«Овечкину и Малкину нужно играть до Милана. Надеемся, что у них хватит сил до 2026 года»

Сегодня, 23 января, Федерация хоккея России объявила окончательный состав сборной России по хоккею на Олимпийские игры – 2022 в Пекине, который включил в себя 23 игрока. Главный тренер национальной команды Алексей Жамнов и её генеральный менеджер Илья Ковальчук провели совместную пресс-конференцию, на которой рассказали, как прошла подготовка сборной в Новогорске и прокомментировали итоговый состав.

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«Нам надо создать боевую команду. У всех будет шанс проявить себя»

— Бурдасова нет, Кадейкин и Кузьменко в запасе. Почему такое решение?

Алексей Жамнов: Ставка делается на всех. Вы сами прекрасно понимаете, что в связи с ситуацией всё может произойти в любой момент. Мы рассчитываем на всех 31 человек, которые остались в Новогорске, и будут готовиться к Олимпиаде. Бурдасов? У нас есть ребята, которые рассматриваются в первом-втором звене, а в третьем-четвёртом звене другие задачи. Нам нужно было сохранить баланс. Турнир краткосрочный, мы всё учитывали. Нам нужны были игроки под те схемы, которыми мы будем играть.

Илья Ковальчук: Отвечу насчёт Кузьменко. Сейчас он находится в шестёрке дополнительных игроков. До 8 февраля у нас есть возможность заменить игрока. Окончательный состав будет объявлен 7-8 февраля. У всех будут равные шансы проявить себя. У них есть 17 дней до первой игры. Всё в их руках, ногах и головах.

— Как коронавирус сказался на заявке?

А. Ж.: В этом моменте не очень сильно отразилось. Как дальше будет протекать до 9 числа до первой игры – мы не знаем. Всё будет понятно за 24 часа до первой игры. Давайте дождёмся, будем следить за всеми игроками.

И. К.: Некоторые вещи неэтично выносить из общей кухни, поэтому пусть это останется при нас. Все команды находятся в одинаковом положении – и европейские, и североамериканские, и мы. Ни у кого нет идеального места, где можно скрыться от этой гадости. Мы готовы к этому, каждый день проходим тестирования. Все ребята находятся здесь, живут по одному. Стараемся, чтобы они меньше соприкасались с представителями других видов спорта. Большое спасибо Новогорску, создали очень хорошие условия для работы. Теперь всё зависит от нас. Стараемся чаще мыть руки (смеётся).

— Какие матчи планируются до начала Олимпиады? Только с Латвией 5 февраля?

И. К.: Пока даже по Латвии неизвестно, мы общались с представителями МОК. Так как мы прилетаем 3 февраля, а игра стоит на 5-е, они не требуют, но просят, чтобы первые три дня мы провели как можно в меньшем контакте с другими атлетами. Думаю, вместе с ИИХФ они примут решение. Но в расписании стоит игра с Латвией и две игры в Новогорске – 27-го января и 1 февраля. Сыграем между собой.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Почему в основном составе нет Станислава Галиева?

А. Ж.: Мы его и дальше рассматриваем, в том числе в связке с Шипачёвым. У нас список из 31 хоккеиста. Как дальше будет ситуация с пандемией – непонятно. Кто попадёт в окончательный список – станет известно 8 февраля. У всех шанс одинаковый. Нет никаких привилегий.



— Кто будет капитаном команды, а также кто будет первым номером из вратарей?

А. Ж.: Спросите у Сергея Наумова (тренер вратарей сборной России – Прим. «Чемпионата»). У нас много времени до первой игры, успеем определиться. Эту инициативу доверяем тренеру по вратарям. По капитану, думаю, вместе с игроками решим вопрос на этой неделе.



— Почему нет Толчинского в расширенном составе?

А. Ж.: Нам надо создать боевую команду, и чтобы был баланс. Толчинский играет в первом-втором звене в «Авангарде», мы не видим ему места в первых двух звеньях. Та же ситуация, что и с Бурдасовым. Плюс, скажу честно, не впечатлила игра Толчинского на Кубке Первого канала.

— Игорь Есмантович повлиял на решение?

А. Ж.: Я рад, что у вас в прессе есть такая информация. Я не знаю, кто это запустил в прессу, что у нас в штабе есть Есмантович и он якобы на это влиял. Я даже не слышал этих кричалок. Если вы считаете, что его не взяли из-за этого, то вы ошибаетесь.

И. К.: Кричалки Толчинского слышал, но это не та причина, почему он не поехал на Олимпиаду.

«Каждый день сдаём тесты. Скрыть что-либо невозможно»

— Нет ли у сборной России проблем с возможным карантином?

И. К.: Каждый день проходят тестирования. По правилам МОК мы должны сдать два отрицательных теста – один за 72 часа до матча, другой за 24. Тестирование проходит ежедневно, всё в открытом режиме, скрыть что-либо невозможно.



