Ключевое о составе сборной России на Олимпиаду. Большой разбор от Вайсфельда

Накануне главный тренер сборной России Алексей Жамнов и генеральный менеджер Илья Ковальчук долго объясняли журналистам свой выбор состава на Олимпийские игры в Пекине. Уж больно много вопросов было у представителей СМИ. Высказать экспертное мнение и проанализировать список тех, кто поедет на турнир биться за золотые медали, мы попросили известного функционера и одного из главных хоккейных экспертов страны Леонида Вайсфельда, разобравшего каждую линию. Кого вызвали по делу, а кого незаслуженно «прокатили» мимо национальной команды?

Вратари

— Давайте начнём обсуждение олимпийского состава с вратарской линии. Федотов, Самонов, Билялов в основном списке. Здесь всё логично?

— Тут никаких неожиданностей. Надо сказать, что у Самонова не очень удачный сезон в СКА, но у него есть успешный опыт игры на чемпионате мира 2021 года. Помните, когда приехал Бобровский. Думаю, здесь аргументы такие, что Самонов с опытом. Все три вратаря в чемпионате играют неплохо, но подвигов не совершают. Не знаю, кто будет первым номером. Возможно, Федотов, но он должен показать свой лучший хоккей. Только тогда мы сможем на что-то рассчитывать.

— Шугаева отправили в запас, а Аскарова «прокатили» мимо Олимпиады…

— Да, можно говорить о перспективе, если бы взяли Аскарова. Но ведь тогда Ярослав должен был что-то показать. Он мало играл – наверное, поэтому и не заслужил шанса поехать на Олимпиаду. А что касается СКА, то они же не враги сами себе, чтобы не ставить в состав вратаря, который здорово себя проявляет.

Оборона

— Как оцените основной список защитников, которые поедут в Пекин?

— Алексей Жамнов сказал, что таков выбор тренера по защитникам. Но Сергей Гончар не видел в КХЛ ни одной игры живьём, это немного настораживает.

— Вас не удивило, что молодой Никишин в основном составе?

— Как раз Никишин – это нормальный выбор. Он понятен и логичен. Александр – самый молодой из прогрессирующих защитников лиги на сегодняшний день. Того же Чистякова оставили в запасе, а у Никишина хорошие габариты. Сразу вспоминается история, когда его не взяли на молодёжный чемпионат мира по медицинским показателям, он бы тогда усилил нашу сборную. Если обратить внимание на анализ специалистов, то ни один из них не задал вопросов. Почему взяли Телегина – да, есть вопросы, а с Никишиным всё понятно.

— Значит, всё по делу?

— Из числа тех, кто был выбран в основной состав из расширенного списка – да. Тот же Дмитрий Вишневский, который не попал в заявку, вообще не вызывался. Он хорошо играет в клубе, но нет международного опыта. Пыленкова вызывали в качестве аванса, посмотреть на него. Мухамадуллина, как я пониманию, даже не было в Новогорске из-за проблем с тестами.

— Войнов, Яковлев, Нестеров – главная надежда сборной в обороне?

— Это обойма, тут никто не будет спорить. Опытные и многое повидавшие игроки, их вызов понятен.

Нападение

— Что можете сказать про нападающих сборной России?

— Меня немножко удивило попадание Семёнова и Каюмова в основной список. Кирилл после возвращения из НХЛ не вышел на тот уровень, который показывал до отъезда в Северную Америку. Артур относится к категории игроков, которых и так достаточно. Андрей Николишин сказал в прессе, что сборная будет играть от обороны. Может, выбор тренеров основывался на этом. Но все хоккеисты были на сборах, тренеры их видели, подержали в руках, как сейчас говорят. Поэтому им виднее. Не скажу, что случилась какая-то сенсация, однако выбор любопытен.

— Но Алексей Жамнов как раз сказал, что сборная хочет играть в атакующий хоккей…

— Это понятно, такова общая философия. Ни один тренер вам не скажет, что он будет играть от обороны. Но обороняться всё равно нужно.

— Многие удивлены, что Кузьменко и Кадейкина отправили в число запасных. А вы?

— С моей точки зрения, сенсаций нет вообще. Есть, повторюсь, некоторые неожиданности. Я всё время говорю, что нужно объяснять свои решения. Жамнов и Ковальчук отчасти это сделали. Они сказали, что Кузьменко и Бурдасов – это игроки для топ-6, а тренеры на этих позициях видят других игроков.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Да, с Бурдасовым тоже странная история.

