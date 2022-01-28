От серебра Олимпиады до генменеджера сборной России. Судьба наших с ОИ-2002

В 2002 году на олимпийский хоккейный турнир в Солт-Лейк-Сити сборную России повёз двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. Это был единственный раз, когда наш прославленный защитник вставал на тренерский мостик. Российская команда была практически полностью укомплектована игроками из НХЛ, в связи с чем болельщики справедливо ждали, что наша сборная улучшит результат, добытый в Нагано, то есть выиграет золотые медали.

Однако пришлось довольствоваться лишь бронзой, заработанной в матче с Беларусью, которая неожиданно добралась до четвёрки сильнейших, а мечты о медалях высшего достоинства в полуфинале нас лишили американцы. В преддверии старта Олимпиады в Пекине ностальгируем и продолжаем цикл материалов о судьбах хоккеистов-олимпийцев прошлых лет.

Вратари

Николай Хабибулин



Долго выступал в НХЛ, последним клубом Хабибулина стал «Чикаго». Выигрывал Кубок Стэнли в 2004 году в составе «Тампы». Сейчас занимается тренерской работой, является тренером вратарей олимпийской сборной России (не той, которая поедет на Олимпиаду). Свою олимпийскую золотую медаль за 1992 год получил как раз во время Олимпиады в Солт-Лейк-Сити спустя 10 лет.



Егор Подомацкий



Голкипер ярославского «Локомотива» был единственным в заявке той сборной, кто не представлял НХЛ. Подомацкий в каждой игре турнира переодевался запасным вратарём, но ни разу не вышел на лёд Солт-Лейка. В год Олимпиады Подомацкий выиграл золото российской Суперлиги вместе с «Локомотивом», а в следующем сезоне повторил это достижение. На протяжении большей части игровой карьеры Подомацкий оставался верен Ярославлю, покинув клуб только в 2008 году.



В качестве тренера Подомацкий вернулся в Ярославль. На протяжении многих сезонов Егор тренировал голкиперов «Локо», выступающего в МХЛ. Затем перешёл на работу в первую команду, но сейчас снова вернулся в Молодёжную лигу, уступив своё место в «Локомотиве» Рашиту Давыдову.

Егор Подомацкий Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Илья Брызгалов



На момент ОИ-2002 Брызгалов только начинал свою заокеанскую карьеру в составе «Анахайма». Долгое время Илья продолжал пробиваться в состав «уток», а в 2007 году, будучи запасным вратарём, выиграл Кубок Стэнли. После «Анахайма» в карьере Брызгалова было удачное время в «Финиксе», а в сезоне-2009/2010 Илью даже номинировали на «Везину». Затем Илья был обменян в «Филадельфию», с которой Брызгалов заключил крупное соглашение, но уже после второго сезона в «Флайерз» контракт был выкуплен. После «Филадельфии» российский вратарь поиграл за «Эдмонтон», «Миннесоту», а для завершения карьеры Брызгалов вернулся в «Анахайм».

Сейчас Илья проживает в США, периодически привлекается в качестве эксперта на канадское спортивное телевидение, общается с российскими журналистами по самым злободневным темам дня. Один из самых ярких и неординарных спикеров в современном хоккейном мире.

Защитники

Борис Миронов



Родной брат Дмитрия Миронова работал на посту главного тренера клуба ВХЛ «Звезда» — фарм-клуба московского ЦСКА. Специалисты давно предрекали Миронову большое будущее в тренерском ремесле, называя его одним из самых прогрессивных российских тренеров. Затем Миронов работал ассистентом главного тренера в «Нефтехимике», а с нынешнего сезона возглавил московский «Спартак».



Даниил Марков



После ОИ-2002 Даниил Марков немало поиграл в НХЛ за «Торонто», «Финикс», «Каролину», «Филадельфию», «Нэшвилл» и «Детройт», после чего вернулся в Россию. Марков выступал в составе «Динамо», а затем и «Витязя» откуда регулярно ездил в скрытую аренду то в СКА, то в «Магнитку», то в ЦСКА. Последний сезон в карьере игрока Марков также провёл в армейском клубе и в 2014 году повесил коньки на гвоздь.



