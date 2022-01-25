У Канады на Олимпиаде будут звёзды, но ей не светит даже финал. Разбор состава «кленовых»

Итак, канадцы последними из всех топ-сборных объявили свой олимпийский состав. Де-факто это случилось ещё вчера, когда из-за косяка неизвестного сммщика ИИХФ состав был опубликован на день раньше. Поэтому сегодняшнее красивое представление канадского состава сенсацией не стало — все эти имена были опубликованы накануне, ни одного изменения по сравнению со вчерашним нет.

Кажется, прошлогодний титул в Риге сыграет с общественным мнением в хоккее злую шутку. После массовой недооценки того условного «седьмого» состава, который взял титул, сейчас начнётся переоценка тех людей, что приедут в Пекин. Хотя Канада-2022 вообще не похожа на Канаду-2021, параллели между этими командами в следующий месяц наверняка будут проводить не раз и не два. А делать этого не стоит — случаи совершенно разные.

Сама прошлогодняя недооценка Канады была загадочной — она была бы понятной, если бы полуахаэловскую команду привезли на турнир 2019 года, где Россия, США и Швеция собрали практически идеальные составы. Но ведь в прошлом году все команды были в равно сложных условиях, у одних были отказники из-за ковида, у других — конфликты между игроками и федерацией. У России в четвёртой тройке, как вы помните, были фавориты из базового клуба — Тимкин и Швец-Роговой.

Фото: Getty Images

Год назад автор этих строк был одним из немногих, кто сразу ставил Канаду в финал чемпионата, когда в это мало кто верил. Ещё работая на другом ресурсе, я характеризовал ту версию «кленовых» так: «Да, в этой канадской сборной нет звёзд (не то что супер – просто звёзд), но самое главное – в ней каждый на своём месте. Топ-4 защиты не провисает, есть креативщики, снайперы, люди, которые могут постоять телом на пятачке, энерджайзеры и провокаторы». Кроме этого, в той команде был сильный тренер (Жерар Галлан) и хороший вратарь Дарси Кемпер, который в последнее время стабильно называется в расширенном списке претендентов на «Везину».

Сборная-2022 полностью отличается от прошлогодней. Возможности её формирования ограничены ещё сильнее, чем в прошлом году — нельзя брать даже людей на двусторонних контрактах в АХЛ (говорилось, например, что в Пекин может поехать уже выигравший ЧМ форвард системы «Виннипега» Коул Перфетти).

Ориентировочный состав сборной Канады по пятёркам

Вратари

Эдди Паскуале («Локомотив»), Девон Леви (Северо-Восточный университет. NCAA), Мэтт Томкинс («Фрёлунда»)

Защитники

(университет Мичигана, NCAA) — Джейсон Демерс («Ак Барс»), Марк Барберио («Ак Барс») — Мэт Робинсон (СКА), Тайлер Уозерспун («Ютика», АХЛ) — Алекс Грант («Йокерит»), Брэндон Гормли («Локомотив») — Максим Норо («Цюрих»)

Нападающие

Мэйсон Мактавиш («Анахайм») — Эдди Паскуале («Локомотив»), Девон Леви (Северо-Восточный университет. NCAA), Мэтт Томкинс («Фрёлунда») Оуэн Пауэр (университет Мичигана, NCAA) — Джейсон Демерс («Ак Барс»), Марк Барберио («Ак Барс») — Мэт Робинсон (СКА), Тайлер Уозерспун («Ютика», АХЛ) — Алекс Грант («Йокерит»), Брэндон Гормли («Локомотив») — Максим Норо («Цюрих»)Мэйсон Мактавиш («Анахайм») — Эрик Стаал («Айова», АХЛ) — Джордан Уил («Ак Барс»), Дэниел Карр («Лугано») — Корбан Найт («Авангард») — Эрик О’Делл («Динамо»), Даниэль Винник («Серветт») — Давид Деарне («Фрибург») — Джошуа Хо-Сэнг («Торонто», АХЛ), Адам Тамбеллини («Рёгле») — Лэндон Ферраро («Кёльн») — Адам Крэкнелл («Бэйкерсфилд», АХЛ), Джек Макбэйн (колледж Бостона, NCAA), Бен Стрит («Мюнхен»)

У этой сборной есть все минусы, которые неизбежно накрыли бы любую «европейскую» Канаду — это банально старая сборная. Правда, на этом турнире высоким средним возрастом никого не удивишь, почти все команды здесь пробиваются к общекомандному тридцатнику. Более того, в Пхёнчхане была команда ещё старше (30,5 лет против 29,7). Второй, менее очевидный недостаток — большущий перекос линии защиты в сторону атакующих игроков. Понятно, что домоседы в Европу едут редко из-за меньшего спроса, а те, что доезжают, обычно совсем бесталанные ребята.

Вратарская бригада, впрочем, кажется более сильной, чем в Пхёнчхане. Четыре года назад основной канадский вратарь Бен Скривенс получил травму по ходу плей-офф, а его дублёр Кевин Пулен в полуфинале с немцами не затащил. Пока первым вратарём видится Паскуале — даже несмотря на то, что этот сезон в Ярославле он проводит не так уверенно, он банально самый опытный в команде. А вот Девон Леви, которого вы могли помнить по прошлогоднему МЧМ, вполне способен стать его дублёром — и после МЧМ он показывает безумную игру в студенческой лиге.