— Тренеры заявили, что не видят Антона в первых двух звеньях. Но тогда возникает вопрос: а зачем его вообще вызывали? Толчинского сразу не вызвали, а Бурдасова позвали. Хотелось бы услышать, по каким параметрам эти хоккеисты слабее тех, которых включили в заявку. Мне понравилось выступление Вячеслава Фетисова, который сказал, что тренерам отвечать за результат, поэтому у них такое видение ситуации.

— Кандидатура Шипачёва не обсуждается, но странно то, что в запас отправили Кадейкина – далеко не последнего российского центра в КХЛ. Статистика у него лучше, чем у других вызванных, не считая Вадима.

— Для меня это не слишком странно. Александр из той категории игроков, которые всем нравятся. Но играет он, с моей точки зрения, не очень надёжно. Кадейкин тот хоккеист, которого я бы не рискнул выпускать в ключевой момент, если на табло ничья или моя команда выигрывает. Если проигрывает – другой вопрос. Он принимает нестандартные решения, но порой играет авантюрно. Причём делает это в таких ситуациях, когда этого нельзя делать. Тут надо учитывать тайминг. Это разные вещи, когда ты выигрываешь и проигрываешь. Я понимаю, почему Кадейкин при всех его плюсах и минусах оказался в списке запасных.

— Про Толчинского думали, что его «прокатили» из-за памятной кричалки в адрес ЦСКА, но Жамнов сказал, что игра Сергея на Кубке Первого канала его не впечатлила. А вы что скажете?

— Про него нам всё объяснили, это понятно. А вот про Кузьменко сказали, что в двух первых звеньях тренеры видят других ребят. Тогда хотелось бы понять, по каким параметрам второй бомбардир КХЛ уступает этим ребятам. Я не говорю, что выбор плохой. Мне просто хочется понять логику.

— В сборной России есть Шипачёв, а все остальные центры больше похожи на чекеров. Вам не кажется это странным?

— Такие же мысли приходят на ум. Может, они Андронова сделают суператакующим центром, я же не знаю (смеётся).

— Даже в расширенном списке не оказалось Окулова, зато есть Анисимов. Не удивились?

— Константин значительно хуже играет в этом году, нежели в первой половине прошлого года. У Анисимова колоссальный опыт. Глядя на его игру в «Локомотиве» ты видишь, что человек очень эффективен. Я бы, скорее, удивился, если бы его не взяли.

— С вызовом молодого Грицюка всё справедливо?

— Я думаю, что да. Речь идёт о топ-6, а у Арсения один минус – отсутствие опыта. Всё остальное – плюс. Это риск, но в сборной получат энергию, задор, спортивную наглость. Попадание Грицюка в состав у меня не вызывает вопросов.

— Как и Чибисова, раскрывшегося под руководством Ильи Воробьёва в «Металлурге»?

— Мне кажется, что в плане выбора силового форварда его кандидатура неоспорима. Не думаю, что в этом году кто-то в этом же амплуа действует сильнее Андрея.

— Ударной связкой сборной России на Олимпиаде будут Шипачёв и Гусев?

— Этого мы не знаем. Теоретически да, но окончательно решит тренерский штаб. На бумаге Вадим и Никита выглядят двумя лидерами.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Ни в один из списков не попал Артём Галимов. Странно?

— У них было хорошее взаимодействие с Шипачёвым. Но если делать выбор между Гусевым и Галимовым, то всё очевидно. При всей моей симпатии к Артёму. Но я думаю, он будет одним из первых, кого включат в состав, если возникнет такая необходимость.

— Что думаете про одноклубника Галимова – Дмитрия Воронкова?

— Тут два момента. У него не слишком удачный сезон и очень тяжёлая травма, после которой он долго восстанавливался. Этот момент настораживает. Дмитрий играет хуже, чем в прошлом сезоне. Пока у него не получается выйти на прошлогодний уровень.

— В сборной России явный перекос в сторону игроков ЦСКА, а раньше акцент делали на СКА. Вас это не смущает?

— Меня это не удивляет. Если сравнивать вызванных игроков с их конкурентами, то нельзя сказать, что хоккеисты ЦСКА попали в состав незаслуженно. Не вижу здесь каких-то интриг.