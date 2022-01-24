Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Разбор состава сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022, что не так с составом, кого не взяли на Олимпиаду

Хозяева новые, а методы — прежние. Почему состав России на ОИ — торжество личных мотивов
Лев Лукин
Разбор состава сборной России по хоккею на ОИ-2022
Комментарии
Национальная команда остаётся игрушкой, только теперь в других руках.

Сборная России по хоккею назвала состав на Олимпиаду. Совсем скоро наши ребята отправятся в Китай, чтобы попытаться защитить титул чемпионов, и мы, разумеется, будем болеть за них — за всех и каждого. Ведь они будут представлять на Играх всю нашу страну, пусть и выступая без флага и гимна.

Но, обсуждая сборную, невозможно пуститься в крайности и уйти в голый ура-патриотизм. Мол, тупо болеем за наших. Точнее, занимать такую позицию не позволяет профессия. Для журналиста важно подходить критически даже к главной команде страны. И такой взгляд показывает, что при формировании этой сборной России есть очень много странностей. Если они вдруг приведут к тому, что мы снова станем олимпийскими чемпионами, то придётся признать, что сработало некое чутьё руководителей и тренеров. Ведь победителей не судят. Однако прямо сейчас мы ещё ничего не выиграли и кажется, что некоторые решения как раз отдаляют сборную от успеха в Пекине.

Состав России на Олимпиаду — стыдно смотреть. Куча из ЦСКА, нет Кадейкина и Кузьменко Состав России на Олимпиаду — стыдно смотреть. Куча из ЦСКА, нет Кадейкина и Кузьменко

Всё началось с формирования тренерского штаба. Вы же помните эту вакханалию? Борьба за власть в сборной между несколькими «лагерями» стала очевидна, когда на поверхность в роли главного тренера вдруг выплыл Алексей Жамнов, не имеющий практически никакого опыта в этой ипостаси. Позже стало понятно, что назначение Алексея Юрьевича — компромиссный, всех устраивающий вариант. Уважаемый в хоккейной среде человек и, что более важно, крайне лояльный к советам и пожеланиям приближённых. Это стало абсолютно очевидно, когда дело дошло до формирования окончательного состава.

Итак, в борьбе за влияние в сборной России победил «лагерь» ЦСКА. Это привело к тому, что от национальной команды отодвинули бывшего главу штаба и фактического её хозяина Романа Ротенберга.

Но ладно уход Ротенберга — многие восприняли это даже с радостью. Я и сам писал, что высвобождение сборной из рук явно заигравшегося с ней Романа Борисовича — это плюс. Но суть в том, что после свержения Ротенберга сборная не стала свободной. Нет, она просто приобрела других хозяев. Сомневаться в этом не приходится, ведь президент ЦСКА Игорь Есмантович, давно работающий на административной должности в армейском клубе, вдруг стал советником Жамнова. А в тренерский штаб вошёл Сергей Фёдоров — фаворит ветеранов и боссов ЦСКА, который до прошлого лета никогда не тренировал даже детей.

Похоже, на Олимпиаде сборная России будет без тренеров. Надежда только на талант игроков Похоже, на Олимпиаде сборная России будет без тренеров. Надежда только на талант игроков

У новых хозяев сборной принципы работы оказались те же, что и у старых — на первом месте всё та же лояльность к «своим». А ещё — вопиющее преобладание личных интересов над командными. Всё это читается при взгляде на окончательный состав сборной России в Пекин.

В нём аж 7 хоккеистов ЦСКА. Не поспоришь с кандидатурами Федотова, Нестерова и, пожалуй, Григоренко, который в сборной обычно выглядит здорово. Но что делают в основном составе Карнаухов и Андронов? У первого 13 очков в 37 матчах КХЛ, у второго — 8 баллов в 46 играх. Ладно, допустим эти ребята выполняют много полезной черновой работы, но зачем сборной два почти одноплановых чекера? И самое главное — чем Карнаухов и Андронов превосходят Александра Кадейкина? Форвард «Салавата» — лучший российский игрок КХЛ на точке вбрасывания, у него самый высокий показатель полезности среди всех форвардов, вызванных на сборы. Он был одним из лучших в КХЛ на последнем отрезке и может сыграть на разных позициях. Но Кадейкин едет в Пекин лишь запасным, тогда как Андронов и Карнаухов будут регулярно выходить на лёд. Видимо, Александр просто играет в «неправильном» клубе и за него некому замолвить словечко для попадания в состав. По мнению штаба сборной, включившего Кадейкина в запас только после отказа Галимова, нападающий уфимцев сейчас – восьмой центр среди россиян в КХЛ. Это же откровенный плевок в лицо.

Как играют кандидаты в сборную России на Олимпиаду. Главный отрезок перед выбором состава Как играют кандидаты в сборную России на Олимпиаду. Главный отрезок перед выбором состава

Слепышев и Плотников — опытные игроки, давно находящиеся в обойме сборной. Казалось бы, какие вопросы к их вызову на Олимпиаду? Вот только всё познаётся в сравнении. Например, Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко (между прочим, готовая связка для сборной в Пекин) обладают не меньшим опытом и тоже регулярно ездят на разные международные турниры. Но Кузьменко (53 очка в сезоне КХЛ) попал лишь в число запасных, а Бурдасов (42 балла) и вовсе остаётся дома. Зато Слепышев (25 очков) и Плотников (27 очков) в основном составе. Где логика?

