шимон Грубец Фото: РИА Новости

Расклад дел в чешской сборной таков, что нижнекамские «братья-близнецы» Клок-Кнот будут чуть ли не лидерами в обороне команды. Для «Нефтехимика», на чей бюджет в разрезе КХЛ без слёз не взглянешь, это неплохие игроки, но у чехов-то задачи, думаю, куда амбициознее, чем у команды Олега Леонтьева. Мозик и Шулак представляют «Адмирал», где к ним тоже есть определённые вопросы. Этих хоккеистов брали на роль лидеров, чтобы они стали оплотом обороны дальневосточного клуба, но пока существенной разницы в классе они не делают. Возможно, в сборной они чудесным образом преобразятся, но веры в это, на самом деле, не так много. Томаш Кундратек неплохо выглядит в местном чемпионате, но когда хорошая игра в чешской Экстралиге была гарантом достойного выступления за её пределами? Чешская защита явно не будет славиться индивидуальными способностями хоккеистов, но ведь все мы знаем, как чешские специалисты могут в кратчайшие сроки выстроить оборонительную систему, в которую вообще не будет закладываться право на ошибку. Тренерский прагматизм и исполнительность игроков могут помочь сборной Чехии в ликвидировании должного отсутствия мастерства в оборонительных тылах команды.

Сборная Чехии по хоккею на Кубке Первого канала Фото: РИА Новости

Самая сильная линия, конечно, атакующая. Но это вовсе не означает, что именно на неё будет делаться особый акцент в игре чешской дружины. Тут в первую очередь стоит обратить внимание на челябинскую связку Гика — Седлак. Парни являются флагманами не только «Трактора», но и всей КХЛ. Наверняка станут прочными игроками топ-6, что вполне логично, учитывая столь успешный сезон этого тандема. 78 набранных очков на двоих и непосильный вклад в 1-е место «Трактора» на Востоке. Неплохой бэкграунд, не правда ли?

Давид Крейчи и Михал Фролик как одни из самых опытных игроков из ростера Филипа Пешана должны будут заняться установкой микроклимата в команде, который особенно важен на таких коротких турнирах, как Олимпиада. Крейчи сейчас трудится в родном чемпионате, идя по статистике очко за игру, а Фролик высадился в Швейцарии, где вполне себя неплохо чувствует, 14 очков в 17 играх за «Лозанну». Ржепик и братья Зогорна давно уже являются стабильными «солдатами» сборной, когда приходится объявлять состав на очередной Евротур.

С требованиями главного тренера знакомы не понаслышке, так что времени на какую-либо адаптацию им вообще не потребуется. Должны будут закрыть место в нижних звеньях команды. Стоит ещё, конечно, особняком выделить Романа Червенку. Человеку под 40 лет, а он всё ещё в полном порядке. «Топчет» в швейцарском чемпионате, да ещё как! 50 очков в 39 матчах за «Рапперсвиль». Один из самых интеллектуальных игроков в истории КХЛ способен навести шороху на играх в Пекине. Думаю, нашим тренерам стоит уделить отдельное внимание этому персонажу.

Роман Червенка Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

У чехов подобралась интересная, возрастная команда. Одна из самых «старых», но турнир короткий, поэтому средний возраст команды почти в 30 лет не должен стать большой проблемой для чехов. Хоть сами игроки и не называют себя фаворитами турнира, но от этого статуса им никуда не деться. Это, скорее, был такой «месседж» окружающим, чтобы они не создавали иллюзий, дабы снизить градус давления на команду. У чехов действительно неплохие шансы взять олимпийскую медаль в хоккее впервые с 2006 года, а кто знает, может, и вовсе выиграть турнир, чего им не удавалось с такого больного для российского болельщика Нагано-98.

Сборная России сыграет со сборной Чехии 12 февраля. Сложиться может по-всякому, но ждать лёгкой прогулки подопечным Алексея Жамнова точно не стоит.