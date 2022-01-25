От олимпийского чемпиона до главного тренера сборной России. Где сейчас победители ОИ-1992

Совсем скоро сборной России по хоккею предстоит защищать титул олимпийского чемпиона, добытый в Пхёнчхане. Команда Алексея Жамнова вовсю готовится к турниру в Новогорске. Мы же решили вспомнить, как в 1992 году Объединённая команда выигрывала золотые медали Игр в Альбервиле. Тем более что под руководством великого Виктора Тихонова тогда трудились и некоторые члены нынешнего тренерского штаба россиян.

Вратари

Михаил Шталенков

Работал в системе подольского «Витязя» тренером вратарей вплоть до 2017 года. Прославленный динамовец, чемпион страны 1990, 1991 и 1992 годов. Помимо золота 1992 года, выиграл серебро в 1998 году.

Андрей Трефилов

До 2006 года продолжал игровую карьеру в Германии, где и живёт по сей день. Трефилов решил связать свою дальнейшую жизнь с агентскими делами. Он является хоккейным агентом. Как и Шталенков, завоевал серебро в 1998 году в Нагано.

Николай Хабибулин

Долго выступал в НХЛ, последним клубом Хабибулина стал «Чикаго». Выигрывал Кубок Стэнли в 2004 году в составе «Тампы». Сейчас занимается тренерской работой, является тренером вратарей олимпийской сборной России (не той, которая поедет на Олимпиаду). Свою олимпийскую медаль за 1992 год получил только во время Олимпиады в Солт-Лейк-Сити спустя 10 лет.

Николай Хабибулин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Защитники

Дарюс Каспарайтис

Проживает в Майами, занимается семьёй, работает в сфере недвижимости. Возобновлял профессиональную карьеру в сборной Литвы, мечтал поехать с командой на чемпионат мира. Активно выступает в роли хоккейного эксперта на «Чемпионате» по самым злободневным и актуальным темам.

Дмитрий Миронов

Выступал за ЦСКА и «Крылья Советов», после чего переехал в Северную Америку, где долгое время играл в НХЛ. Последним клубом Миронова в Национальной лиге стал «Вашингтон». В настоящее время живёт в Торонто, занимается бизнесом.

Игорь Кравчук

Двукратный олимпийский чемпион. Долгое время проживает в Монреале. В КХЛ успел поработать в тренерском штабе Майка Кинэна в «Куньлуне», а также директором по развитию молодёжного хоккея в академии «Авангарда». Занимал должность главного тренера юниорской сборной России. Сейчас пробует себя в роли хоккейного эксперта.

Сергей Баутин

Уроженец Гомельской области Белорусской ССР. Хоккеем начал заниматься в Мурманске. Долгое время провёл в Америке, выступая в НХЛ. Играл в чемпионатах Швеции, Германии и даже в Японии. Сейчас живёт в США, до 2020 года являлся главным тренером молодёжной команды «Колорадо» из небольшой молодёжной лиги западных штатов.

Дмитрий Юшкевич

Юшкевич решил заняться тренерской карьерой. Он входил в штаб Игоря Никитина в ЦСКА, занимая должность ассистента главного тренера. Известен своим непростым характером. Именно по этой причине в своё время покинул Ярославль, где ранее помогал Алексею Кудашову. Вместе с Никитиным в ЦСКА завоевал Кубок Гагарина, а теперь оба трудятся в «Локомотиве».

Алексей Житник

Проживает в Нью-Йорке, воспитывает детей. Украинский защитник, начинавший профессиональную карьеру в составе киевского «Сокола». Олимпийский чемпион Альбервиля и серебряный призёр Игр в Нагано 1998 года. Часто фигурирует в СМИ, в том числе и в нашем, в роли эксперта.

Владимир Малахов

Член Тройного золотого клуба. Часто выступал в Лиге легенд мирового хоккея, занимался бизнесом. Проживает в Майами. В 1992 году переехал в НХЛ, где и завершал профессиональную карьеру. Сейчас работает скаутом сборной России по Северной Америке. Активно общается с игроками, просматривает кандидатов.

Владимир Малахов Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Сергей Зубов

Один из лучших российских защитников всех времён Сергей Зубов стал тренером. Завершал карьеру в СКА, где затем работал в тренерском штабе. Также работал в ЦСКА, занимал пост главного тренера ХК «Сочи», сменив на нём Вячеслава Буцаева. Помимо этого, трудился в системе «Далласа», введён в Зал хоккейной славы в Торонто. После работы главным тренером рижского «Динамо» получил предложение возглавить молодёжную сборную России. Возил команду на недавний МЧМ в Канаду, который не был доигран из-за коронавируса.

Нападающие

Андрей Хомутов

Хомутов является трёхкратным олимпийским чемпионом, что уже заслуживает огромного уважения. В 2014 году он введён в Зал славы ИИХФ. По окончании карьеры начал работать тренером, возглавлял ряд швейцарских команд. Имеет гражданство Швейцарии. Проживая в Швейцарии, работал главным тренером команды «Сарин-Фрибур» второго дивизиона вплоть до 2020 года. В российской прессе практически не фигурирует.

