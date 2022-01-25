Кирилл добрался до этой отметки так же быстро, как Коннор Макдэвид, а «Миннесота» вынесла «Монреаль».

Первый большой юбилей Капризова! Набрал 100 очков в НХЛ и купался в овациях

«Миннесота» находится в великолепной форме, Кирилл Капризов находится в великолепной форме. Команда выиграла шесть из последних семи матчей, а её главная звезда в очередной раз обновил личный рекорд по продолжительности результативной серии и отпраздновал свой первый большой юбилей в НХЛ!

Когда Капризов выходит на лёд, арена «Миннесоты» замирает в радостном ожидании. Россиянин завораживает каждый раз, когда касается шайбы. Катание, видение площадки, великолепные передачи – этот парень умеет всё!

«Монреаль», который приехал сегодня в гости к «дикарям», находится на противоположном полюсе. Команда замыкает турнирную таблицу и практически не выигрывает. Сегодня у неё не было ни единого шанса, тем более против такой «Миннесоты».

«Канадиенс» открыли счёт уже на второй минуте, но их радость была недолгой. Хозяева быстро отыгрались, а затем принялись громить соперника – после двух периодов счёт был уже 5:1 в пользу «Уайлд». Забивали все – Сперджен, Фолиньо, Дьюар, Штурм, Цуккарелло.

Капризов первое время молчал, хотя «Монреаль», казалось, ничего не может ему противопоставить. Вот пример того, как Кирилл кружит по чужой зоне, не встречая препятствий, и отдаёт передачу под бросок Мэтту Дамбе.

ВИДЕО.

На последних секундах второго периода россиянин набрал первое очко в этом матче, ассистировав в голе Цукарелло – у ударного звена «Миннесоты» прошла быстрая атака. Россиянин набирает очки в девяти матчах подряд, и это его личный рекорд в энхаэловской карьере.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Миннесоты Уайлд».

Уже в третьем периоде Кирилл отпраздновал юбилей – 100 (44+56) очков в НХЛ! Это снова была передача на бросок с острого угла, только теперь в большинстве, а наконечником атаки выступил Мэтт Болди. Но всё внимание было на Капризова – он купался в овациях болельщиков, на скамейке запасных все партнёры также поздравляли россиянина. Кажется, Кирилл даже зарделся от смущения.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Миннесоты Уайлд».

«Оглушительные овации для Кирилла Капризова. В «Миннесоте» наконец-то есть суперзвезда. И болельщики его обожают», — отметил журналист Дэйн Мизутани.

«Бурные овации для Кирилла Капризова. Он набрал 100-е очко в НХЛ. Не представляю, что будет, когда он наберёт 200. Надеюсь, он получит машину», — пошутил канадский журналист Рено Лавуа.

Капризов установил очередной рекорд «Миннесоты» — быстрее всех в истории клуба добрался до отметки в 100 очков, на это ему потребовалось 92 матча. Среди действующих игроков НХЛ он четвёртый по быстроте наряду с Коннором Макдэвидом. Впереди только Александр Овечкин (77), Сидни Кросби (80) и Евгений Малкин (89).

«Миннесота» завершила встречу повторением собственного рекорда – восемь шайб за один матч. В избиении «Монреаля» поучаствовали также защитник Джейми Бенн (это его первый гол в сезоне) и Кевин Фиала.