Тренерская карьера Маркова началась, когда он вошёл в штаб московского «Спартака», помогая сначала Герману Титову, а потом Алексею Ярушкину. Затем Даниил работал в Альметьевске, где помогал Игорю Захаркину развивать резерв местного «Нефтяника» в соответствии с целями «Академии хоккея «Ак Барс». Сейчас, судя по всему, проживает в Торонто.

Олег Твердовский



Российского защитника, родившегося в Донецке, ждала долгая карьера, наполненная победами. Спустя год после Олимпиады в США Твердовский завоевал кубок Стэнли в составе «Нью-Джерси», после чего довольно неожиданно перешёл в «Авангард». С «ястребами» Твердовский стал чемпионом России и обладателем кубка Европейских чемпионов, а уже в 2006 году Твердовский держал в руках свой второй кубок Стэнли, выигранный на этот раз с «Каролиной». Отыграв ещё два сезона за океаном, защитник вернулся в Россию, на этот раз в «Салават Юлаев», и стал с уфимцами двукратным чемпионом России и обладателем кубка Гагарина. Последние полтора сезона Олег Твердовский отдал «Магнитке», в составе которой и завершил славную карьеру в 2013 году.

В последнее время Твердовский проживает в Лос-Анджелесе, занимается бизнесом и старается удалять время семье. Сейчас Олег трудится ассистентом главного тренера в команде California Golden Bears (14U).

Дарюс Каспарайтис



Проживает в Майами, занимается семьёй, работает в сфере недвижимости. Возобновлял профессиональную карьеру в сборной Литвы, мечтал поехать с командой на чемпионат мира. Активно выступает в роли хоккейного эксперта на «Чемпионате» по самым злободневным и актуальным темам.

Дарюс Каспарайтис Фото: Brian Bahr/Getty Images

Владимир Малахов



Член Тройного золотого клуба. Часто выступал в Лиге легенд мирового хоккея, занимался бизнесом. Проживает в Майами. В 1992 году переехал в НХЛ, где и завершал профессиональную карьеру. Сейчас работает скаутом сборной России по Северной Америке. Активно общается с игроками, просматривает кандидатов.



Игорь Кравчук



Двукратный олимпийский чемпион. Долгое время проживает в Монреале. В КХЛ успел поработать в тренерском штабе Майка Кинэна в «Куньлуне», а также директором по развитию молодёжного хоккея в академии «Авангарда». Занимал должность главного тренера юниорской сборной России. Сейчас пробует себя в роли хоккейного эксперта.

Сергей Гончар



27 октября 2015 года завершил карьеру игрока и вошёл в тренерский штаб «Питтсбург Пингвинз». Гончар постоянно рос как тренер, прекрасно чувствовал себя в США. Сергей планировал и в дальнейшем развивать себя в качестве хоккейного наставника. Гончар помогал Майку Салливану в «Пингвинз», а не так давно получил предложение от главного тренера сборной России Алексея Жамнова войти в тренерский штаб сборной России на Олимпиаде в Пекине. Посмотрим, что из этого выйдет.

Нападающие

Игорь Ларионов



Профессор был самым возрастным игроком в составе сборной России на Олимпиаде – на момент Игр в Солт-Лейк-Сити Ларионову был 41 год. Тем не менее один из участников знаменитой «Русской пятёрки» «Детройта» отыграл в НХЛ ещё два сезона, а карьеру завершил в сезоне-2005/2006 в составе клуба четвёртого по силе шведского дивизиона.



После окончания карьеры Ларионов недолгое время занимал должность директора по спортивным операциям СКА, а затем связал свою судьбу с агентской деятельностью. В числе его известных клиентов когда-то были Наиль Якупов, Тайлер Сегин, Миро Хейсканен. Также Ларионов имеет сеть собственных ресторанов в Москве, занимается винным бизнесом. Попробовал себя в роли главного тренера молодёжной сборной России, но неудачно выступил на МЧМ, в результате чего был переведён на аналогичный пост в олимпийскую сборную (не ту, которая поедет в Пекин). Также работает комментатором и экспертом на Первом канале.