— Почему не вызвали защитников Рафикова и Алексея Марченко?

А. Ж.: Есть тренеры по защитникам, которые просматривали всех кандидатов. Каждый из вызванных заслужил быть в сборной. Учитывая все нюансы, которые перед ними ставил тренерский штаб. Выбор пал на тех игроков, которые в составе. Должны быть и атакующего плана защитники, и оборонительного. Нам нужны защитники с хорошим катанием и мобильные.

— Как будут выглядеть два первых звена в нападении?

И. К.: У нас есть много игроков, будет большой объём работы на тренировках. Как сказал Алексей Юрьевич, у каждого есть шанс. Будем смотреть, кто в каком состоянии находится. Когда эти звенья появятся, вы узнаете одними из первых.



— Как проходило дистанционное управление командой?

А. Ж.: Когда был на изоляции, то общался с тренерским штабом каждый вечер по видеосвязи, плюс каждую тренировку смотрел по видео. У меня была вся информация, мы с Ильёй Ковальчуком общались по телефону. Моё отсутствие никак не сказалось на рабочем и тренировочном процессе.



— Смогут ли запасные игроки тренироваться отдельно?

И. К.: В прессу протекала информация, что изначально была квота на четырёх дополнительных игроков. Потом после общения МОК и ИИХФ их стало шесть. Плюс мы можем взять двух человек из персонала на всякий случай.

Тренерский штаб, доктора и массажисты будут находиться с командой в олимпийской деревне. Остальные 16 + те шесть ребят будут с нами в гостинице. Это всё будет в большом «пузыре», у них будет аккредитация B. Они будут с нами везде, кроме олимпийской деревни.

«Олимпиада это в первую очередь праздник»

— Волнует ли индивидуальная статистика игроков в КХЛ? В какой хоккей будет играть наша команда?

А. Ж.: Меня интересует выполнение игрового задания и требование тренерского штаба. Создать рабочий коллектив, чтобы все понимали свои задачи и ответственность. Стараемся играть в атакующий хоккей. И создавать плотность на всех участках, бороться за каждую линию.

И. К.: Не поленился, открыл статистику в КХЛ. У нас из десятки лучших трое бомбардиров в сборной, нет только Жафярова и Бурдасова. Остальные – иностранцы. Знаем, что из себя представляют ребята и на что они способны.



— Что за история была с Артёмом Галимовым?

А. Ж.: Он был с командой, просто в последний момент решили всё переиграть и заменить. Это решение было принято только сегодня. Не знаю, откуда вы взяли информацию, что он не хотел приезжать на сбор.

— Будете ли брать запасных тренеров в Пекин?

А. Ж.: У меня уже был положительный тест, теперь отрицательный. Всё нормально, никаких запасных тренеров звать не будем.



— Является ли Олимпиада для вас, как для Кудашова, делом государственной важности?

И. К.: Олимпийские игры в первую очередь праздник. Для каждого спортсмена это мечта детства. Мы не исключение. Это в первую очередь спорт. Хотим порадовать наших болельщиков, журналистов. Сделаем всё по совести, победит сильнейший. Все ребята заряжены, глаза горят, все с огромным желанием тренируются, все рвались в сборную и переживают каждое утро, когда у нас берут тесты.

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«Отбирали кандидатов, которые будут приносить пользу»

— Почему Александр Кадейкин только в запасе? Зато в состав вошёл Кирилл Семёнов, который половину сезона не играл в КХЛ. Просматривали ли вы Николая Голдобина и Никиту Коростелёва?

А. Ж.: Просматривали всех, следили за всеми. Мы следили и отбирали всех кандидатов, которые будут приносить пользу. Всё складывалось из этих нюансов. Нужно собрать правильный большой пазл. Каждого игрока мы рассматриваем. Что будет происходить дальше – будет зависеть от самих игроков.



— Как вам Александр Никишин, он будет помогать в спецбригадах?

А. Ж.: У нас есть намётки по спецбригадам, а дальше посмотрим. Будет он играть или нет – посмотрим. Для меня не секрет, что Никишин прогрессирует. Я его давно знаю по «Спартаку», перспективный парень. Он заслужил место в сборной, для него это первая Олимпиада.



— Как будет происходить взаимодействие вашими советниками Валерием Каменским и Игорем Есмантовичем?

А. Ж.: Мы с ними постоянно на связи. Думаю, что Валерий Каменский полетит с нами в Пекин, а Игорь Есмантович останется здесь, чтобы помогать решать вопросы, которые возникают в России. У нас рабочая группа, мы постоянно общаемся. Многие вопросы решаются по удалёнке.



— Могут ли тренеры детско-юношеских школ после Олимпиады получить буклеты, по которым работает сборная?

