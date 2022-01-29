«Не знаю, почему перестал попадать в состав СКА. В клубе мне никто ничего не объяснил»

За несколько дней до конца 2021 года в КХЛ произошёл громкий обмен – нападающий СКА и сборной России Иван Морозов, который ещё в прошлом сезоне был одним из ключевых игроков петербуржцев, отправился на черноморское побережье, оказавшись в «Сочи». Де-юре – за денежную компенсацию, де-факто – в обратном направлении отправился защитник «леопардов» Иван Мищенко, который прошёл через процедуру расторжения контракта.

В интервью корреспонденту «Чемпионата» новоиспечённый форвард «Сочи» рассказал, как узнал об обмене из СКА, прокомментировал непопадание в состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине, а также поделился планами на ближайшее будущее.

«В глубине души рассчитывал поехать на Олимпиаду»

— Как проводите перерыв на Олимпиаду?

— У «Сочи» было 10 выходных, сейчас тренируемся в стандартном режиме. Ничего сверхъестественного.



— Можно ли сказать, что перерыв пошёл «Сочи» на пользу? Есть возможность перезагрузиться после неудачных результатов.

— Мы отдохнули, набрались сил, сделали то, что не могли раньше.



— Вы играли за сборную России на Кубке Первого канала, но не попали даже в расширенный состав на Олимпиаду. Рассчитывали на поездку в Пекин?

— Спокойно отреагировал на непопадание в состав. Не вызвали – значит, так тренеры посчитали нужным. У них своё видение того, кто должен играть. Конечно, в глубине души рассчитывал поехать. Был уверен, что играю не хуже других.

— Соотнеслись ли представления об Андрее Назарове с реальностью? Какой он как человек, тренер?

— Никаких особенных представлений о нём не было. Когда я пришёл в клуб, он хорошо меня встретил, за это большое спасибо. Андрей Викторович – абсолютно нормальный тренер со своими тактикой и позицией.



— «Сочи» практически потерял шансы на плей-офф. Какие задачи у команды на концовку сезона?

— Задача на каждый матч всегда одна – выиграть. Такие задачи у нас и стоят – просто побеждать.

«Обрадовался, когда меня наконец-то обменяли»

— Как прошла ваша адаптация в «Сочи»? В клубе большое количество бывших игроков СКА.

— Практически не пришлось адаптироваться. Понадобилось запомнить имена нескольких работников персонала, тренеров. В общем, адаптация прошла спокойно.



— Недавно «Сочи» проводил выездной матч со СКА. Каково это – выходить в «Ледовом» в свитере другой команды?

— Играть в «Ледовом всегда приятно, это не зависит от того, за какую команду играешь. Там хорошая атмосфера, люди любят хоккей, болельщики постоянно поддерживают клуб. Но для меня это был обычный матч.

Фото: Смирнов Илья, photo.khl.ru

— Успели соскучиться по Санкт-Петербургу?

— Был там недавно, во время паузы. Это хороший город, в нём есть все условия для жизни. Мне нравилось там жить.



— В прошлом сезоне вы были одним из лидеров СКА, в этом неожиданно выпали из состава. Как это объясняли в клубе?

— Видимо, просто разонравилась моя игра. Не знаю, почему, но никто ничего не объяснял. На перевод в ВХЛ реагировал спокойно. Выходил и делал свою работу, и неважно, в какой лиге.



— Были ли разговоры об этом с Валерием Брагиным? Вы давно знакомы.

— Я его об этом не спрашивал, да и мне никто ничего не говорил.

— При каких обстоятельствах узнали об обмене в «Сочи»?

— Узнал об этом, когда сидел в кино с женой. Обрадовался, что наконец-то обменяли, потому что лучше играть в КХЛ, чем в ВХЛ. В «Сочи» мне доверяют, дают много игрового времени. Большая благодарность клубу за это.

«Буду делать всё, чтобы попасть в основной состав «Вегаса»

— Ваш контракт истекает в конце сезона. Уже обдумывали дальнейшие планы?

— Думаю, уже давно всё было понятно. Собираюсь в НХЛ, хочу попробовать себя там, пока молодой и есть такая возможность. Что получится, то получится.

— Как часто с вами связывается «Вегас»?

— Мы с ними на связи с того момента, как они меня выбрали. Примерно раз в неделю пишут, интересуются, как у меня дела. Пока непонятно, какая будет роль, никто тебе не может ничего гарантировать в НХЛ. Нет такого, чтобы приехал и тебя сразу поставили в первое звено. В клубе знают, какой я игрок и зачем меня выбрали. Буду делать всё возможное, чтобы попасть в основной состав.

Фото: Tom Pennington/Getty Images

— Уже спрашивали о клубе у Павла Дорофеева, Даниила Мироманова?

— Пару раз переписывался с Дорофеевым. Пару бытовых вопросов ему задал. Говорит, что ему всё нравится. А с Миромановым пока не общался.