Вячеслав Быков

Как и Хомутов, имеет швейцарское гражданство. Выиграл два Кубка Гагарина в качестве главного тренера «Салавата Юлаева» и СКА. Долгое время трудился бок о бок с Игорем Захаркиным, в том числе в сборной России. Живёт в Швейцарии, посвятил себя семейным делам. Тренер-консультант клуба «Фрибур-Готтерон». Любит общаться с прессой и давать свои авторитетные комментарии.

Юрий Хмылёв

Олимпийский чемпион Юрий Хмылёв одним из первых уехал из «Крыльев» в НХЛ. Несколько лет выступал за «Баффало» и «Сент-Луис». Дочь Ольга Хмылёва работает журналисткой Международной федерации хоккея, а сам Хмылёв после работы в «Баффало» теперь является скаутом «Лос-Анджелеса».

Андрей Коваленко

Русский Танк Андрей Коваленко в свободное время играл в Лиге легенд мирового хоккея, а основным родом его занятий долгое время была защита прав хоккеистов и тренеров в возглавляемом им профсоюзе КХЛ. Но теперь профсоюза в КХЛ как такового нет. Коваленко ушёл в политику, был депутатом Госдумы России от Ярославской области. Очень много внимания уделяет детскому хоккею, часто посещает турниры «Золотая шайба», следит за развитием сына-хоккеиста, выступающего в «Ак Барсе».

Вячеслав Буцаев

Ставил на ноги ХК «Сочи». Именно Буцаев три сезона возглавлял «леопардов», которые в 2014 году пополнили ряды участников КХЛ. После непопадания в плей-офф в сезоне-2016/2017 отправлен в отставку, уступив место Сергею Зубову. Следующим клубом в тренерской карьере Буцаева был «Нефтехимик». Однако в 2021 году на место Буцаева в Нижнекамск пришёл Олег Леонтьев.

Евгений Давыдов

Ещё один олимпийский чемпион 1992 года в составе Объединённой команды по хоккею с шайбой, забросивший по ходу турнира три шайбы и сделавший три передачи в восьми матчах. После завершения карьеры много выступал на ветеранских турнирах в составе команды Легенд хоккея СССР.

Алексей Ковалёв

Успел пожить в Швейцарии, где выступал за команду «Фисп», несмотря на солидный возраст. В 2016 году был назначен спортивным директором этого клуба. Обладатель Кубка Стэнли 1994 года в составе «Рейнджерс». Третий из россиян, набравших 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Дальше Ковалёв решил стать тренером и связать свою судьбу с китайским хоккеем. Алексей работал главным тренером «Куньлуня», но гораздо больше времени трудился в качестве ассистента. Сейчас он, будучи помощником Айвана Занатты в сборной Китая, вместе с командой отправился на Олимпийские игры в Пекин.

Алексей Жамнов

Жамнов – один из наиболее успешных людей в настоящий момент, выступавших в той команде. Он уже успел поработать генеральным менеджером «Витязя» и «Атланта», долго занимал аналогичный пост в «Спартаке». Кроме того, Жамнов возглавлял скаутскую службу сборной России. После смены в власти в московской команде Жамнова перевели на должность руководителя академии «Спартака» и советника председателя наблюдательного совета. Казалось, карьера Алексея Юрьевича пошла вниз, но в итоге именно он повезёт сборную России на грядущую Олимпиаду в качестве главного тренера.

Алексей Жамнов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Сергей Петренко

Прославленный динамовец любит работать с подрастающим поколением. Так, Петренко был помощником ныне покойного Анатолия Антипова в молодёжном хоккейном клубе «Динамо-Москва». Затем исполнял обязанности главного тренера в фарм-клубе московского «Динамо» в Высшей лиге. На Олимпиаде 1992 года сыграл восемь матчей и забросил две шайбы.

Николай Борщевский

В своё время – верный помощник Игоря Захаркина. Оба вместе работали в «Салавате Юлаеве», а затем перебрались в Ханты-Мансийск. Захаркин тогда довольно быстро был уволен из «Югры», вместе с ним клуб покинул и Борщевский. После «Югры» Борщевский трудился в «Амуре», а сейчас является помощником Игоря Никитина в тренерском штабе «Локомотива».

Игорь Болдин

После завершения профессиональной карьеры Болдин не собирался моментально вешать коньки на гвоздь – радовал болельщиков своей игрой в качестве центрального нападающего Лиги легенд мирового хоккея. Работал тренером в детской школе своей родной команды — московского «Спартака». Старается приходить на игры «Спартака» в КХЛ и играть за спартаковских ветеранов, продолжает заниматься тренерской деятельностью.

Виталий Прохоров

Тренировал юниорскую сборную. Прохоров пробовал себя в роли эксперта на российском телевидении, выступал в прессе, а также занимался поиском тренерской работы. Но в итоге получил пост вице-президента КХЛ по хоккейной вертикали, который и занимает по сей день.