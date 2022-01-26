«Сегодня он был боссом». Неудержимый Свечников исполнил мечту американских фанатов

Андрей совершает по два результативных действия уже в пяти матчах подряд. И наконец-то вышел на график «очко за игру».

Как же хорош Андрей Свечников! Россиянин практически неудержим – он прекрасно проводит январский отрезок, до сегодняшней домашней встречи «Каролины» с «Вегасом» набрав 12 очков в восьми матчах «Харрикейнз» в 2022 году. Всего в двух случаях Андрей уходил со льда без результативных действий, зато в остальных шести неизменно набирал по два очка, включая четыре последних матча – с «Ванкувером», «Бостоном», «Рейнджерс» и «Нью-Джерси». В игре с «синерубашечниками» Свечников и вовсе достиг юбилея, сделав 100-ю голевую передачу в НХЛ, а несколько дней спустя был признан первой российской звездой игровой недели.

Благодаря такому всплеску результативности Андрей вплотную подобрался к показателю в одно очко за игру, о чём уже не первый год мечтают болельщики «ураганов» – на счету 21-летнего форварда было 34 очка в 35 матчах сезона. Заветная цель казалась очень близкой – чтобы добраться до неё уже сегодня, Свечникову было необходимо продлить серию с двумя очками за игру.

Первый шаг к этому он сделал в начале второго периода – в первом «Вегас» выдержал натиск «ураганов», однако вскоре после перерыва раскололся и позволил сопернику отличиться дважды в течение минуты. Первое взятие ворот прошло без участия Андрея – третье звено «Каролины» Фаст – Стаал – Нидеррайтер задавило «рыцарей» в их зоне, и со второй попытки швейцарец пробил Лорана Броссуа.

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А уже едва ли не в следующей атаке Дерек Степан выцарапал шайбу для «Харрикейнз» в средней зоне, отдал её Свечникову и пошёл на смену. Андрей, мешать которому уже летел Ши Теодор, своевременной передачей нашёл на дальней штанге Винсента Трочека, в касание удвоившего преимущество «ураганов».

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«Вегас» отыграл один гол ещё до конца второго периода. Ситуация получилась спорной – перед броском Нолана Патрика во вратаря «Каролины» Фредерика Андерсена врезался «рыцарь» Бретт Хауден. Однако судьи помехи голкиперу не увидели и засчитали взятие ворот.

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В третьей двадцатиминутке «Харрикейнз» быстро восстановили гандикап – Себастьян Ахо реализовал большинство ближе к середине периода. Однако «Голден Найтс» сдаваться не собирались, ведь меньше чем через 10 минут на табло уже было равенство. Голы Хаудена и Хагга позволили «Вегасу» перевести игру в овертайм.

Дополнительного времени хватило, чтобы выявить победителя – Свечников подкараулил неточный пас Алекса Пьетранджело на входе в зону «рыцарей», вдоль правого борта прошёл к лицевой линии, стянув на себя совершившего ошибку защитника, и из правого круга вбрасывания сделал передачу на пятачок на абсолютного одинокого Ахо, которому не составило труда переиграть Броссуа.

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Себастьян забросил седьмую шайбу в карьере в овертаймах и вышел на единоличное первое место по этому показателю в истории «Каролины»/«Хартфорд Уэйлерс», опередив Джеффа О’Нилла. Свечников же продлил серию матчей с двумя очками до пяти и вышел на показатель в очко за игру в этом сезоне.

Россиянина признали третьей звездой встречи, и это вызвало вопросы у журналиста из Каролины Адама Голда: «Как это Свеч только третья звезда? Я люблю Ахо, но сегодня Андрей был боссом», — написал Голд на своей странице в «Твиттере».

Едва ли это беспокоит самого Свечникова – у него явно идёт игра, и это помогает «Каролине» побеждать. «Ураганы» уверенно стремятся в направлении плей-офф, и сложно представить, что кто-то может сбить их с этого курса.