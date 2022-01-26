Знаменитый канадец настрадался от Овечкина за карьеру. Теперь Флёри едет в «Вашингтон»?

Сегодня известный инсайдер Эллиотт Фридман сообщил о том, что «Вашингтон Кэпиталз» занимается оформлением перехода голкипера Марка-Андре Флёри из «Чикаго Блэкхоукс».

Перед стартом сезона сообщалось, что «Вегас Голден Найтс» обменял вратаря в «Чикаго» без его ведома. Была информация, что Флёри не хочет играть за «Блэкхоукс» и готов завершить карьеру игрока. Но в результате здравый смысл возобладал, а североамериканский страж ворот всё же переехал в Чикаго и стал выступать за местную команду.

Сразу отметим, в нынешнем сезоне Марк-Андре провёл за «Чикаго» 29 матчей и оформил три шат-аута. Сейчас «ястребы» занимают 14-е место в таблице Западной конференции, набрав 37 очков после 42 игр. На данный момент серия поражений «Блэкхоукс» составляет четыре матча.

Однако, по всей видимости, канадцу не слишком нравится выступать за свой нынешний клуб. На ровном месте такие слухи не возникают, тем более от столь надёжных и авторитетных инсайдеров, коим является Фридман.

Флёри, кстати, любимый вратарь Александра Овечкина. Почему? Всё очень просто. Ещё в середине декабря 2021 года российский капитан «Вашингтона» забросил очередную шайбу в большинстве в ворота «Чикаго».

Ассистировали ему Ти Джей Оши и Никлас Бекстрём. Эта шайба стала 25-й за карьеру в НХЛ, которую пропустил от Александра голкипер «Блэкхоукс» Марк-Андре Флёри. Канадский вратарь вышел на единоличное первое место в НХЛ по количеству пропущенных шайб от Овечкина, опередив завершившего карьеру шведа Хенрика Лундквиста (24). Третье место делят Кари Лехтонен и голкипер «Монреаля» Кэри Прайс (по 22).

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«Овечкин доставил мне проблем пару раз. Речь о руках и всём таком. Он очень сильно бросает, из-за чего рука на секунду умирает. Но мне нравится играть против него, потому что это вызов, верно? Он такой прекрасный игрок, отличный шутер.

Вам нужно сделать всё возможное, чтобы остановить его. Я ценю битвы, в которых мы сходились за эти годы», — говорил Флёри.

Конечно, нельзя не вспомнить и великолепный финал между «Вашингтоном» и «Вегасом», во время которого Флёри тоже успел настрадаться от Овечкина, а Александр в итоге выиграл свой первый и столь заветный Кубок Стэнли. Ови тогда буквально выводил Флёри из себя, это в итоге не могло не сказаться на результате. Александр Великий отправил канадского вратаря в психологический нокаут, от которого североамериканец так и не смог оправиться.

Очень интересно, как Овечкин и Флёри сработаются в «Вашингтоне» и будут играть в одной команде, но нет сомнений, что главный тренер «столичных» Питер Лавиолетт и генеральный менеджер клуба Брайан Маклеллан согласовывали с россиянином кандидатуру вратаря и много её обсуждали. Все уже привыкли, что мимо Овечкина не проходит ни одно ключевое решение клуба. Того же Лавиолетта пригласили с одобрения Александра. Сам капитан «Кэпиталз» постоянно на связи и с владельцем команды Тедом Леонсисом.

Сейчас вратарская бригада «Вашингтона» состоит из россиянина Ильи Самсонова и чеха Витека Ванечека. Откровенно говоря, не самая сильная линия «столичных». Видимо, именно поэтому в команде и задумались о приглашении опытного и многое повидавшего голкипера. Сейчас Флёри уже 37 лет, но порох в пороховницах до сих пор есть. Думается, что и сам канадец хочет поиграть в одной команде с Ови. Поэтому на сей раз никакой эпопеи с его переходом не случится.