И. К.: Почему нет? У нас открытый тренерский штаб, те же Гончар или Малахов с большим удовольствием поделятся опытом и идеями.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Не отдаём предпочтения игрокам СКА или ЦСКА. Смотрим на всех одинаково»

— Кто будет «решалой» в этой команде?

А. Ж.: Я назову всю команду. Хоккей — командный вид спорта. Результат зависит от любого игрока. У нас есть те ребята, которые попали в состав сборной. От каждого будет зависеть результат. Помните, когда на Олимпиаде в Ванкувере Кросби не забросил ни одной шайбы, а забросил только одну в финале?

И. К.: Перед Олимпиадой в Корее мало кто знал Кирилла Капризова за пределами России, после финала о нём узнал весь мир. То же самое можно сказать про Гусева. Для тех молодых ребят, которые сейчас находятся в составе, открываются новые двери. Сделаем всё возможное, чтобы они этими шансами воспользовались.



— Гусев – игрок того же уровня, что четыре года назад?

И. К.: Посмотрим. Он должен доказывать своей игрой, поведением вне льда. Пока к нему претензий нет. Надеюсь, что он покажет молодым ребятам, как добиваться результата.

— Насколько важно присутствие в команде олимпийских чемпионов?

И. К.: Это всегда важно. Опыт – незаменимая вещь. К счастью, у нас есть олимпийские чемпионы, ребята, которые поиграли на многих чемпионатах мира, обладатели Кубка Стэнли. Про тренерский штаб вообще молчу. Опыта хватает. Самое главное – огромное желание. Его видно в глазах ребят, и это очень радует.

— Из СКА всего три хоккеиста. Нынешняя модель Питера не подходит для национальной команды?

А. Ж.: Мы смотрим на всех кандидатов одинаково. Мы просматриваем, как человек играет в клубе, как в сборной. В сборной атмосфера другая. Все нюансы учитывали. Нет такого, что мы отдаём большее предпочтение игроку СКА или ЦСКА. Те, кто у нас в ростере, они больше подходят под нашу систему.

«Ковальчук и Мичков – игроки разного уровня»

— Пообещайте, что не запретите Дмитрию Яшанькину (тренеру по физподготовке. – Прим. «Чемпионата») вести блог в «инстаграме». Вся кухня сборной на виду.

И. К.: А мы ему как раз сказали, чтобы он поменьше отвлекал народ, а то снимает всё подряд (смеётся). У него это получается, но самое главное, что он профессионал и справляется с прямыми обязанностями. Он пытается сделать интересные разминки, придумывает какие-то игры.



— Почему не вызвали Матвея Мичкова?

А. Ж.: Если можно было иметь окончательный список в 30 игроков, у него был бы шанс. Парень талантливый, вся жизнь у него впереди, большое будущее. Надеюсь, он будет прогрессировать. Думаю, сейчас его неправильного было бы вызвать. С этой пандемией… Он был бы на сборах, но сейчас другая ситуация, поэтому было принято решение его не вызывать. Жизнь после Олимпиады будет продолжаться, у него ещё будет шанс выступить на Олимпиаде.



— А вот Илью Ковальчука взяли на Игры в Солт-Лейк-Сити в 18 лет.

А. Ж.: Илья, думаю, игрок другого уровня. Илья Ковальчук уже играл в НХЛ в 18 лет.

И. К.: Желаю Матвею стать лидером СКА. Это очень важно. Знаем, что очень часто в России появляются талантливые ребята. Главное, чтобы он прогрессировал, ставил перед собой большие цели и шёл к ним. Пусть не читает прессу, а если читает, то пусть для него это будет мотивацией. С ним всегда рядом папа, эта поддержка очень важна. Надеюсь, что не раз увидим его в свитере сборной.

— Вы переживаете о своей репутации, если сборная вдруг провалится на Играх? Плюс нет игроков из НХЛ…

— Вы больше за неё переживаете, чем я. А то, что нет НХЛ, – это минус для всего хоккея. Всегда хочется, чтобы на таких соревнованиях играли все сильнейшие. Но золотая медаль Олимпиады остаётся на всю жизнь. Говорить, что у нас будут железобетонные золотые медали – это неправильно. Это спорт. В Пхёнчхане никто не думал, что немцы будут в финале. Всё будет зависеть только от нас самих. Для нас важно защищать честь нашей страны.



— Как отреагировали Овечкин и Малкин на отказ НХЛ участвовать в Олимпиаде?

— Мы постоянно общаемся и с Александром, и с Евгением. Конечно, ребята очень сильно расстроились. Овечкин до последнего предпринимал попытки договориться с владельцем и генеральным «Вашингтона». Раз уж жизнь преподносит такие обстоятельства, значит, им обоим нужно играть до Милана. Будем надеяться, что в 2026 году у них хватит сил, здоровья и мастерства, чтобы оставаться в такой же форме. Я в этом уверен.