В обороне канадцы не стали повторять свою ошибку четырёхлетней давности, когда предложили Кейлу Макару роль резервного игрока, а он отказался. Первый номер драфта Оуэн Пауэр в Пекин едет — и сложно было представить себе обратную ситуацию после того, как в мае он играл по полчаса в медальных играх ЧМ. Вполне возможно, что и на Олимпиаде его будут использовать много — тем более он молод и быстр.

Фото: Getty Images

Почти все остальные защитники знакомы зрителям КХЛ, хотя Барберио и Демерс в Казань переехали лишь недавно. Есть, конечно, и загадочные кандидатуры — типа Брэндона Гормли, который сначала чем-то непонятным привлёк менеджмент «Локомотива», а потом и менеджмент канадской сборной. Как уже говорилось, этот вариант Канады с огромным креном в атаку — домоседом здесь можно назвать разве что ахаэловца Уозерспуна. Правда, этот крен не означает, что в Пекин едет команда полузащитников — но свои слабости в этом варианте есть.

В атаке ярче всего, конечно, выделяется Эрик Стаал. Человек, который выиграл три главных трофея мирового хоккея в 24 года, мог завершить карьеру полтора года назад — он был дико недоволен обменом в «Баффало». Как оказалось, этот обмен опосредованно дал дорогу во второй финал Кубка Стэнли в карьере Эрика — правда, в четвёртом звене. В этой сборной, скорее всего, суперветеран получит место в первой тройке.

Стаал — самое громкое имя, а вот самым ярким игроком этой команды должен стать совсем молодой Мэйсон Мактавиш. Задрафтованный «Анахаймом» технарь показал свои руки на МЧМ, успел сверкнуть и в НХЛ, а в прошлом году набирал очко за игру во второй швейцарской лиге. Правда, для того чтобы играть центра на таком уровне, он ещё явно юн — многие энхаэловские центры начинали карьеру в лиге на фланге, скорее всего, там же сыграет и Мэйсон.

Фото: Getty Images

Самое скандальное имя в списке — Джошуа Хо-Сэнг. Когда форварда вызывали в НХЛ, он демонстрировал свой талант, набирая 0,5 очка за игру даже при ограниченном игровом времени. Закрепиться в составе «Айлендерс» помешал характер: Хо-Сэнг — однозначно главный enfant terrible современной НХЛ. То, что он носил 66-й номер, на который в лиге есть негласное табу — это ещё ничего. Самая говорящая история о форварде — когда он проспал старт тренировочного лагеря «Айлс», то три часа бегал по лестницам арены клуба в качестве наказания. Для Джоша Олимпиада — главный и чуть ли не последний шанс всё-таки получить возможность сыграть в НХЛ.

А ещё Канада, судя по всему, повторяет ошибку прошлого олимпийского созыва, когда сделала ставку на уже возрастных чекеров, которые в решающий момент уходили с линии броска. Правда, мы не знаем, какой процент отказов был в этой сборной — публично известно только о нежелании Райана Спунера. В КХЛ есть достаточно атакующих игроков, которые могли бы сыграть в боттом-6 сборной, но вместо них на Игры едут довольно сомнительные кадры типа Лэндона Ферраро и легенды «Куньлуня» Адама Крэкнелла.

Примерно на этом же в прошлом олимпийском цикле погорели американцы — и они решили проблему радикально, сформировав сборную на базе готовых связок из NCAA, разбавив их самыми топовыми игроками из Европы. У канадцев такой возможности нет — хотя в студенческой лиги играет почти 500 канадцев, но топовые местные игроки из канадских юниорок идут сразу в системы клубов НХЛ. Хотя, пожалуй, и эта команда могла включить Кента Джонсона в основной, а не запасной состав.

Фото: photo.khl.ru

Явный апгрейд у канадцев будет на тренерской скамейке. Вместо Уилли Дежардена, который четыре года назад собрал в себе все худшие стереотипы канадских тренеров старой школы, в этом году канадцами руководит Клод Жюльен. Хотя его уволили из «Монреаля», остаётся ощущение, что успешный плей-офф прошлого года во многом был построен на его багаже. Но вот подойдёт ли эта версия состава Жюльену? Его команды высоко прессингуют, энергичные, злые, кусачие — и «Монреаль» образца пузыря и начала прошлого сезона под это определение подходил. А сможет ли поддерживать такой темп игры команда с таким средним возрастом?

Держите смелое предсказание — этой Канады в финале Олимпиады не будет. Эта команда вообще не похожа на прошлогоднюю, куда ехали игроки с нераскрытым потенциалом, а не те, что уже едут с ярмарки. Тот же Манджапане, про которого до ЧМ мало кто слышал, в Ригу ехал уже на подъёме, который закономерно продолжился и после турнира. Её вратари внушают мало доверия, как и те помощники, которые составят компанию опытному Жюльену в штабе. Даже в нынешних условиях это далеко не лучшая возможная Канада.

А ещё против «кленовых» работает одна малоизвестная, но работающая примета — победитель предолимпийского ЧМ с 1987-го не может победить на Играх. Сработает ли через три недели?