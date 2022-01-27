Гол, разбивший мечты. Великий Селянне в 43 года убежал от всей защиты России на ОИ-2014

Теэму Селянне мог завершить карьеру ещё после локаута-2005. Карьера Финской Вспышки, забросившего 76 шайб в первом сезоне в НХЛ, казалось, идёт к закату. После обмена из «Анахайма» последовали два блёклых и мало кому запомнившихся с хорошей стороны сезона в «Сан-Хосе».

Летом 2003-го Селянне вместе с большим другом Полом Карией воссоединились в «Колорадо» — потолка зарплат тогда ещё не было, но дуэт из «Анахайма» ужался в деньгах, чтобы присоединиться к команде, где в строю были все звёзды 90-х. Журналисты писали, что тренеру «Лавин» надо будет просто открывать и закрывать калитку, чтобы не мешать Сакику, Форсбергу и компании. Но всё получилось ужасно: финн набрал 32 очка за сезон, выходил в четвёртом звене, а «Колорадо» вылетел во втором раунде от… «Сан-Хосе».

Но практически никто из журналистов и болельщиков не знал, что свои неудачные сезоны Теэму провёл фактически на одной ноге. Левое бедро было короче правого на восемь сантиметров, а левое колено из-за разрыва связок было практически полностью убито. После окончания сезона, перед Кубком мира — 2004 Селянне лёг на сложнейшую операцию. Врачи считали, что финна даже после операции хватит максимум на два года — они ошиблись в расчётах в четыре раза.

После локаута Селянне вернулся в «Анахайм», где выиграл Кубок Стэнли, прокачивал партнёров и даже в 36 лет набрал 94 очка. Но с возрастом игровое время потихоньку падало. Летом 2013-го, в 43 года, Селянне продлил контракт с клубом на год и заявил: «Это мой последний сезон. Наслаждаюсь каждым днём на льду. Я хочу сыграть за сборную Финляндии на Олимпиаде в Сочи».

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Селянне попал в состав команды, которая в Сочи ехала далеко не фаворитом. У финнов восемь лет назад и так не было суперзвёзд, а за неделю до Олимпиады синхронно вылетели Микко Койву и Валттери Фильппула, которые должны были стать первым и вторым центром сборной. В результате первым центром сборной стал 18-летний Барков, но во втором матче группового турнира травму получил и он. В результате в той сборной было больше кахаэловцев, чем в российской.

Травму получил и Селянне, причём уже в первом периоде первого матча турнира с Австрией — однако он хоть и пропустил два периода, на лёд потом вернулся. Как потом шутил Петри Контиола: «Он уже старик, ему нужно отдыхать больше, чем другим парням».

Но даже такая побитая всеми превратностями судьбы сборная смогла обеспечить себе прямую путёвку в четвертьфинал — если вы помните, Россия пробивалась в него через квалификацию с Норвегией.

Перед Олимпиадой у Селянне спрашивали про финал Россия — Канада, а он в шутку спрашивал, будут ли у журналистов билеты. В итоге финн этот финал отменил, забив победный гол и разбив мечты России о золоте на домашних Играх и реванше с канадцами. Впрочем, ту шайбу сделал Микаэль Гранлунд, который играючи догнал и перегнал Войнова, вроде бы контролировавшего шайбу — Селянне оставалось только добить на пятачке. Но как Теэму в 43 года убежал от всей защиты сборной России?

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В полуфинале финны проиграли шведам, зато покуражились в бронзовом матче с американцами (5:0) — Селянне сделал дубль. После матча он говорил: «Мало кто верил, что 43-летний игрок ещё способен забивать. Но возраст — это лишь цифры. Я горжусь тем, что ещё способен хорошо играть». Селянне набрал 6 очков за 6 матчей Игр, стал самым возрастным игроком, который забивал гол на Олимпиаде, самым ценным игроком хоккейного турнира, а на церемонии закрытия был знаменосцем Финляндии.

После игр Селляне говорил в интервью «СЭ»: «Русские испытывали колоссальное давление. Все кругом – от комментаторов до болельщиков – твердили, что хозяева турнира просто обязаны победить. Но почему? Абсолютно неправильно! «Вы должны выиграть» – это проявление негативного мышления. Нужно говорить: «Вы хотите выиграть».

Но красиво завершить хоккейную карьеру не получилось. По ходу плей-офф у Селянне разгорелся конфликт с главным тренером «Анахайма» Брюсом Будро, который тлел во время регулярки. «Анахайм», который считался одним из фаворитов сезона, проиграл в седьмом матче второго раунда «Лос-Анджелесу».