При этом СКА в основном составе сборной представляет Марченко — такой же крайний форвард, как и Кузьменко с Бурдасовым. Вызов Кирилла похож на попытку то ли позлить, то ли «потроллить» всё того же Ротенберга, который в петербуржском клубе разными способами вставляет Марченко палки в колёса из-за нежелания того подписывать новый контракт с армейцами.

Лобби ЦСКА в нынешней сборной страшно не только тем, что в национальную команду за уши притягивают «своих». Но ещё и тем, что не прощают прошлых ошибок «чужим». Про Толчинского, который не попал даже в расширенный состав, уже сказано немало. Но, вероятно, и в «прокате» того же Бурдасова мимо Олимпиады есть личный мотив — в ноябре 2018-го Антон публично порадовался уходу из ЦСКА, сравнив его с выходом из темницы.

Бурдасов: когда обменяли из ЦСКА – будто вышел из темницы, захотелось жить Бурдасов: когда обменяли из ЦСКА – будто вышел из темницы, захотелось жить

Однако самое печальное, что «своих» подтянули и другие. Например, попадание в Пекин Каюмова обусловлено только лишь тем, что Артур — любимый игрок Алексея Кудашова. Резкий взлёт Никишина в сборной в этом сезоне, очевидно, связан с хорошим знакомством с Жамновым. А кандидатуру Кирилла Семёнова, похоже, продавил партнёр по золотому «Авангарду» Илья Ковальчук, который быстро «вжился» в новую роль. В сборную с НХЛ генменеджер хотел пропихнуть Радулова, проводящего худший сезон в карьере. Теперь Семёнов. Вернувшийся из Торонто в Балашиху форвард явно не наиграл на основной состав олимпийской сборной России.

Такое формирование состава сборной неизбежно топчет принцип здоровой конкуренции и определяет узкость взглядов руководителей. Так, в национальной команде даже на сборах не посмотрели ни Жафярова, ни Тертышного, ни Голдобина — ярких, нестандартных нападающих, проводящих отличные сезоны. А среди тех, кто всё-таки попал в расширенный состав, оказалось некому «пропихнуть» в Пекин Кадейкина и, например, Галиева — про первого уже сказано, а у второго есть наработанная «химия» с Шипачёвым.

Получилась сборная «своих» и тех, кого никак нельзя было не взять (Гусев, Шипачёв). Но чего добьётся на Олимпиаде команда, собранная не совсем по спортивному принципу? В прошлые годы у сборной была та же проблема, когда Роман Ротенберг приглашал на чемпионаты мира не сильнейших, а знакомых (вспомните хотя бы Тимкина и Швеца-Рогового на ЧМ-2021), и это ничем хорошим не заканчивалось. Но и сейчас мы видим то же самое: на Олимпиаду едут Каюмов, Карнаухов и Андронов, но не попадают в состав Кузьменко и Кадейкин.

Смена власти в сборной пока не принесла ничего нового, хорошего, справедливого. Национальная команда как была игрушкой, так ей и остаётся, просто теперь в других руках. При этом сейчас вокруг сборной наблюдается организационный бардак. Нонсенс же, что сборная России фактически отстраняется от ФХР, проводя представление нового главного тренера в офисе одного из СМИ и выпуская официальные пресс-релизы не по своим каналам, а тоже через прессу.

А про объявление состава на Олимпиаду даже и говорить нечего. Болельщиков, желавших узнать главную новость дня, заставили ждать вечернего выпуска программы «Время» на Первом канале, при этом минуту (!), посвящённую составу хоккейной сборной (с фотографиями игроков с драфта НХЛ или времён выступления за «Ермак» ), запихнули во второй час передачи, вынудив несчастных любителей хоккея просмотреть с десяток сюжетов про Байдена, Украину, Порошенко и прочих героев прайм-тайма.

Ну а сразу после того, как люди всё же узнали состав и пошли спать, Алексей Жамнов и Илья Ковальчук провели пресс-конференцию, на которой не объяснили ни одного спорного решения. Все ответы, по сути, свелись к «мы так решили, потому что так решили», и никто так и не узнал почему же по мнению тренерского штаба Семёнов и Андронов лучше Кадейкина, а Плотников и Слепышев сильнее Кузьменко и Галиева и для чего в Пекине понадобятся Каюмов с Карнауховым.

«Овечкину и Малкину нужно играть до Милана. Надеемся, что у них хватит сил до 2026 года» «Овечкину и Малкину нужно играть до Милана. Надеемся, что у них хватит сил до 2026 года»

Вероятно, кто-то из читателей сейчас скажет, что автору ничем не угодишь: не нравился Ротенберг у руля сборной, сейчас люди из ЦСКА плохие, а кто нужен-то? Но в том то и дело, что никто не нужен. Сборная России вообще не нуждается в хозяине-самодуре, чьи прихоти должны беспрекословно выполняться.

Главным человеком в национальной команде должен быть главный тренер, который будет формировать состав на турниры из сильнейших на данный момент хоккеистов, а не из тех, у кого хорошие связи или правильная клубная прописка. К сожалению, в последний раз такой подход в сборной России был во времена раннего Вячеслава Быкова. С тех пор мы только и делаем, что собираем команды «своих парней», а как это отражается на результатах, вы можете легко проследить сами.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022