Малкин хороший, Малкин плохой. Россиянин забил крутой гол, но вдрызг провалил конец матча

Две ошибки Евгения стоили «Питтсбургу» победы над «Сиэтлом». И всё равно его признали третьей звездой поединка.

В середине января Евгений Малкин вернулся на лёд, примерив форму своего «Питтсбурга», спустя почти 7 месяцев восстановления после травмы и операции. Возвращение российского лидера добавило оптимизма и без того набравшим мощь «пингвинам», а сам Малкин в первой же игре растерзал «Анахайм», набрав 3 (2+1) очка.

В следующих играх статистически для Евгения всё было не так весело, но процесс адаптации после долгого отсутствия не бывает лёгким. Впрочем, Малкину не потребовалось много времени, чтобы снова стать полезным для своей команды — в последних трёх встречах он отдал четыре результативных передачи, и все эти матчи «Питтсбург» выиграл.

На очереди у «пингвинов» была домашняя встреча с аутсайдером НХЛ «Сиэтлом», сулившая команде Майка Салливана очередные два очка. Перед этой игрой вновь всплыла тема продления контракта «Питтсбурга» с Малкиным (старое соглашение кончается в конце сезона), издание The Athletic сообщило, что генменеджер «пингвинов» Рон Хекстолл и представители хоккеиста провели переговоры, а также рассказало об одной любопытной подробности — Малкин готов пойти на снижение зарплаты, чтобы остаться в клубе.



Преданный «Пингвинз» россиянин в итоге стал едва ли не главным действующим лицом матча с «кракенами». Зрители этой игры скучали без единого гола долгих 48 с половиной минут, пока Малкин не расчехлил свою пушку в большинстве. Есть четвёртый гол Евгения в сезоне!

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Эта шайба по такой игре вполне могла остаться единственной и победной, но в результате Малкин сам приложил руку к тому, что «Сиэтл» отыгрался. За четыре с небольшим минуты до финальной сирены Евгений очень неаккуратно сыграл в чужой зоне, обрезал себя и партнёров, подарив «кракенам» острую контратаку «2 в 1».



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Тристан Джерри блестяще справился с угрозой, но побочным эффектом оказалось вбрасывание в зоне «Питтсбурга». Его вчистую выиграл Джаред Макканн, а уже через пару секунд канадец, которого «пингвины» летом скинули транзитом через «Торонто» на драфт расширения «кракенов», подправил шайбу после броска Данна.

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Счёт стал 1:1. «Люди серьёзно обвиняют Малкина в этом голе? Его не было на площадке», — защищал россиянина от нападок в «твиттере» журналист Деян Ковачевич. Но, увы, это было не последнее неудачное действие Евгения в этом матче, которое так или иначе привело к голу в ворота «Питтсбурга».

В самом начале овертайма Адам Ларссон принёс «Сиэтлу» сенсационную победу, и, очевидно, именно Малкин упустил шведского защитника, который наносил бросок с удобной позиции почти без сопротивления. Увы, Евгений вдрызг провалил конец матча. Возможно, на всю игру Малкина пока не хватает физически — было видно, каким усталым он выглядел в том же овертайме.

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Впрочем, никому не придёт в голову назвать Малкина главным виновником поражения «Питтсбурга». По крайней мере в первом голе «Сиэтла» другие хоккеисты «пингвинов» тоже отвратительно сыграли в обороне, да и к тому же именно Малкин забил единственную шайбу хозяев в этой встрече. Кстати, россиянина, потихоньку набирающего кондиции, признали третьей звездой матча.