Игорь Ларионов Фото: Brian Bahr/Getty Images

Павел Буре



Легендарный форвард вошёл в список 100 величайших игроков в истории НХЛ. Также он является членом Зала славы ИИХФ и Зала хоккейной славы НХЛ. Активно участвует в спортивной жизни страны. Развивает не только ветеранский, но и любительский хоккей. Отказался от американского гражданства, что вызвало большой резонанс. Входит в наблюдательный совет ЦСКА, является специальным представителем ФХР по международным делам. Кроме того, Буре-старший вошёл в состав совета ИИХФ. В будущем Буре, говорят, может сменить Владислава Третьяка на посту президента ФХР.



Олег Кваша



Олимпиада в 2002 году стала первой и последней для мощного форварда, и на ней он никак не смог проявить себя. Впрочем, карьера в НХЛ у Кваши складывалась неплохо, он был по-своему полезен в составе «Айлендерс», но уже в 2006 году вернулся на родину. В России Кваша сменил множество команд, поиграв за «Витязь», «Трактор», «Атлант», «Магнитку», «Нефтехимик», ЦСКА, «Авангард». Затем Олег засветился даже в болгарском хоккее, а последним клубом для Кваши стал «Барыс».



На сегодняшний день Кваша работает в МХЛ, где сперва занимал пост главного тренера клуба МХК «Атлант», а затем стал помощником главного тренера.

Алексей Жамнов



Жамнов – один из наиболее успешных людей в настоящий момент, выступавших в той команде. Он уже успел поработать генеральным менеджером «Витязя» и «Атланта», долго занимал аналогичный пост в «Спартаке». Кроме того, Жамнов возглавлял скаутскую службу сборной России. После смены власти в московской команде Жамнова перевели на должность руководителя академии «Спартака» и советника председателя наблюдательного совета. Казалось, карьера Алексея Юрьевича пошла вниз, но в итоге именно он повезёт сборную России на грядущую Олимпиаду в качестве главного тренера.



Сергей Самсонов



Лучшие годы карьеры Самсонов провёл в «Бостоне», откуда и приехал на свою единственную в карьере Олимпиаду. В НХЛ Сергей выступал до 2011 года, поиграв за «Эдмонтон», «Монреаль», «Чикаго», «Каролину» и «Флориду», но никаких серьёзных успехов не достиг.



После завершения карьеры Самсонов остался в системе «ураганов», где несколько лет работал скаутом. Сейчас Сергей занимает должность тренера по развитию.



Валерий Буре



Младший из братьев Буре завершил профессиональную карьеру в 2004 году в «Далласе». Уделяет большое внимание семье, женат на актрисе Кэндис Кэмерон. Большую часть из последних 10 лет Буре посвятил виноделию, которое сперва было увлечением, а затем стало приносить существенный доход.



Павел Дацюк



В сезоне-2001/2002 Дацюк проводил дебютный сезон в НХЛ в составе «Детройта» и только начинал покорять заокеанскую публику своими волшебными руками. После ОИ-2002 Дацюка ждала блестящая карьера, в которой были два Кубка Стэнли, один Кубок Гагарина, золотая медаль Олимпиады и чемпионата мира. Дацюк – член «Тройного золотого клуба».



В 2016 году Павел вернулся в Россию, стал капитаном СКА и продолжал показывать отличный хоккей. После Питера Павел вернулся в родной Екатеринбург, поиграл за «Автомобилист» начиная с сезона-2019/2020, а теперь взял паузу в карьере. По всей видимости, Дацюк в свои 43 года близок к её завершению, но официально об этом пока не объявлено.

