Хозяева новые, а методы — прежние. Почему состав России на ОИ — торжество личных мотивов

Сборная России по хоккею назвала состав на Олимпиаду. Совсем скоро наши ребята отправятся в Китай, чтобы попытаться защитить титул чемпионов, и мы, разумеется, будем болеть за них — за всех и каждого. Ведь они будут представлять на Играх всю нашу страну, пусть и выступая без флага и гимна.

Но, обсуждая сборную, невозможно пуститься в крайности и уйти в голый ура-патриотизм. Мол, тупо болеем за наших. Точнее, занимать такую позицию не позволяет профессия. Для журналиста важно подходить критически даже к главной команде страны. И такой взгляд показывает, что при формировании этой сборной России есть очень много странностей. Если они вдруг приведут к тому, что мы снова станем олимпийскими чемпионами, то придётся признать, что сработало некое чутьё руководителей и тренеров. Ведь победителей не судят. Однако прямо сейчас мы ещё ничего не выиграли и кажется, что некоторые решения как раз отдаляют сборную от успеха в Пекине.

Всё началось с формирования тренерского штаба. Вы же помните эту вакханалию? Борьба за власть в сборной между несколькими «лагерями» стала очевидна, когда на поверхность в роли главного тренера вдруг выплыл Алексей Жамнов, не имеющий практически никакого опыта в этой ипостаси. Позже стало понятно, что назначение Алексея Юрьевича — компромиссный, всех устраивающий вариант. Уважаемый в хоккейной среде человек и, что более важно, крайне лояльный к советам и пожеланиям приближённых. Это стало абсолютно очевидно, когда дело дошло до формирования окончательного состава.



Итак, в борьбе за влияние в сборной России победил «лагерь» ЦСКА. Это привело к тому, что от национальной команды отодвинули бывшего главу штаба и фактического её хозяина Романа Ротенберга.



Но ладно уход Ротенберга — многие восприняли это даже с радостью. Я и сам писал, что высвобождение сборной из рук явно заигравшегося с ней Романа Борисовича — это плюс. Но суть в том, что после свержения Ротенберга сборная не стала свободной. Нет, она просто приобрела других хозяев. Сомневаться в этом не приходится, ведь президент ЦСКА Игорь Есмантович, давно работающий на административной должности в армейском клубе, вдруг стал советником Жамнова. А в тренерский штаб вошёл Сергей Фёдоров — фаворит ветеранов и боссов ЦСКА, который до прошлого лета никогда не тренировал даже детей.

У новых хозяев сборной принципы работы оказались те же, что и у старых — на первом месте всё та же лояльность к «своим». А ещё — вопиющее преобладание личных интересов над командными. Всё это читается при взгляде на окончательный состав сборной России в Пекин.

В нём аж 7 хоккеистов ЦСКА. Не поспоришь с кандидатурами Федотова, Нестерова и, пожалуй, Григоренко, который в сборной обычно выглядит здорово. Но что делают в основном составе Карнаухов и Андронов? У первого 13 очков в 37 матчах КХЛ, у второго — 8 баллов в 46 играх. Ладно, допустим эти ребята выполняют много полезной черновой работы, но зачем сборной два почти одноплановых чекера? И самое главное — чем Карнаухов и Андронов превосходят Александра Кадейкина? Форвард «Салавата» — лучший российский игрок КХЛ на точке вбрасывания, у него самый высокий показатель полезности среди всех форвардов, вызванных на сборы. Он был одним из лучших в КХЛ на последнем отрезке и может сыграть на разных позициях. Но Кадейкин едет в Пекин лишь запасным, тогда как Андронов и Карнаухов будут регулярно выходить на лёд. Видимо, Александр просто играет в «неправильном» клубе и за него некому замолвить словечко для попадания в состав. По мнению штаба сборной, включившего Кадейкина в запас только после отказа Галимова, нападающий уфимцев сейчас – восьмой центр среди россиян в КХЛ. Это же откровенный плевок в лицо.

Слепышев и Плотников — опытные игроки, давно находящиеся в обойме сборной. Казалось бы, какие вопросы к их вызову на Олимпиаду? Вот только всё познаётся в сравнении. Например, Антон Бурдасов и Андрей Кузьменко (между прочим, готовая связка для сборной в Пекин) обладают не меньшим опытом и тоже регулярно ездят на разные международные турниры. Но Кузьменко (53 очка в сезоне КХЛ) попал лишь в число запасных, а Бурдасов (42 балла) и вовсе остаётся дома. Зато Слепышев (25 очков) и Плотников (27 очков) в основном составе. Где логика?



