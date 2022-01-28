Все углы сглажены. В цугцванг КХЛ загнали собственные компромиссность и нерешительность

С чистым хоккеем в КХЛ в этом году было всё в порядке — результативность росла, как и количество интересных матчей, появлялись новые имена и турнирная интрига. Однако всё это прервалось с началом нового года — «омикрон» стал всеобщим хоккейным кайфоломом.

Две недели хоккейная общественность ждала вердикта хоккейных высокомудрых мужей, а его всё не было. Одно совещание сменяло другое, постановив, что для окончательного решения вопроса нужно еще одно совещание. Наконец, КХЛ просто разослала в клубы анкету с вопросом о том, стоит ли играть в олимпийскую паузу или нет. Сделано это было давно, но лига огласила решение только сегодня — и решением фактически стало откладывание решения.

То, что клубы проголосовали против игры в паузу, сенсацией не стало. С таким же успехом можно было провести голосование в детском саду «шоколадка или касторка» с заранее понятным исходом. Если топ-клубы с развитыми фарм-системами были готовы играть теми, кто есть, то условная «Сибирь» теряла бы первого центра и первого вратаря, которых заменить имела мало возможности. Голоса малых клубов понятны — хотя нашлись смельчаки типа «Витязя», который крайне зависит от легионеров.

Но при этом клубы и не должны были решать такие вопросы. История с переносами началась с того, что КХЛ отменила матч «Авангард» — «Автомобилист». «Авто» после вспышки ковида был готов играть, поднял полтора десятка игроков фарм-клуба, уже прилетел в Москву — но команду развернули обратно из-за того, что в команде было сразу 17 заболевших.

Фото: photo.khl.ru

«Авангард» был готов играть и так — но лига решила перестраховаться, чтобы не дать новому штамму распространяться. Вскоре оказалось, что «омикрон» с лёгкостью пробивает и локдауны, и карантины, и тройные прививки — меры КХЛ оказались бесполезными, и новый штамм начал шествие по лиге. Однако календарь был сломан, прецедент был создан, и загасить ситуацию «технарями» не вышло бы — ведь матч сорвался не по вине клубов.

Так что решать вопрос о дальнейшем проведении игр должна была именно лига — но вместо чёткого и однозначного решения начались бесконечные консультации, совещания и видеоконференции. Понятно, что Алексей Морозов и его команда оказались в такой ситуации, когда любое решение было бы плохим, но бесконечное оттягивание ответа больше похоже на поведение студентов, чем на руководство главной хоккейной лиги Европы.

Одной из причин этого является то, что КХЛ фактически потеряла субъектность. Противостояние «лига — федерация» в постсоветское время существовало всегда — и при Межнациональной лиге, и при ПХЛ. Первые годы существования КХЛ хоккейная повестка была сформирована именно противостоянием КХЛ — ФХР, где противоборствующие стороны порой позволяли нелицеприятные высказывания в адрес друг друга.

Фото: photo.khl.ru

Сочинский провал, несмотря на то что сборной занималась ФХР, подбил позиции лиги. Команда Александра Медведева и сам Медведев из КХЛ ушли, новым главой организации стал Дмитрий Чернышенко, который мало занимался хоккейными делами. Последующие годы ознаменованы «консолидацией хоккейных элит» — федерация де-факто подмяла под себя чемпионат, лига взяла под козырек и «во имя Пхёнчхана» позволила уничтожить малейшую конкуренцию в предолимпийском и олимпийском сезонах.

Сейчас за хоккейную власть борются две группировки, которые примерно равны по своим административным возможностям. Условно их можно назвать «ФХР» и «сборная» — сейчас первые делают вид, что вторые как бы мимо проходили. Обе группировки заинтересованы в разных вариантах проведения сезона и пытаются продавить свои решения.

И КХЛ, в отличие от 2013-го, не является стороной конфликта, а вынужденно играет роль канатоходца. Морозову здесь не позавидуешь — вполне возможно, у него есть управленческий талант, но в такой ситуации надо быть прожжённым аппаратчиком с опытом подковёрной борьбы. Пока же КХЛ Морозова растерянно сидит в цугцванге, в который загнали её собственная нерешительность и параллельная борьба высоких недоговаривающихся сторон.

Фото: photo.khl.ru

Тактически вариант «доигровка оставшихся матчей и распределение по процентовке» не так плох — в прошлом сезоне им пользовались финская, швейцарская и немецкая лиги, которые не смогли впихнуть в календарь все матчи. Но стратегически КХЛ находится в труднейшем положении. В хоккее становится всё больше борьбы политических тяжеловесов, при этом параллельно популярность игры у народа падает. И, быть может, когда через несколько лет хоккейную власть будут делить 5-6 фракций, окажется, что делить будет банально нечего.