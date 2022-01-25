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«Миннесота» — «Монреаль» — 8:2 — видео, голы, Капризов набрал 100-е очко в НХЛ, обзор матча

Первый большой юбилей Капризова! Набрал 100 очков в НХЛ и купался в овациях
Елена Кузнецова
Капризов набрал 100 очков в НХЛ!
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Кирилл добрался до этой отметки так же быстро, как Коннор Макдэвид, а «Миннесота» вынесла «Монреаль».

«Миннесота» находится в великолепной форме, Кирилл Капризов находится в великолепной форме. Команда выиграла шесть из последних семи матчей, а её главная звезда в очередной раз обновил личный рекорд по продолжительности результативной серии и отпраздновал свой первый большой юбилей в НХЛ!

Когда Капризов выходит на лёд, арена «Миннесоты» замирает в радостном ожидании. Россиянин завораживает каждый раз, когда касается шайбы. Катание, видение площадки, великолепные передачи – этот парень умеет всё!
«Монреаль», который приехал сегодня в гости к «дикарям», находится на противоположном полюсе. Команда замыкает турнирную таблицу и практически не выигрывает. Сегодня у неё не было ни единого шанса, тем более против такой «Миннесоты».

НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2022, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
8 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Хоффман (Дофен, Питри) – 01:23' (5x5)   1:1 Сперджен (Голигоски, Гринвей) – 03:04' (5x5)   2:1 Фолиньо (Гринвей, Меррилл) – 09:22' (5x5)   3:1 Дьюар (Штурм, Голигоски) – 24:01' (5x5)   4:1 Штурм (Дьюар, Сперджен) – 24:23' (5x5)   5:1 Цуккарелло (Капризов) – 39:30' (5x5)   5:2 Питлик (Пакетт, Эванс) – 44:24' (5x5)   6:2 Болди (Капризов, Цуккарелло) – 46:04' (5x4)   7:2 Бенн (Штурм, Фиала) – 49:58' (5x5)   8:2 Фиала (Годро, Болди) – 55:12' (5x5)

«Канадиенс» открыли счёт уже на второй минуте, но их радость была недолгой. Хозяева быстро отыгрались, а затем принялись громить соперника – после двух периодов счёт был уже 5:1 в пользу «Уайлд». Забивали все – Сперджен, Фолиньо, Дьюар, Штурм, Цуккарелло.

Капризов первое время молчал, хотя «Монреаль», казалось, ничего не может ему противопоставить. Вот пример того, как Кирилл кружит по чужой зоне, не встречая препятствий, и отдаёт передачу под бросок Мэтту Дамбе.

ВИДЕО.

На последних секундах второго периода россиянин набрал первое очко в этом матче, ассистировав в голе Цукарелло – у ударного звена «Миннесоты» прошла быстрая атака. Россиянин набирает очки в девяти матчах подряд, и это его личный рекорд в энхаэловской карьере.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Миннесоты Уайлд».

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Уже в третьем периоде Кирилл отпраздновал юбилей – 100 (44+56) очков в НХЛ! Это снова была передача на бросок с острого угла, только теперь в большинстве, а наконечником атаки выступил Мэтт Болди. Но всё внимание было на Капризова – он купался в овациях болельщиков, на скамейке запасных все партнёры также поздравляли россиянина. Кажется, Кирилл даже зарделся от смущения.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Миннесоты Уайлд».

«Оглушительные овации для Кирилла Капризова. В «Миннесоте» наконец-то есть суперзвезда. И болельщики его обожают», — отметил журналист Дэйн Мизутани.

«Бурные овации для Кирилла Капризова. Он набрал 100-е очко в НХЛ. Не представляю, что будет, когда он наберёт 200. Надеюсь, он получит машину», — пошутил канадский журналист Рено Лавуа.

Капризов установил очередной рекорд «Миннесоты» — быстрее всех в истории клуба добрался до отметки в 100 очков, на это ему потребовалось 92 матча. Среди действующих игроков НХЛ он четвёртый по быстроте наряду с Коннором Макдэвидом. Впереди только Александр Овечкин (77), Сидни Кросби (80) и Евгений Малкин (89).

«Миннесота» завершила встречу повторением собственного рекорда – восемь шайб за один матч. В избиении «Монреаля» поучаствовали также защитник Джейми Бенн (это его первый гол в сезоне) и Кевин Фиала.

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