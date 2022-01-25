Защитнику «Спартака» мешала аномалия с сердцем. Но в 20 лет Никишин пробился на Олимпиаду

На фоне большинства основных соперников (кроме США с фирменными студентами) Россия везёт на Олимпиаду довольно молодой состав. Особенно интересно, что защита у сборной моложе нападения — лишь один игрок старше 30 лет, а в расширенном списке было 5 игроков 2000 года рождения или моложе. Самым молодым олимпийцем сборной будет защитник «Спартака» Александр Никишин.

Никишин дебютировал в КХЛ уже в 16 лет, ещё осенью 2019-го, когда в клуб только пришёл Олег Знарок. Несмотря на репутацию консервативного тренера, Знарок стал регулярно давать молодому защитнику игровое время, и уже в своём четвёртом матче в лиге Никишин провёл на льду 19 минут (правда, заработал за это время «-3»).

Никишин родился в Орле — судя по всему, он стал первым игроком из этого города, что закрепился на уровне КХЛ или суперлиги. Даже нынешний 57-й номер на спине — это как раз автомобильный код Орловской области. Отец Никишина дружил с Юриём Сёминым, будущий защитник мог стать футбольным нападающим — но выбрал хоккей. «Мы с папой смотрели хоккей, как раз ХК МВД сражался за Кубок Гагарина с «Ак Барсом». Болели за команду Олега Знарка. Тогда я и подумать не мог, что через десять лет буду играть под его руководством», — говорил Никишин в интервью «Советскому спорту».

Защитник перешёл в систему ЦСКА, но как позже рассказывал, клубу оказался не нужен. Никишин играл в «Крыльях», которые де-факто сотрудничают и со «Спартаком» — так его заметили красно-белые. «Я не буду его хвалить. Он неплохо выглядит. Когда мы его брали, мы уже всё знали про него. Солидно играет, молодец», — говорил Знарок после первых матчей Никишина. Сам защитник потом отмечал роль Знарка в своём прогрессе: «Когда я ошибался, никто меня не гнобил. Наоборот, я постоянно чувствовал поддержку. Изначально тренеры говорили мне, чтобы я играл спокойно, как умею».

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Но за молодёжную сборную Никишину сыграть так и не получилось — виновата непонятная сердечная аномалия. Впервые о ней рассказал журналист Алексей Шевченко: «Поймите, у него есть какая-то аномалия с сердцем, которая пугает исключительно российских врачей. Европейцы говорят: «Играй, никаких противопоказаний нет». Российские врачи говорят: «Но у тебя показатели такие, что ты должен часто терять сознание». А он не теряет. А европейцы говорят – он и не должен».

Несмотря на то, что европейские врачи относились к этому не так строго, ИИХФ так и не выдала медицинский доступ для игры на молодёжном чемпионате мира. Этим был недоволен Игорь Ларионов, который очень хотел видеть Никишина в составе. Возможно, два этих фактора повлияли на сравнительно низкий драфт-пик защитника — «Каролина» выбрала его 69-м.

В этом сезоне Никишину уже ничего не мешает — он играет в «Спартаке» под 20 минут за матч, регулярно выходит в первой паре и показывает все свои навыки. Сила Никишина — в очень редком для нашего хоккея сочетании жёсткости, мягких рук и габаритов. Александр всегда готов идти в обводку — по данным InStat, он делает это чаще всех среди защитников клуба, причём почти 80% трюков успешны, шикарный результат для защитника. При этом его размеры (193/98) позволяют и укрывать шайбу от соперника, когда трюк с обыгрышем проходит.

При этом Никишин использует и свои габариты — он в топ-10 защитников лиги по силовым приёмам, хотя играет чуть меньше, чем большинство его конкурентов. В своём предсезонном матче на взрослом уровне защитник даже подрался и получил 5+20. Как он вспоминал позже в интервью «СЭ»: «Думал, что все — выгонят из команды. Все было на эмоциях. Причем там даже не я драку затеял. Пошел в раздевалку расстроенным. Потом Олег Валерьевич зашел в раздевалку, пожал мне руку, сказал, что я молодчик, и ушёл».

Бросок у Никишина мощнейший — хотя пока, кажется, партнёры и он сам не так часто используют это оружие. Кажется, что в его случае штамп про «разорвёт сетку» — не штамп. Вот, например, шайба в ворота «Локомотива»:

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В интервью «Чемпионату» по итогам первой половины сезона Сергей Гимаев-младший сказал: «Лично мне импонирует Никишин из «Спартака» — он молодой парень, но показывает зрелую игру, и я считаю его лидером обороны команды». Один из главных американских экспертов по молодым игрокам Кори Пронмэн писал ещё до этого сезона: «Никишин рано пробился в основу благодаря своей физической зрелости. Он хорошо двигает шайбу, обладает достойным катанием для своих габаритов. Мне нравится его способность читать игру и перекрывать маршруты передач у оппонентов».

Фото: Дмитрий Сорока, photo.khl.ru

Теперь у Никишина есть шанс показать себя на Олимпиаде. ИИХФ сняла медицинские запреты ещё осенью, что позволило защитнику сыграть ещё на Евротуре. По первым сообщениям из лагеря сборной, он занимается с Дамиром Шарипзяновым в третьей паре. Контракт защитника со «Спартаком» действует ещё два года — и за это время у Никишина наверняка будет возможность уже скоро вырасти в топ-защитника для КХЛ.