При этом СКА в основном составе сборной представляет Марченко — такой же крайний форвард, как и Кузьменко с Бурдасовым. Вызов Кирилла похож на попытку то ли позлить, то ли «потроллить» всё того же Ротенберга, который в петербуржском клубе разными способами вставляет Марченко палки в колёса из-за нежелания того подписывать новый контракт с армейцами.



Лобби ЦСКА в нынешней сборной страшно не только тем, что в национальную команду за уши притягивают «своих». Но ещё и тем, что не прощают прошлых ошибок «чужим». Про Толчинского, который не попал даже в расширенный состав, уже сказано немало. Но, вероятно, и в «прокате» того же Бурдасова мимо Олимпиады есть личный мотив — в ноябре 2018-го Антон публично порадовался уходу из ЦСКА, сравнив его с выходом из темницы.

Однако самое печальное, что «своих» подтянули и другие. Например, попадание в Пекин Каюмова обусловлено только лишь тем, что Артур — любимый игрок Алексея Кудашова. Резкий взлёт Никишина в сборной в этом сезоне, очевидно, связан с хорошим знакомством с Жамновым. А кандидатуру Кирилла Семёнова, похоже, продавил партнёр по золотому «Авангарду» Илья Ковальчук, который быстро «вжился» в новую роль. В сборную с НХЛ генменеджер хотел пропихнуть Радулова, проводящего худший сезон в карьере. Теперь Семёнов. Вернувшийся из Торонто в Балашиху форвард явно не наиграл на основной состав олимпийской сборной России.



Такое формирование состава сборной неизбежно топчет принцип здоровой конкуренции и определяет узкость взглядов руководителей. Так, в национальной команде даже на сборах не посмотрели ни Жафярова, ни Тертышного, ни Голдобина — ярких, нестандартных нападающих, проводящих отличные сезоны. А среди тех, кто всё-таки попал в расширенный состав, оказалось некому «пропихнуть» в Пекин Кадейкина и, например, Галиева — про первого уже сказано, а у второго есть наработанная «химия» с Шипачёвым.

Получилась сборная «своих» и тех, кого никак нельзя было не взять (Гусев, Шипачёв). Но чего добьётся на Олимпиаде команда, собранная не совсем по спортивному принципу? В прошлые годы у сборной была та же проблема, когда Роман Ротенберг приглашал на чемпионаты мира не сильнейших, а знакомых (вспомните хотя бы Тимкина и Швеца-Рогового на ЧМ-2021), и это ничем хорошим не заканчивалось. Но и сейчас мы видим то же самое: на Олимпиаду едут Каюмов, Карнаухов и Андронов, но не попадают в состав Кузьменко и Кадейкин.



Смена власти в сборной пока не принесла ничего нового, хорошего, справедливого. Национальная команда как была игрушкой, так ей и остаётся, просто теперь в других руках. При этом сейчас вокруг сборной наблюдается организационный бардак. Нонсенс же, что сборная России фактически отстраняется от ФХР, проводя представление нового главного тренера в офисе одного из СМИ и выпуская официальные пресс-релизы не по своим каналам, а тоже через прессу.

А про объявление состава на Олимпиаду даже и говорить нечего. Болельщиков, желавших узнать главную новость дня, заставили ждать вечернего выпуска программы «Время» на Первом канале, при этом минуту (!), посвящённую составу хоккейной сборной (с фотографиями игроков с драфта НХЛ или времён выступления за «Ермак» ), запихнули во второй час передачи, вынудив несчастных любителей хоккея просмотреть с десяток сюжетов про Байдена, Украину, Порошенко и прочих героев прайм-тайма.



Ну а сразу после того, как люди всё же узнали состав и пошли спать, Алексей Жамнов и Илья Ковальчук провели пресс-конференцию, на которой не объяснили ни одного спорного решения. Все ответы, по сути, свелись к «мы так решили, потому что так решили», и никто так и не узнал почему же по мнению тренерского штаба Семёнов и Андронов лучше Кадейкина, а Плотников и Слепышев сильнее Кузьменко и Галиева и для чего в Пекине понадобятся Каюмов с Карнауховым.

Вероятно, кто-то из читателей сейчас скажет, что автору ничем не угодишь: не нравился Ротенберг у руля сборной, сейчас люди из ЦСКА плохие, а кто нужен-то? Но в том то и дело, что никто не нужен. Сборная России вообще не нуждается в хозяине-самодуре, чьи прихоти должны беспрекословно выполняться.



Главным человеком в национальной команде должен быть главный тренер, который будет формировать состав на турниры из сильнейших на данный момент хоккеистов, а не из тех, у кого хорошие связи или правильная клубная прописка. К сожалению, в последний раз такой подход в сборной России был во времена раннего Вячеслава Быкова. С тех пор мы только и делаем, что собираем команды «своих парней», а как это отражается на результатах, вы можете легко проследить сами.