Павел Дацюк Фото: Jamie Squire/Getty Images

Алексей Ковалёв



Успел пожить в Швейцарии, где выступал за команду «Фисп», несмотря на солидный возраст. В 2016 году был назначен спортивным директором этого клуба. Обладатель Кубка Стэнли 1994 года в составе «Рейнджерс». Третий из россиян, набравших 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ. Дальше Ковалёв решил стать тренером и связать свою судьбу с китайским хоккеем. Алексей работал главным тренером «Куньлуня», но гораздо больше времени трудился в качестве ассистента. Сейчас он, будучи помощником Айвана Занатты в сборной Китая, вместе с командой отправился на Олимпийские игры в Пекин.



Андрей Николишин



Николишин провёл долгую и насыщенную карьеру в НХЛ. Играл за «Хартфорд», «Вашингтон», «Чикаго» и «Колорадо», после чего в 2004 году вернулся в Россию, подписав контракт с ЦСКА. В конце карьеры провёл четыре сезона в «Тракторе», а завершил выступления в киевском «Соколе». Работал главным тренером в «Тракторе» и «Амуре». Сейчас является скаутом «Чикаго», часто выступает в прессе в роли эксперта, довольно жёстко высказывает свою позицию.



Максим Афиногенов



После ОИ-2002 Безумный Макс закрепился в «Баффало», отыграв за «клинков» 9 лет. Затем последовал переход в «Атланту», потом переезд в Россию, где Афиногенов до «Витязя» три сезона провёл в СКА.



В «Витязе» форварда помнят до сих пор. Несмотря на возраст, Афиногенов был лидером и главной звездой подольского клуба, а затем Максим вернулся в родное московское «Динамо», но сил уже не хватало, да и травмы замучили. Видимо, официальный конец карьеры уже близко, но пока Афиногенов, как и Дацюк, об этом не объявлял.



Илья Ковальчук



На Игры в Солт-Лейк-Сити Илья Ковальчук приехал в статусе восходящей звезды мирового хоккея, и его дальнейшая карьера оправдала эти ожидания. Ковальчук стал легендой «Атланты», а в составе «Нью-Джерси» Илье совсем немного не хватило для победы в Кубке Стэнли. С российской национальной командой Ковальчук выиграл два чемпионата мира, а в 2008 году именно его гол в овертайме финала с канадской сборной поставил на уши всю страну.



В 2013 году Ковальчук резко оборвал свою заокеанскую карьеру, перебрался в СКА, выиграл два Кубка Гагарина с питерским клубом, а затем стал незаменимым элементом в сборной Олега Знарка. В Пхёнчхане Ковальчук наконец-то стал олимпийским чемпионом, так что в его карьере не хватает только Кубка Стэнли. И вряд ли его получится добыть. Так, например, в «Лос-Анджелесе» Илью ждал провал, да и в «Монреале» с «Вашингтоном» он не закрепился.



В прошлом сезоне Ковальчук завоевал Кубок Гагарина с «Авангардом», а теперь является генеральным менеджером сборной России на Олимпийских играх. Опять же, официально о завершении карьеры Илья не объявлял. Но скоро, видимо, это случится.

Алексей Яшин



Легендарный нападающий и капитан «Оттавы Сенаторз». Заканчивал профессиональную карьеру в ЦСКА. С 2012 по 2014 год работал генеральным менеджером женской сборной России по хоккею, затем ещё год трудился ассистентом генменеджера мужской сборной. Стал совладельцем команды НХЛ «Вегас Голден Найтс». Пробует себя в роли хоккейного эксперта, занимается популяризацией хоккея.



Сергей Фёдоров



После выступлений за «Детройт» перебрался в «Анахайм», затем играл в «Коламбусе» и «Вашингтоне». В 2009-м Фёдоров вернулся в Россию и стал хоккеистом «Магнитки», закончил же свою карьеру прославленный нападающий в ЦСКА. Именно в армейском клубе Фёдоров получил должность генерального менеджера, но затем покинул занимаемый пост. Входил в наблюдательный совет клуба, а затем неожиданно, не имея опыта, получил пост главного тренера ЦСКА, сменив отправленного в отставку Игоря Никитина. Вошёл в тренерский штаб Алексея Жамнова, вместе со сборной России отправится на Олимпиаду в Пекин.